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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3338333933403341 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: Чет 27 чер, 2019 21:58 zРадио написав: budivelnik написав: Може все таки дешева робоча сила вигідна

а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)

б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)

Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки... Може все таки дешева робоча сила вигіднаа - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія) В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).

Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна?Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые Чергова сова на глобус?

Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...

А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?

Тому ще раз для зрадофілів по призванню

Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.

Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників. Чергова сова на глобус?Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?Тому ще раз для зрадофілів по призваннюЄ внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:59 vano80 написав: Аlександр написав: vano80 написав: Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает. Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

vano80 написав: ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет? ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.Какая торговля, с кем

Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.

Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут? Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?

Опять же, каких компаний?

А порошенко и вправду святой





Или его место в чистилище Опять же, каких компаний?А порошенко и вправду святойИли его место в чистилище Аlександр Повідомлень: 3221 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3338333933403341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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