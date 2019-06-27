Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33373338333933403341> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 20:37 Sommer написав:





А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?



Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?Что, и в этом обманули? Какая неожиданность...

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.



Если бы даже этих действий не сделали, то ... это погружение или застой. Годы о всё хорошо.

А так барахтанье, попытка, шанс. Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.Если бы даже этих действий не сделали, то ... это погружение или застой. Годы о всё хорошо.А так барахтанье, попытка, шанс. detroytred

Повідомлень: 21926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:38 shapo написав: zРадио написав: . При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!



Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма . При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма

Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста



А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны? А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны? zРадио

Повідомлень: 2665 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:39 shapo написав: zРадио написав: . При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!



Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма . При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма

Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста

зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.

о це так поворот. зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.о це так поворот. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15820 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:41 flyman написав: зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.

о це так поворот. зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.о це так поворот.



Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики Libo. Здесь же речь о международных отношениях - ООН не признает аннексию Голан. Из этого и нужно исходить.



Да, и конечно же ты грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб! Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики. Здесь же речь о международных отношениях - ООН не признает аннексию Голан. Из этого и нужно исходить.Да, и конечно же ты грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб! zРадио

Повідомлень: 2665 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:48 zРадио написав: flyman написав: зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.

о це так поворот. зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.о це так поворот.



Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики Libo. Здесь же речь о международных отношениях. И конечно же грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб! Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики. Здесь же речь о международных отношениях. И конечно же грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб!

Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть.

Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости.

И т.д., и т.п.



На этом примитивном обмане (лжи) построены практически все нападки на оппонентов.

*Ученики* гэбэшников))) (точнее любители их методов).



По факту Вы только же недавно (сегодня) защищали евреев, а чудило голословно намекает на ксенофобию. Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть.Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости.И т.д., и т.п.На этом примитивном обмане (лжи) построены практически все нападки на оппонентов.*Ученики* гэбэшников))) (точнее любители их методов).По факту Вы только же недавно (сегодня) защищали евреев, а чудило голословно намекает на ксенофобию. detroytred

Повідомлень: 21926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:59 Аlександр написав: vano80 написав: Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает. Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

vano80 написав: ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет? ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.Какая торговля, с кем



Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.

Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут? Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут? vano80 Повідомлень: 1210 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 20:59 detroytred написав: Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть.

Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости.

И т.д., и т.п.

Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть.Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости.И т.д., и т.п.



Согласен в целом! Ну а в данном случае нет даже нелюбви - я евреев очень уважаю, а в Израиле у нас есть взаимовыгодные бизнес-интересы.



PS: тем не менее, как говорится "Платон мне друг, но истина дороже" Согласен в целом! Ну а в данном случае нет даже нелюбви - я евреев очень уважаю, а в Израиле у нас есть взаимовыгодные бизнес-интересы.PS: тем не менее, как говорится "Платон мне друг, но истина дороже" zРадио

Повідомлень: 2665 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:07 V2 написав: yanyura написав: sequence написав: как вам такое, Илон Маск?

https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html

старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.

Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай как вам такое, Илон Маск?старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай

sequence, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского

, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского



Pavlo Klimkin

Емоції – це добре. Без емоцій працювати не можу і не вмію. Можливо, це мене і тримає тут уже 5 років.



Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.



Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму.



Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, в тому числі у рамках діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів. Ми в курсі, що коли їм справді треба, вони цим спокійно користуються.



Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався.



Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити.



А потім з покорою сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов’язково нам їх поверне. Так, авжеж.



Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.



Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити.



А якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо усе, аби ці зустрічі були в першу чергу результативними і Росія пояснила світові, як вона виконає свої міжнародні зобов’язання і поверне українських моряків додому.



І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав? Pavlo KlimkinЕмоції – це добре. Без емоцій працювати не можу і не вмію. Можливо, це мене і тримає тут уже 5 років.Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму.Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, в тому числі у рамках діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів. Ми в курсі, що коли їм справді треба, вони цим спокійно користуються.Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався.Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити.А потім з покорою сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов’язково нам їх поверне. Так, авжеж.Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити.А якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо усе, аби ці зустрічі були в першу чергу результативними і Росія пояснила світові, як вона виконає свої міжнародні зобов’язання і поверне українських моряків додому.І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?

Климкин конечно молодец, но от него требовали просто согласовать ноту протеста, а он как и генпрокурор пока очень самостоятельны. А вот после выборов в Раду посмотрим на этих двух. Как говорится ничего личного, но это когда на заводе наемный директор решил, что он круче владельца. Дальше, как известно всё самое интересное только начинается Климкин конечно молодец, но от него требовали просто согласовать ноту протеста, а он как и генпрокурор пока очень самостоятельны. А вот после выборов в Раду посмотрим на этих двух. Как говорится ничего личного, но это когда на заводе наемный директор решил, что он круче владельца. Дальше, как известно всё самое интересное только начинается stm

Повідомлень: 1821 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:10 flyman написав: ..........

почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать ..........почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать

Зрение давно проверяли?

Явно быстро прогрессирующая близорукость. Зрение давно проверяли?Явно быстро прогрессирующая близорукость. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13489 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:14



https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20178 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33373338333933403341> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм