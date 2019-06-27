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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3338333933403341

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:58

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Може все таки дешева робоча сила вигідна
а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)
б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)
Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...
В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).
Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? :mrgreen: Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые
Чергова сова на глобус?
Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...
А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?
Тому ще раз для зрадофілів по призванню
Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.
Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:59

  vano80 написав:
  Аlександр написав:
  vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.
  vano80 написав:ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем :roll:

Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.
Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?

Опять же, каких компаний?
А порошенко и вправду святой :roll:
Зображення

Или его место в чистилище :roll:
Аlександр
 
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