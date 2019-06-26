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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
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6%
9
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9
Сила і честь
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2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

Новейшая история Украины от budivelnik:
  budivelnik написав:України як незалежна Держава зявилась в 1990

Если взрослый человек утверждает такое (причем уже не в первый раз), то что будут говорить родившиеся после 1991-го?

На память budivelnik'у:
https://www.google.com/search?client=fi ... 0%B2%D0%B0
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:32

  shapo написав:
  Faceless написав:Много чести для Зе. Будет филадельфией


А хорошо ли модератору так отзываться о нынешнем президенте страны?

гагага,
от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився,
чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш?
А може теракт готуеш?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 чер, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:36

  vano80 написав:Зачем же ты так. Понятно, шо продавать конфетки - это торговать кровью. А киношки снимать - благааародное дело.
те офшоры грязные, а эти чистые. Понимать надо!

Премьер-министр Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Петра Порошенко в коррупционных схемах. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

В Приднестровье Санду заявила, что хочет работать с соседней Украиной. Однако у нее еще не состоялась беседа ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье. "Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.

Таки да.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:37

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:гагага,
от тут ти, ольгiнець руськомiрович, й попалився,
чому ти так недбало про Президента, з маленькоi букви, не поважаеш?


Так в том языке на котором я пишу по-другому не пишут, клоун

смотри не перепутай Кутузов
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Faceless написав:Много чести для Зе. Будет филадельфией


А хорошо ли модератору так отзываться о нынешнем президенте страны?
Точно так же, как и для любого гражданина - как хочу, так отзываюсь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:40

  Аlександр написав:
  vano80 написав:Зачем же ты так. Понятно, шо продавать конфетки - это торговать кровью. А киношки снимать - благааародное дело.
те офшоры грязные, а эти чистые. Понимать надо!

Премьер-министр Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции

Премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила бывшего президента Петра Порошенко в коррупционных схемах. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

В Приднестровье Санду заявила, что хочет работать с соседней Украиной. Однако у нее еще не состоялась беседа ни с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Майя Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка для обеспечения контрабанды и "коррупционных схем", которые "содействовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье. "Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем", - сказала она.

Таки да.


Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.
ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:49

  Волгарь написав:Градус напряженности в межнациональных отношений линейно зависит от уровня благосостояния. Чем оно выше, тем ниже температура. Характерный пример - еще 20 лет назад в объявлениях о сдаче квартир бытовала фраза СДАМ КВАРТИРУ РУССКИМ. Сейчас она почти повсеместно заменяется на СЕМЬЕ НИЖЕГОРОДЦЕВ. Когда я в 95-96-ом работал на рынке, торгуя продуктами, редкий день не обходился без скандала между покупателями и продавцами, а неделя - без драки (понаехали черно...). Продавцы остались те же (овощей и фруктов - почти исключительно азербайджанцы/узбеки/киргизы, которые, правда товара с собой не возят, а закупаются в Нижнем же Новгороде, на оптовых базах), а вот отношение между сторонами торговли - улыбки/добрые пожелания/сама вежливость. НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ - у всех своя ниша.


Единственная незадача у волгарей - их сказки легко опровергаются. :mrgreen:

В 2013-м (один из самых тучных годов в РФ) было несколько межэтнических конфликтов.
После него - тоже. Самый яркий недавний пример - Чемодановка.

Но волгари токуют без оглядки на реальность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:50

  vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.
  vano80 написав:ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:52

  Аlександр написав:
  vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.


Так выборы уже прошли. Или плохому танцору теперь другие выборы мешают? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:08

  Sommer написав:
  Аlександр написав:
  vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

Так выборы уже прошли. Или плохому танцору теперь другие выборы мешают? :mrgreen:

Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте, которое должно будет назначить и утвердить новое правительство, силовиков, вместо ПАПиных МАЛышей (Матиос, Аваков, Луценко). Смотрю, Порошенко из-за своей природной жадности и тупости, опять сам себя перехитрил. Сделай инаугурацию вовремя, было бы больше времени для пакостей Зеленскому со зрадными кричалками. А так, почти месяц профукали :(
Аlександр
 
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