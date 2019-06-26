freeze написав:

zРадио написав: Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями Если же измерять новых людей по старой шкале, то назначения как назначения. Барыга металлоломом на должности главы ОГА ничем не лучше барыги земельными паями

Надо сказать, что металлоломщик сместил предыдущего главу Одесской администрации, который был никому неизвестным директором полиграфкомбината совсем в другой области, и после назначения его Порошенко особо никто не возмущался.Но конечно назначение странное. Тут без вопросов.А с металлоломщиком всё просто, он друг известного одесского бизнесмена Козаченко, который только официально спонсировал в Одесской области предвыборную компанию Зеленского в в марте-апреле на 3 миллиона гривен. Понятно, что это небольшая сумма вершина айсберга, имхо.