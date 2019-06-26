Додано: Чет 27 чер, 2019 18:56

sequence написав: rjkz написав: ..

Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.

Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.

Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего". ..Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего".

Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.

по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего

А Штаты в стороне, разве что обязательства по НАТО, из которого они хотят выйти, да системы ПРО расставляют по Европе.рф имеет свои геополитические амбиции, и Украина в их числе. Поэтому ослабление конкурентов и "загрузка" их проблемами им наруку. Собственно, БВ бы так не полыхал без "помощи" рф.Европа не может пойти поперек своих принципов и перекрыть границы. Кроме того, пока они репу чесали они получили такую дозу мигрантов, что уже "поздно пить Боржоми". Теперь это проблема надолго. К тому-же эти мигранты - неоднородны. И у них есть свои противоречия, и подумать страшно, если начнется какой-то конфликт с последствиями на БВ, который не оставит равнодушными мигрантов в Европе. Это как последствия Нагорного Карабаха поставили в состояние вражды армян и азербайджанцев. Сейчас, подстегиваемые с обоих сторон, по всему миру конфликтуют русские и украинцы. Причем, стоит отметить, что русские, уехавшие из рф, особенно в последние годы, в огромной части противники путинского режима и за Украину в данном конфликте/войне, но украинцы чаще всего не хотят ничего слышать.Вот представьте, что начнется, если где-то на БВ случится нечто очень зацепившее на этнической почве 2-3 большие этнические группы в Европе. Страшно представить. Беспорядки во Франции, которые периодически вспыхивают и от которых трясет вторую экономику ЕС, покажутся детскими играми в песочнице.И наложите на это, если это не дутье на холодное, напряжение на границе Польши и рф, рф и Украины. Ведь и Германии и Франции будет не до этого. А США, скорей всего, даст возможность рф увязнуть в этом поглубже, прежде чем начать что-то делать. И-то не факт.