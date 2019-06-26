Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями
Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.
Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.
А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.
А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?
Что, и в этом обманули? Какая неожиданность...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями
Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.
Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.
А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.
А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?
Что, и в этом обманули? Какая неожиданность...
Зачем же ты так. Понятно, шо продавать конфетки - это торговать кровью. А киношки снимать - благааародное дело. те офшоры грязные, а эти чистые. Понимать надо!
zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями
Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.
Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.
А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.
А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?
Что, и в этом обманули? Какая неожиданность...
нiкогда так не било, i вот а5.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Много чести для Зе. Будет филадельфией
А хорошо ли модератору так отзываться о нынешнем президенте страны?
гагага, от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився, чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш? А може теракт готуеш?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:Перечитайте всі.. Це вічно іі всім не задоволене створіння звинувачує мене в службі в ЗС СРСР... але України як незалежна Держава зявилась в 1990 і в той же рік ,я написавши рапорт-покинув ЗС СРСР Я працюю в Україні ,плачу податки в Україні.говорю рідною (вона ж ) державною мовою... І все ядно ,якесь перекотиполе звинувачує мене і всю Україну в тому що 70 років тому хтось когось десь розстріляв...
Слухай ти ,паразит не знаючий(або презираючий) рідного ідіша ,перекотиполе без роду -племені - ти тут нуль і коли подохнеш ,ніхто тобі на могилку навіть квіточки не принесе,а хасиди які своїх згадують десятки років приїзжаючи на їх могили - побачивши твою - сплюндрують і знищать....
В очередной раз стерли мой ответ этому "деятелю" показав уровень модерации
Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Петра Порошенко в коррупционных схемах. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.
В Приднестровье Санду заявила, что хочет работать с соседней Украиной. Однако у нее еще не состоялась беседа ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье. "Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.