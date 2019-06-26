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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33353336333733383339>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:18

  flyman написав:смотри не перепутай Кутузов


Это о тебе
https://www.youtube.com/watch?v=zj1JVNsmykE
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:24

Заметки о вероятном будущем нынешних депутатов ВР (и не только их) и настоящем бывших:
"Уходить нужно легко". Из-за чего политики впадают в депрессию
27 июня 2019, 08:30

https://vesti-ukr.com/politika/341436-u ... depressiju
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:35

  sequence написав:
  Faceless написав:
sequence написав: как вам кстати Зе - "ЗЕлёный дракон"? :)
Типа суши-рол? :mrgreen:
вообще-то я об "Heroes of M&M". Временами ностальгия одолевает

Была (и отчасти остается) любимой игрой, причем, как ни удивительно, IV :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:40

  Аlександр написав:
  Sommer написав:
  Аlександр написав:После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

Так выборы уже прошли. Или плохому танцору теперь другие выборы мешают? :mrgreen:

Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте


Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:51

  Sommer написав:Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.

Плохому танцору скоро мажоритарка и 45% парламента светит. Осталось Юле пообещать премьера и готова коалиция. А оппозиция как бы с неприкосновенностью депутатской не попрощалась. Беня любит преследовать тех кто по его мнению его предал ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:56

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Крайне высокое напряжение в треугольнике БВ-Европа-рф.
Ближний Восток полыхает то сильней то слабей, миграционный поток принес это напряжение в Европу, а вместе с ним и некоторые "прелести" своего "понимания" жизнеустройства и рф, пытающаяся использовать ситуацию для своих целей.
Я-бы оценил "пожароопасность" на Европейском континенте как "выше среднего".

Штаты пока не будут ввязываться открыто - выборы на носу; у русских пока все не так плохо, чтобы развлекать народ войнухами; Европа морально свыклась с мигрантами, поток которых к тому же сократился на порядок.
по моему градуснику - возможность серьезного обострения ниже среднего


А Штаты в стороне, разве что обязательства по НАТО, из которого они хотят выйти, да системы ПРО расставляют по Европе.
рф имеет свои геополитические амбиции, и Украина в их числе. Поэтому ослабление конкурентов и "загрузка" их проблемами им наруку. Собственно, БВ бы так не полыхал без "помощи" рф.
Европа не может пойти поперек своих принципов и перекрыть границы. Кроме того, пока они репу чесали они получили такую дозу мигрантов, что уже "поздно пить Боржоми". Теперь это проблема надолго. К тому-же эти мигранты - неоднородны. И у них есть свои противоречия, и подумать страшно, если начнется какой-то конфликт с последствиями на БВ, который не оставит равнодушными мигрантов в Европе. Это как последствия Нагорного Карабаха поставили в состояние вражды армян и азербайджанцев. Сейчас, подстегиваемые с обоих сторон, по всему миру конфликтуют русские и украинцы. Причем, стоит отметить, что русские, уехавшие из рф, особенно в последние годы, в огромной части противники путинского режима и за Украину в данном конфликте/войне, но украинцы чаще всего не хотят ничего слышать.
Вот представьте, что начнется, если где-то на БВ случится нечто очень зацепившее на этнической почве 2-3 большие этнические группы в Европе. Страшно представить. Беспорядки во Франции, которые периодически вспыхивают и от которых трясет вторую экономику ЕС, покажутся детскими играми в песочнице.
И наложите на это, если это не дутье на холодное, напряжение на границе Польши и рф, рф и Украины. Ведь и Германии и Франции будет не до этого. А США, скорей всего, даст возможность рф увязнуть в этом поглубже, прежде чем начать что-то делать. И-то не факт.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:02

  Sommer написав:Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.

Ля Фаберже Рошен 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  Аlександр написав:Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте


Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.


А для хорошего танцора выборы это праздник.
Уже у Бирюкова, советника и порохобота, обыск, колечко вокруг папередника сужается, Тигипко с Кузней и зицпредседатель Прямого вызваны на допрос.
Сегодня Зеленский собирал силовиков и прокурорских и задумчиво сказал, что они медленно расследуют друзей-Свинарчуков.
Никто не забыт и ничто не забыто.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:22

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:Типа суши-рол? :mrgreen:
вообще-то я об "Heroes of M&M". Временами ностальгия одолевает

Была (и отчасти остается) любимой игрой, причем, как ни удивительно, IV :mrgreen:
Не, на третьей играли сутками, 4 не пошло
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:48

  freeze написав:
Sommer написав:
  Аlександр написав:Еще не прошли. Пока что нет нового большинства в парламенте


Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.


А для хорошего танцора выборы это праздник.
Уже у Бирюкова, советника и порохобота, обыск, колечко вокруг папередника сужается, Тигипко с Кузней и зицпредседатель Прямого вызваны на допрос.
Сегодня Зеленский собирал силовиков и прокурорских и задумчиво сказал, что они медленно расследуют друзей-Свинарчуков.
Никто не забыт и ничто не забыто.


не сцо
https://znaj.ua/ru/politics/242028-zelenskiy-perejizhdzhaye-z-bankovoji-kudi-za-skilki-i-hto-organizuye-ves-proces-podrobici

Концепцию нового Офиса президента в официальном ролике команды Зеленского представлял киевский застройщик, глава компании SAGA Development и друг главы АП Андрея Богдана – Андрей Ваврыш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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