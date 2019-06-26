RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3333333433353336

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:19

  freeze написав:
  zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями


Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.

Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.

А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.


А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4289
З нами з: 07.04.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:23

  Sommer написав:А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:

У барыг все еще впереди. А пока солидарно катятся вниз.
Аlександр
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:23

  Sommer написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями


Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.

Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.

А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.


А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:


Зачем же ты так. Понятно, шо продавать конфетки - это торговать кровью. А киношки снимать - благааародное дело.
те офшоры грязные, а эти чистые. Понимать надо!
vano80
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:26

  Faceless написав:Много чести для Зе. Будет филадельфией


А хорошо ли модератору так отзываться о нынешнем президенте страны?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:31

  Sommer написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями


Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.

Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.

А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.


А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:

нiкогда так не било, i вот а5.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15812
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

Новейшая история Украины от budivelnik:
  budivelnik написав:України як незалежна Держава зявилась в 1990

Если взрослый человек утверждает такое (причем уже не в первый раз), то что будут говорить родившиеся после 1991-го?

На память budivelnik'у:
https://www.google.com/search?client=fi ... 0%B2%D0%B0
Зображення
Зображення
Зображення
yanyura
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:32

  shapo написав:
  Faceless написав:Много чести для Зе. Будет филадельфией


А хорошо ли модератору так отзываться о нынешнем президенте страны?

гагага,
от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився,
чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш?
А може теракт готуеш?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15812
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:34

  budivelnik написав:Перечитайте всі..
Це вічно іі всім не задоволене створіння звинувачує мене в службі в ЗС СРСР... але України як незалежна Держава зявилась в 1990 і в той же рік ,я написавши рапорт-покинув ЗС СРСР
Я працюю в Україні ,плачу податки в Україні.говорю рідною (вона ж ) державною мовою...
І все ядно ,якесь перекотиполе звинувачує мене і всю Україну в тому що 70 років тому хтось когось десь розстріляв...

Слухай ти ,паразит не знаючий(або презираючий) рідного ідіша ,перекотиполе без роду -племені - ти тут нуль і коли подохнеш ,ніхто тобі на могилку навіть квіточки не принесе,а хасиди які своїх згадують десятки років приїзжаючи на їх могили - побачивши твою - сплюндрують і знищать....


В очередной раз стерли мой ответ этому "деятелю" показав уровень модерации
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:35

  flyman написав:
  shapo написав:гагага,
от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився,
чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш?


Так в том языке на котором я пишу по-другому не пишут, клоун
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:36

  vano80 написав:Зачем же ты так. Понятно, шо продавать конфетки - это торговать кровью. А киношки снимать - благааародное дело.
те офшоры грязные, а эти чистые. Понимать надо!

Премьер-министр Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Петра Порошенко в коррупционных схемах. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

В Приднестровье Санду заявила, что хочет работать с соседней Украиной. Однако у нее еще не состоялась беседа ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье. "Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.

Таки да.
Аlександр
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3333333433353336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, andrijk777, flyman, Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.