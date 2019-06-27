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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3338333933403341> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 21:17 zРадио написав: . При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!



Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма . При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма





zРадио написав: А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны? А что здесь требует отдельных пояснений - территория признана за Израилем только самим Израилем и США, если ничего не путаю. Примерно та же история, как с признанием Крыма российским. Если Израиль ведет на Голанах собственную экономическую политику (очевидно, что ведет, и сам этого не отрицает), он де-факто незаконно эксплуатирует чужие ресурсы. С чем несогласны?



Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?

О друзах Голан не принявших гражданство Израиля и остающихся лицами без гражданства или с сирийскими паспортами или о 20000 евреев в кибуцах построивших дороги, виноградники, курорт на г.Хермон которых не было до 1967г?

И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование? Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?О друзах Голан не принявших гражданство Израиля и остающихся лицами без гражданства или с сирийскими паспортами или о 20000 евреев в кибуцах построивших дороги, виноградники, курорт на г.Хермон которых не было до 1967г?И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1486 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:17 detroytred написав: Sommer написав:





А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?



Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?Что, и в этом обманули? Какая неожиданность...

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.



Такого "прогресса" достаточно на всех выборах. Каждый кандидат называет позитив позитивом, а негатив негативом. Ну практически каждый.



А вот с делами как-то хуже получается... Такого "прогресса" достаточно на всех выборах. Каждый кандидат называет позитив позитивом, а негатив негативом. Ну практически каждый.А вот с делами как-то хуже получается... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4296 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:23 detroytred написав: budivelnik написав: З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні. З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні. Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.

А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями. Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями. Сову на глобус пробуєте натягнути і всіх наших виробників стрижете під одну гребінку?

Може все таки дешева робоча сила вигідна

а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)

б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)

Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...

detroytred написав: Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что. Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что. Я вважаю що війна-це сильний обмежувач..

Ви не приведете жодного прикладу зовнішніх інвестицій в країну,яка перебувала в стані війни..А от по закінченні війни....

detroytred написав: То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка. То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка. Ви можете фантазувати як завгодно і притягувати за вуха будь-які теорії....

Суть же в іншому

За 5 років влади-Порошенко зробив максимум того ,що

а - зміг він

б - могло переварити населення



Тепер черга непрофесіонала доводити своїми рішеннями що в нього вийде краще..

Але копія завжди була гіршаоригіналу-тому поки зеленський копіює політику Порошенка-в нього буде виходити гірше. Сову на глобус пробуєте натягнути і всіх наших виробників стрижете під одну гребінку?Може все таки дешева робоча сила вигіднаа - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...Я вважаю що війна-це сильний обмежувач..Ви не приведете жодного прикладу зовнішніх інвестицій в країну,яка перебувала в стані війни..А от по закінченні війни....Ви можете фантазувати як завгодно і притягувати за вуха будь-які теорії....Суть же в іншомуЗа 5 років влади-Порошенко зробив максимум того ,щоа - зміг вінб - могло переварити населенняТепер черга непрофесіонала доводити своїми рішеннями що в нього вийде краще..Але копія завжди була гіршаоригіналу-тому поки зеленський копіює політику Порошенка-в нього буде виходити гірше. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:29 Frant написав: Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:



https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:



Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!



Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.



Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?



Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!



Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др. Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др. zРадио

Повідомлень: 2665 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:31 Sommer написав: detroytred написав: Sommer написав:





А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?



Что, и в этом обманули? Какая неожиданность... А как же "долой барыг"? Как же открытые выборы с оценками кандидатов международными компаниями?Что, и в этом обманули? Какая неожиданность...

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.

Так прогресс уже в том, что негатив назвали негативом и заявили, что с ним необходимо! бороться.



Такого "прогресса" достаточно на всех выборах. Каждый кандидат называет позитив позитивом, а негатив негативом. Ну практически каждый.



А вот с делами как-то хуже получается... Такого "прогресса" достаточно на всех выборах. Каждый кандидат называет позитив позитивом, а негатив негативом. Ну практически каждый.А вот с делами как-то хуже получается...

Так о том и речь!

Именно поэтому мы более прогрессивны по сравнению с рашкой.



ЗЕ убедительнее всех называл-заявлял.

Никаких повышенных требований к нему не должно быть. Так о том и речь!Именно поэтому мы более прогрессивны по сравнению с рашкой.ЗЕ убедительнее всех называл-заявлял.Никаких повышенных требований к нему не должно быть. detroytred

Повідомлень: 21926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:39 shapo написав: Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?

Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?



Написал! Хотите, перефразирую - собирает налоги на территории, которая ему не принадлежит. По крайней мере, пока факт принадлежности не признан ГА ООН.



shapo написав: И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование? И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование?



Список альтернатив шире, чем отдать, или забрать - например, использование международных миротворческих сил Написал! Хотите, перефразирую - собирает налоги на территории, которая ему не принадлежит. По крайней мере, пока факт принадлежности не признан ГА ООН.Список альтернатив шире, чем отдать, или забрать - например, использование международных миротворческих сил zРадио

Повідомлень: 2665 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:42 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні. З іншого боку-розвивати внутрішній ринок(читай збільшувати доходи населення) не спішить внутрішній капітал ,який в основному зорієнтований на експорт...Для нього чим дешевша робоча сила-тим вища маржа між світовою ціною(по якійвони продають продукцію) і ціною створення в Україні. Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.

А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями. Вы постоянно утверждали, что низкая стоимость рабочей силы у нас в основном была обусловлена и на руку (выгодно) рашке.А тут (когда нужен стал аргумент) чётко показываете, что нашими украинскими производителями. Сову на глобус пробуєте натягнути і всіх наших виробників стрижете під одну гребінку?

Може все таки дешева робоча сила вигідна

а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)

б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)

Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...

detroytred написав: Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что. Для развития рынка (хоть внутреннего капитала, хоть увеличения захода зарубежного) главное создать благоприятные условия. А там уж видно будет: ограничивает ли война или ещё что. Я вважаю що війна-це сильний обмежувач..

Ви не приведете жодного прикладу зовнішніх інвестицій в країну,яка перебувала в стані війни..А от по закінченні війни....

detroytred написав: То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка. То, что упростили выезд рабсилы за рубеж, и это позитив - никто и не оспаривает. Речь шла о лучшем решении. Развитии своего рынка. Ви можете фантазувати як завгодно і притягувати за вуха будь-які теорії....

Суть же в іншому

За 5 років влади-Порошенко зробив максимум того ,що

а - зміг він

б - могло переварити населення



Тепер черга непрофесіонала доводити своїми рішеннями що в нього вийде краще..

Але копія завжди була гіршаоригіналу-тому поки зеленський копіює політику Порошенка-в нього буде виходити гірше. Сову на глобус пробуєте натягнути і всіх наших виробників стрижете під одну гребінку?Може все таки дешева робоча сила вигіднаа - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...Я вважаю що війна-це сильний обмежувач..Ви не приведете жодного прикладу зовнішніх інвестицій в країну,яка перебувала в стані війни..А от по закінченні війни....Ви можете фантазувати як завгодно і притягувати за вуха будь-які теорії....Суть же в іншомуЗа 5 років влади-Порошенко зробив максимум того ,щоа - зміг вінб - могло переварити населенняТепер черга непрофесіонала доводити своїми рішеннями що в нього вийде краще..Але копія завжди була гіршаоригіналу-тому поки зеленський копіює політику Порошенка-в нього буде виходити гірше.

1. С чего это я стригу всех производителей под одну гребенку-то?

Я указал Вам на Ваши утверждения, где Вы)) забывали о том, что наша дешевая рабсила выгодна не только рашке.



2. Израиль.

И почему только внешних-то инвестиций?

Проблема в эффективном использовании и внутренних ресурсов.



3. То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.

Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.

Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))

Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает. 1. С чего это я стригу всех производителей под одну гребенку-то?Я указал Вам на Ваши утверждения, где Вы)) забывали о том, что наша дешевая рабсила выгодна не только рашке.2. Израиль.И почему только внешних-то инвестиций?Проблема в эффективном использовании и внутренних ресурсов.3. То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает. detroytred

Повідомлень: 21926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:49 detroytred написав: То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.

Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.

Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))

Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает. То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает. Особисто я вважаю

1 Критикувати когось , за те що він щось не так зробив-може тільки той.хто зміг зробити більше....

2 Чи треба було Порошенкові зробити більше?

Так треба

3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...

І голосування це підтверджує

За Порошенка голосували ті хто розумія складність процесу

Проти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності. Особисто я вважаю1 Критикувати когось , за те що він щось не так зробив-може тільки той.хто зміг зробити більше....2 Чи треба було Порошенкові зробити більше?Так треба3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...І голосування це підтверджуєЗа Порошенка голосували ті хто розумія складність процесуПроти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:51 zРадио написав: Frant написав: Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:



https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:



Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!



Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.



Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?



Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!



Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др. Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.

зРадіо, ти ж абсолютно нічого не розумієш в дипломатичній етиці, в посадових обов'язках президента і міністра. Ти в цих справах, як свиня в апельсинах. Проте сунеш свій лич з розумним виглядом. Заспокойся і прийми як данність, що твій Зе- набагато гірший дипломат і керівник, ніж Порошенко. зРадіо, ти ж абсолютно нічого не розумієш в дипломатичній етиці, в посадових обов'язках президента і міністра. Ти в цих справах, як свиня в апельсинах. Проте сунеш свій лич з розумним виглядом. Заспокойся і прийми як данність, що твій Зе- набагато гірший дипломат і керівник, ніж Порошенко. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20178 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:51 budivelnik написав: Може все таки дешева робоча сила вигідна

а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)

б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)

Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...

Може все таки дешева робоча сила вигіднаа - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)



В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).



Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна?Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые zРадио

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