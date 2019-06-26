Это о тебе
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:18
Это о тебе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:24
Заметки о вероятном будущем нынешних депутатов ВР (и не только их) и настоящем бывших:
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:35
Была (и отчасти остается) любимой игрой, причем, как ни удивительно, IV
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:40
Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:51
Плохому танцору скоро мажоритарка и 45% парламента светит. Осталось Юле пообещать премьера и готова коалиция. А оппозиция как бы с неприкосновенностью депутатской не попрощалась. Беня любит преследовать тех кто по его мнению его предал
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:56
А Штаты в стороне, разве что обязательства по НАТО, из которого они хотят выйти, да системы ПРО расставляют по Европе.
рф имеет свои геополитические амбиции, и Украина в их числе. Поэтому ослабление конкурентов и "загрузка" их проблемами им наруку. Собственно, БВ бы так не полыхал без "помощи" рф.
Европа не может пойти поперек своих принципов и перекрыть границы. Кроме того, пока они репу чесали они получили такую дозу мигрантов, что уже "поздно пить Боржоми". Теперь это проблема надолго. К тому-же эти мигранты - неоднородны. И у них есть свои противоречия, и подумать страшно, если начнется какой-то конфликт с последствиями на БВ, который не оставит равнодушными мигрантов в Европе. Это как последствия Нагорного Карабаха поставили в состояние вражды армян и азербайджанцев. Сейчас, подстегиваемые с обоих сторон, по всему миру конфликтуют русские и украинцы. Причем, стоит отметить, что русские, уехавшие из рф, особенно в последние годы, в огромной части противники путинского режима и за Украину в данном конфликте/войне, но украинцы чаще всего не хотят ничего слышать.
Вот представьте, что начнется, если где-то на БВ случится нечто очень зацепившее на этнической почве 2-3 большие этнические группы в Европе. Страшно представить. Беспорядки во Франции, которые периодически вспыхивают и от которых трясет вторую экономику ЕС, покажутся детскими играми в песочнице.
И наложите на это, если это не дутье на холодное, напряжение на границе Польши и рф, рф и Украины. Ведь и Германии и Франции будет не до этого. А США, скорей всего, даст возможность рф увязнуть в этом поглубже, прежде чем начать что-то делать. И-то не факт.
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:02
Додано: Чет 27 чер, 2019 19:07
Re: Політичні дискусії
А для хорошего танцора выборы это праздник.
Уже у Бирюкова, советника и порохобота, обыск, колечко вокруг папередника сужается, Тигипко с Кузней и зицпредседатель Прямого вызваны на допрос.
Сегодня Зеленский собирал силовиков и прокурорских и задумчиво сказал, что они медленно расследуют друзей-Свинарчуков.
Никто не забыт и ничто не забыто.
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