Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Много чести для Зе. Будет филадельфией
А хорошо ли модератору так отзываться о нынешнем президенте страны?
гагага, от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився, чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш? А може теракт готуеш?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Петра Порошенко в коррупционных схемах. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.
В Приднестровье Санду заявила, что хочет работать с соседней Украиной. Однако у нее еще не состоялась беседа ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье. "Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.
shapo написав:гагага, от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився, чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш?
Так в том языке на котором я пишу по-другому не пишут, клоун
смотри не перепутай Кутузов
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Петра Порошенко в коррупционных схемах. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.
В Приднестровье Санду заявила, что хочет работать с соседней Украиной. Однако у нее еще не состоялась беседа ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье. "Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.
Таки да.
Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает. ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?
Волгарь написав:Градус напряженности в межнациональных отношений линейно зависит от уровня благосостояния. Чем оно выше, тем ниже температура. Характерный пример - еще 20 лет назад в объявлениях о сдаче квартир бытовала фраза СДАМ КВАРТИРУ РУССКИМ. Сейчас она почти повсеместно заменяется на СЕМЬЕ НИЖЕГОРОДЦЕВ. Когда я в 95-96-ом работал на рынке, торгуя продуктами, редкий день не обходился без скандала между покупателями и продавцами, а неделя - без драки (понаехали черно...). Продавцы остались те же (овощей и фруктов - почти исключительно азербайджанцы/узбеки/киргизы, которые, правда товара с собой не возят, а закупаются в Нижнем же Новгороде, на оптовых базах), а вот отношение между сторонами торговли - улыбки/добрые пожелания/сама вежливость. НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ - у всех своя ниша.
Единственная незадача у волгарей - их сказки легко опровергаются.
В 2013-м (один из самых тучных годов в РФ) было несколько межэтнических конфликтов. После него - тоже. Самый яркий недавний пример - Чемодановка.
Но волгари токуют без оглядки на реальность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.
После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.
Так выборы уже прошли. Или плохому танцору теперь другие выборы мешают?
Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте, которое должно будет назначить и утвердить новое правительство, силовиков, вместо ПАПиных МАЛышей (Матиос, Аваков, Луценко). Смотрю, Порошенко из-за своей природной жадности и тупости, опять сам себя перехитрил. Сделай инаугурацию вовремя, было бы больше времени для пакостей Зеленскому со зрадными кричалками. А так, почти месяц профукали