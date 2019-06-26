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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3334333533363337 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 18:18 flyman написав: смотри не перепутай Кутузов

смотри не перепутай Кутузов



Это о тебе

https://www.youtube.com/watch?v=zj1JVNsmykE Это о тебе Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1482 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:24

"Уходить нужно легко". Из-за чего политики впадают в депрессию

27 июня 2019, 08:30

https://vesti-ukr.com/politika/341436-u ... depressiju Заметки о вероятном будущем нынешних депутатов ВР (и не только их) и настоящем бывших: yanyura Повідомлень: 4739 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:35 sequence написав: Faceless написав: sequence написав: как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"? как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"? Типа суши-рол? Типа суши-рол? вообще-то я об "Heroes of M&M". Временами ностальгия одолевает вообще-то я об "Heroes of M&M". Временами ностальгия одолевает

Была (и отчасти остается) любимой игрой, причем, как ни удивительно, IV Была (и отчасти остается) любимой игрой, причем, как ни удивительно, IV Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16004 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:40 Аlександр написав: Sommer написав: Аlександр написав: После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

Так выборы уже прошли. Или плохому танцору теперь другие выборы мешают? Так выборы уже прошли. Или плохому танцору теперь другие выборы мешают?

Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте



Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают. Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4294 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:51 Sommer написав: Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают. Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.

Плохому танцору скоро мажоритарка и 45% парламента светит. Осталось Юле пообещать премьера и готова коалиция. А оппозиция как бы с неприкосновенностью депутатской не попрощалась. Беня любит преследовать тех кто по его мнению его предал Плохому танцору скоро мажоритарка и 45% парламента светит. Осталось Юле пообещать премьера и готова коалиция. А оппозиция как бы с неприкосновенностью депутатской не попрощалась. Беня любит преследовать тех кто по его мнению его предал stm

Повідомлень: 1820 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 18:56 sequence написав: rjkz написав: ..

Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.

Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.

Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего". ..Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего".

Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.

по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего



А Штаты в стороне, разве что обязательства по НАТО, из которого они хотят выйти, да системы ПРО расставляют по Европе.

рф имеет свои геополитические амбиции, и Украина в их числе. Поэтому ослабление конкурентов и "загрузка" их проблемами им наруку. Собственно, БВ бы так не полыхал без "помощи" рф.

Европа не может пойти поперек своих принципов и перекрыть границы. Кроме того, пока они репу чесали они получили такую дозу мигрантов, что уже "поздно пить Боржоми". Теперь это проблема надолго. К тому-же эти мигранты - неоднородны. И у них есть свои противоречия, и подумать страшно, если начнется какой-то конфликт с последствиями на БВ, который не оставит равнодушными мигрантов в Европе. Это как последствия Нагорного Карабаха поставили в состояние вражды армян и азербайджанцев. Сейчас, подстегиваемые с обоих сторон, по всему миру конфликтуют русские и украинцы. Причем, стоит отметить, что русские, уехавшие из рф, особенно в последние годы, в огромной части противники путинского режима и за Украину в данном конфликте/войне, но украинцы чаще всего не хотят ничего слышать.

Вот представьте, что начнется, если где-то на БВ случится нечто очень зацепившее на этнической почве 2-3 большие этнические группы в Европе. Страшно представить. Беспорядки во Франции, которые периодически вспыхивают и от которых трясет вторую экономику ЕС, покажутся детскими играми в песочнице.

И наложите на это, если это не дутье на холодное, напряжение на границе Польши и рф, рф и Украины. Ведь и Германии и Франции будет не до этого. А США, скорей всего, даст возможность рф увязнуть в этом поглубже, прежде чем начать что-то делать. И-то не факт. А Штаты в стороне, разве что обязательства по НАТО, из которого они хотят выйти, да системы ПРО расставляют по Европе.рф имеет свои геополитические амбиции, и Украина в их числе. Поэтому ослабление конкурентов и "загрузка" их проблемами им наруку. Собственно, БВ бы так не полыхал без "помощи" рф.Европа не может пойти поперек своих принципов и перекрыть границы. Кроме того, пока они репу чесали они получили такую дозу мигрантов, что уже "поздно пить Боржоми". Теперь это проблема надолго. К тому-же эти мигранты - неоднородны. И у них есть свои противоречия, и подумать страшно, если начнется какой-то конфликт с последствиями на БВ, который не оставит равнодушными мигрантов в Европе. Это как последствия Нагорного Карабаха поставили в состояние вражды армян и азербайджанцев. Сейчас, подстегиваемые с обоих сторон, по всему миру конфликтуют русские и украинцы. Причем, стоит отметить, что русские, уехавшие из рф, особенно в последние годы, в огромной части противники путинского режима и за Украину в данном конфликте/войне, но украинцы чаще всего не хотят ничего слышать.Вот представьте, что начнется, если где-то на БВ случится нечто очень зацепившее на этнической почве 2-3 большие этнические группы в Европе. Страшно представить. Беспорядки во Франции, которые периодически вспыхивают и от которых трясет вторую экономику ЕС, покажутся детскими играми в песочнице.И наложите на это, если это не дутье на холодное, напряжение на границе Польши и рф, рф и Украины. Ведь и Германии и Франции будет не до этого. А США, скорей всего, даст возможность рф увязнуть в этом поглубже, прежде чем начать что-то делать. И-то не факт. rjkz

Повідомлень: 9524 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2222 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 19:02 Sommer написав: Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают. Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.

Ля Фаберже Рошен Ля Фаберже Рошен Аlександр Повідомлень: 3220 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3334333533363337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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