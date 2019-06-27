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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
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Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:17

  zРадио написав:. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!

Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма



  zРадио написав:А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны?


Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?
О друзах Голан не принявших гражданство Израиля и остающихся лицами без гражданства или с сирийскими паспортами или о 20000 евреев в кибуцах построивших дороги, виноградники, курорт на г.Хермон которых не было до 1967г?
И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:17

  detroytred написав:
  Sommer написав:


А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.


Такого "прогресса" достаточно на всех выборах. Каждый кандидат называет позитив позитивом, а негатив негативом. Ну практически каждый. :mrgreen:

А вот с делами как-то хуже получается...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні.
Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.
А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями.
Сову на глобус пробуєте натягнути і всіх наших виробників стрижете під одну гребінку?
Може все таки дешева робоча сила вигідна
а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)
б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)
Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...
  detroytred написав:Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что.
Я вважаю що війна-це сильний обмежувач..
Ви не приведете жодного прикладу зовнішніх інвестицій в країну,яка перебувала в стані війни..А от по закінченні війни....
  detroytred написав:То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка.
Ви можете фантазувати як завгодно і притягувати за вуха будь-які теорії....
Суть же в іншому
За 5 років влади-Порошенко зробив максимум того ,що
а - зміг він
б - могло переварити населення

Тепер черга непрофесіонала доводити своїми рішеннями що в нього вийде краще..
Але копія завжди була гіршаоригіналу-тому поки зеленський копіює політику Порошенка-в нього буде виходити гірше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29

  Frant написав:Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:

https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi


Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!

Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.

Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?

Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!

Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:31

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:


А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?

Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... :mrgreen:

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.


Такого "прогресса" достаточно на всех выборах. Каждый кандидат называет позитив позитивом, а негатив негативом. Ну практически каждый. :mrgreen:

А вот с делами как-то хуже получается...

Так о том и речь!
Именно поэтому мы более прогрессивны по сравнению с рашкой.

ЗЕ убедительнее всех называл-заявлял.
Никаких повышенных требований к нему не должно быть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:39

  shapo написав:Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?


Написал! Хотите, перефразирую - собирает налоги на территории, которая ему не принадлежит. По крайней мере, пока факт принадлежности не признан ГА ООН.

  shapo написав:И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование?


Список альтернатив шире, чем отдать, или забрать - например, использование международных миротворческих сил
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні.
Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.
А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями.
Сову на глобус пробуєте натягнути і всіх наших виробників стрижете під одну гребінку?
Може все таки дешева робоча сила вигідна
а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)
б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)
Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...
  detroytred написав:Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что.
Я вважаю що війна-це сильний обмежувач..
Ви не приведете жодного прикладу зовнішніх інвестицій в країну,яка перебувала в стані війни..А от по закінченні війни....
  detroytred написав:То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка.
Ви можете фантазувати як завгодно і притягувати за вуха будь-які теорії....
Суть же в іншому
За 5 років влади-Порошенко зробив максимум того ,що
а - зміг він
б - могло переварити населення

Тепер черга непрофесіонала доводити своїми рішеннями що в нього вийде краще..
Але копія завжди була гіршаоригіналу-тому поки зеленський копіює політику Порошенка-в нього буде виходити гірше.

1. С чего это я стригу всех производителей под одну гребенку-то?
Я указал Вам на Ваши утверждения, где Вы)) забывали о том, что наша дешевая рабсила выгодна не только рашке.

2. Израиль.
И почему только внешних-то инвестиций?
Проблема в эффективном использовании и внутренних ресурсов.

3. То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.
Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.
Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))
Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:49

  detroytred написав:То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.
Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.
Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))
Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает.
Особисто я вважаю
1 Критикувати когось , за те що він щось не так зробив-може тільки той.хто зміг зробити більше....
2 Чи треба було Порошенкові зробити більше?
Так треба
3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...
І голосування це підтверджує
За Порошенка голосували ті хто розумія складність процесу
Проти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:51

  zРадио написав:
  Frant написав:Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:

https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi


Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!

Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.

Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?

Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!

Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.

зРадіо, ти ж абсолютно нічого не розумієш в дипломатичній етиці, в посадових обов'язках президента і міністра. Ти в цих справах, як свиня в апельсинах. Проте сунеш свій лич з розумним виглядом. Заспокойся і прийми як данність, що твій Зе- набагато гірший дипломат і керівник, ніж Порошенко.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:51

  budivelnik написав:Може все таки дешева робоча сила вигідна
а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)
б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)
Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...


В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).

Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? :mrgreen: Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые
zРадио
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