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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33373338333933403341>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:37

  Sommer написав:


А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.

Если бы даже этих действий не сделали, то ... это погружение или застой. Годы о всё хорошо.
А так барахтанье, попытка, шанс.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:38

  shapo написав:
  zРадио написав:. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!

Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма

Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста


А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:39

  shapo написав:
  zРадио написав:. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!

Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма

Вот с этого места подробнее, про паразитирование, пожалуйста

зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.
о це так поворот.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:41

  flyman написав:зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.
о це так поворот.


Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики Libo. Здесь же речь о международных отношениях - ООН не признает аннексию Голан. Из этого и нужно исходить.

Да, и конечно же ты грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:48

  zРадио написав:
  flyman написав:зрадio не любить евреiв, а украiнцiв називав ксенофобами.
о це так поворот.


Ты бредишь - какая нелюбовь к евреям? Я наоборот защищал их от нацистской риторики Libo. Здесь же речь о международных отношениях. И конечно же грязно лжешь о тех, кого я называл ксенофобами - это отдельные личности, а не нация. Я - украинец и не ксенофоб!

Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть.
Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости.
И т.д., и т.п.

На этом примитивном обмане (лжи) построены практически все нападки на оппонентов.
*Ученики* гэбэшников))) (точнее любители их методов).

По факту Вы только же недавно (сегодня) защищали евреев, а чудило голословно намекает на ксенофобию.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:59

  Аlександр написав:
  vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.
  vano80 написав:ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем :roll:


Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.
Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:59

  detroytred написав:Тут просто некоторые оппоненты постоянно утрируют, полностью!!! искажая суть.
Нелюбовь запросто утрируется до нетерпимости.
И т.д., и т.п.


Согласен в целом! Ну а в данном случае нет даже нелюбви - я евреев очень уважаю, а в Израиле у нас есть взаимовыгодные бизнес-интересы.

PS: тем не менее, как говорится "Платон мне друг, но истина дороже"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:07

  V2 написав:
  yanyura написав:
  sequence написав:как вам такое, Илон Маск?
https://ru.tsn.ua/politika/novosti-uzna ... 69653.html
старый МИД Украины живет своей гордой и нэзалэжной жизнью, парламентеры старые что-то просрут в ПАСЕ, Медведчук гордо освобождает пленных на Донбассе.
Мдя. Обещанные палки в колеса Зеленскому летят, только спицы собирай

sequence, прошу прощения, но из вашей (урезанной) версии брифинга, не все понятно, поэтому полный (неурезанный) сегодняшний брифинг Зеленского


Pavlo Klimkin
Емоції – це добре. Без емоцій працювати не можу і не вмію. Можливо, це мене і тримає тут уже 5 років.

Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.

Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму.

Росія без проблем може завершити усі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, в тому числі у рамках діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів. Ми в курсі, що коли їм справді треба, вони цим спокійно користуються.

Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався.

Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити.

А потім з покорою сподіватися, що російський суд, найгуманніший у світі, обов’язково нам їх поверне. Так, авжеж.

Рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.

Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити.

А якщо хтось хотів гарантувати собі комфортні зустрічі в Осаці – не вийде. Ми робимо усе, аби ці зустрічі були в першу чергу результативними і Росія пояснила світові, як вона виконає свої міжнародні зобов’язання і поверне українських моряків додому.

І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?

Климкин конечно молодец, но от него требовали просто согласовать ноту протеста, а он как и генпрокурор пока очень самостоятельны. А вот после выборов в Раду посмотрим на этих двух. Как говорится ничего личного, но это когда на заводе наемный директор решил, что он круче владельца. Дальше, как известно всё самое интересное только начинается :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:10

  flyman написав:..........
почитав лед/зед/дет i побачив, що так вони бачать

Зрение давно проверяли?
Явно быстро прогрессирующая близорукость.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:14

Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:

https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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