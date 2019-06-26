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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3335333633373338

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:03

  zРадио написав:
  shapo написав: И кого Израиль аннексировал?


Голаны, кстати, аннексировал


Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны, которую не он начал, с целью предотвратить обстрелы Израиля с сирийской стороны.
Не подскажите, как Украина угрожала безопасности рф имея Крым?
Между обороняющимся Израилем и агрессией рф таки есть разница.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:03

На одному з військових літаків, які супроводжували президента Бразилії Жаїра Болсонару на саміт G20 в Осаці, знайшли 39 кілограмів кокаїну.

http://www.trust.ua/news/173180-v-samol ... kaina.html

Прикинемо що Путін перевозить))
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:11

  stm написав:
  Sommer написав:Я и говорю - плохому танцору очередные выборы мешают.

Плохому танцору скоро мажоритарка и 45% парламента светит.


И что, поможет? Ему даже президентское кресло не помогло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:20

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Сегодня Зеленский собирал силовиков и прокурорских и задумчиво сказал, что они медленно расследуют друзей-Свинарчуков.
А дело экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева, которого хотел продвинуть Зе расследуют быстро?
А ведь Свинарчукам до масштабов Гусева ой как далеко :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:23

  budivelnik написав:З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні.


Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.
А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями.

Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что.

То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:28

  Faceless написав:Точно так же, как и для любого гражданина - как хочу, так отзываюсь.

А когда вы пропускаете хамство одних участников в адрес других стирая ответы на них это тоже ваше гражданское право или долг?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:31

  yanyura написав:
  sequence написав:как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай

sequence, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского


Pavlo Klimkin
Емоції – це добре. Без емоцій працювати не можу і не вмію. Можливо, це мене і тримає тут уже 5 років.

Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.

Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму.

Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, в тому числі у рамках діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів. Ми в курсі, що коли їм справді треба, вони цим спокійно користуються.

Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався.

Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити.

А потім з покорою сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов’язково нам їх поверне. Так, авжеж.

Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.

Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити.

А якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо усе, аби ці зустрічі були в першу чергу результативними і Росія пояснила світові, як вона виконає свої міжнародні зобов’язання і поверне українських моряків додому.

І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:31

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  shapo написав: И кого Израиль аннексировал?


Голаны, кстати, аннексировал


Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны, которую не он начал, с целью предотвратить обстрелы Израиля с сирийской стороны.
Не подскажите, как Украина угрожала безопасности рф имея Крым?
Между обороняющимся Израилем и агрессией рф таки есть разница.


А я разве говорю, что эти случаи сравнимы? Называются одинаково, но и причинение смерти одним лицом другому тоже называется одинаково - убийство. Хотя мотивы могут быть радикально разные - например, предумышленное vs самозащита.

РФ Крым аннексировала предумышленно и проактивно, Израиль Голаны - в рамках самозащиты и реактивно. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!

Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 27 чер, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:31

  rjkz написав:
  zРадио написав:
Голаны, кстати, аннексировал


Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны, которую не он начал, с целью предотвратить обстрелы Израиля с сирийской стороны.
Не подскажите, как Украина угрожала безопасности рф имея Крым?
Между обороняющимся Израилем и агрессией рф таки есть разница.

Тем более Украина в отличие от Сирии признавала и признает право России на существование
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:34

  zРадио написав:. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!

Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма

Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста
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