старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:07
Re: Політичні дискусії
как вам такое, Илон Маск?
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:12
почекай, а хто казав що буде легко?
я ж в Президенти не йшов...
а поганому танцюристу яйця заважають.
да й хто тепер голокомандуючий та мав би своiми пiдлеглими займатися, але ж МЗС не таке, полонених не того.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:15
З допомогою яких ресурсів Ви збирались розвивати внутрішній ринок?
Є всього два
Зовнішні інвестиції
Внутрішні інвестиції
Під час квазівійськових дій- зовнішні інвестиції заходити не будуть
З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні.
Таким чином шлях відкривання шлюзу .для збільшення експорту робочої сили в данному варіанті-найбільш ефективний
а - зменшилась пропозиція робочої сили тут ,значить хочуть еспортери піднімати зарплату чи не хочуть - а прийдеться
б - зменшився соціальний тиск ,адже зникло безробіття
в - держава отримала щорічно в баланс 5-10 млрд доларів,тобто зекономила1-2 млрд доларів.які вона раніше платила експортерам у вигляді відшкодування ПДВ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:30
А через обещанные 100 дней кто будет виноват? Ах да, народ старый, нового не завезли, а то бы Зе всем показал!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:31
Нет, просто заплесневелый.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:34
Да-да, Зеленский неувиноватый. Зато сколько пафоса, сколько экспресии
Где же ты был, клоун ты наш, когда в ПАСЕ РФ возврашали.
Ответственность оно несёт. Чушь оно несёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:39
sequence, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 27 чер, 2019 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:40
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:46
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:18
Народ ждет тарифов и зарплат по 4000 куе, когда уже?
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