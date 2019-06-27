Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!
Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма
Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста
А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны?
zРадио написав:. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!
Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма
Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста
зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами. о це так поворот.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами. о це так поворот.
Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики Libo. Здесь же речь о международных отношениях. И конечно же грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб!
Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть. Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости. И т.д., и т.п.
На этом примитивном обмане (лжи) построены практически все нападки на оппонентов. *Ученики* гэбэшников))) (точнее любители их методов).
По факту Вы только же недавно (сегодня) защищали евреев, а чудило голословно намекает на ксенофобию.
vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.
После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.
vano80 написав:ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?
Какая торговля, с кем
Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно. Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?
sequence написав:как вам такое, Илон Маск? https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе. Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай
sequence, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского
Pavlo Klimkin Емоції – це добре. Без емоцій працювати не можу і не вмію. Можливо, це мене і тримає тут уже 5 років.
Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.
Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму.
Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, в тому числі у рамках діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів. Ми в курсі, що коли їм справді треба, вони цим спокійно користуються.
Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався.
Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити.
А потім з покорою сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов’язково нам їх поверне. Так, авжеж.
Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.
Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити.
А якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо усе, аби ці зустрічі були в першу чергу результативними і Росія пояснила світові, як вона виконає свої міжнародні зобов’язання і поверне українських моряків додому.
І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?
Климкин конечно молодец, но от него требовали просто согласовать ноту протеста, а он как и генпрокурор пока очень самостоятельны. А вот после выборов в Раду посмотрим на этих двух. Как говорится ничего личного, но это когда на заводе наемный директор решил, что он круче владельца. Дальше, как известно всё самое интересное только начинается