Чергова сова на глобус?zРадио написав:В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).budivelnik написав:Може все таки дешева робоча сила вигідна
а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)
б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)
Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...
Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые
Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...
А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?
Тому ще раз для зрадофілів по призванню
Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.
Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників.