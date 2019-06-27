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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
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0
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Сила і честь
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Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:58

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Може все таки дешева робоча сила вигідна
а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)
б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)
Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки...
В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).
Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? :mrgreen: Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые
Чергова сова на глобус?
Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...
А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?
Тому ще раз для зрадофілів по призванню
Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.
Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:59

  vano80 написав:
  Аlександр написав:
  vano80 написав:Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.
  vano80 написав:ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем :roll:

Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.
Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?

Опять же, каких компаний?
А порошенко и вправду святой :roll:
Зображення

Или его место в чистилище :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:08

  Frant написав:зРадіо, ти ж абсолютно нічого не розумієш в дипломатичній етиці, в посадових обов'язках президента і міністра. Ти в цих справах, як свиня в апельсинах. Проте сунеш свій лич з розумним виглядом. Заспокойся і прийми як данність, що твій Зе- набагато гірший дипломат і керівник, ніж Порошенко.


Мда :mrgreen: Оппонирование на уровне детсада. "Ты не разбираешься. Точка". Отвечать, в чем оппонент неправ, и как правильно, конечно же, у порохоботов не водится :mrgreen:

PS: и когда это Зе успел стать "моим"? :shock:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:12

  shapo написав:Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?


  zРадио написав:Написал! Хотите, перефразирую - собирает налоги на территории, которая ему не принадлежит. По крайней мере, пока факт принадлежности не признан ГА ООН.


1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите
2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя.Поэтому США и Израиль уже вышли из Юнеско. Если все будет продолжаться в том же ключе( а скорее всего так и будет), то у этой организации просто нет будущего

  shapo написав:И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование?


  zРадио написав:Список альтернатив шире, чем отдать, или забрать - например, использование международных миротворческих сил


Вы же вроде образованный и умный человек, а пишите такое ...
Да голубые каски разбегаются при первом же выстреле в любом конфликте за последние 50 лет занимаясь ,пока тихо, чем угодно - от контрабанды до криминала.
Тем более когда речь идет о Ближнем Востоке где кроме силы никогда ничего не признавали, а договора не стоят бумаги на которых подписаны.
Ословские договора по которым была создана ПА или уход из Газы и Южного Ливана хоть на йоту дал гарантии безопасности Израилю?
Ничего подобного. Арабами это воспринимается как слабость и сигнал к дальнейшей экскалации террора
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:15

  zРадио написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:Голаны, кстати, аннексировал


Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны, которую не он начал, с целью предотвратить обстрелы Израиля с сирийской стороны.
Не подскажите, как Украина угрожала безопасности рф имея Крым?
Между обороняющимся Израилем и агрессией рф таки есть разница.


А я разве говорю, что эти случаи сравнимы? Называются одинаково, но и причинение смерти одним лицом другому тоже называется одинаково - убийство. Хотя мотивы могут быть радикально разные - например, предумышленное vs самозащита.

РФ Крым аннексировала предумышленно и проактивно, Израиль Голаны - в рамках самозащиты и реактивно. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!

Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма


Я не знаком точно с украинским трактованием различных случаев лишения жизни, но в некоторых демократических странах, убийство - это осознанное действие, самозащита - это самозащита (надо правда попотеть и доказать), а несчастный случай вообще не подпадает под это определение.
Поэтому очень есть разница в том как и что происходило, кто нападал и кто оборонялся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:18

  budivelnik написав:Чергова сова на глобус?
Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...
А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?
Тому ще раз для зрадофілів по призванню
Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.
Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників.


Все просто.

Когда у человека денег недостаточно, он все равно не сможет сэкономить на базовых потребностях. Он оплатит коммуналку, купит еду, иногда побаловав себя и конфетками (только не вздумай ляпнуть, что конфетки - это уже роскошь :mrgreen: ), а вот за одеждой уже пойдет в сэконд. Кофе в Вене при этом ему не светит никогда.

Причем в условиях монополии то немногое, что он может себе позволить, он купит именно там, где "надо". Поэтому монополия даже на маленьком внутреннем рынке будет процветать, что мы и видим с ДТЭК, МХП, Рошен и пр.

Поэтому сову на глобус натягиваешь ты, покрывая коррупционеров, вырастивших монополии практически во всех отраслях экономики, и зарабатывающие миллиарды долларов даже в условиях бедного потребителя!

Это на самовыражение и сбережения украинцам не хватит. А за то, что производят монополии, в силу отсутствия альтернатив, они выложат все, что есть!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:20

Бродячая труппа "ПЁС" опять начала выбивать телефоны на своих представлениях
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:24

  Аlександр написав:Какая торговля, с кем :roll:

Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.
Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?[/quote]
Опять же, каких компаний?
А порошенко и вправду святой :roll:
Зображення

Или его место в чистилище :roll:[/quote]

Соберись с силами, информации в сети хватает. Так же, как и про те картинки что ты постишь.
Так что, к кумовству и оффшорам вопросов таки нет?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:32

  shapo написав:1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите


Вы сейчас подводите явно куда-то не туда! Это очень опасная риторика! Потому что РФ в Крым тоже инвестирует больше, чем инвестировала Украина. И что, на этом основании, мы должны пересмотреть статус полуострова и объявить РФ не агрессором, а благодетелем? Извините - бред! У более сильного (а зачастую это именно тот, кто "технически" в состоянии осуществить аннексию), разумеется, всегда будут бОльшие ресурсы. Только в части международного законодательства это ничего не меняет (и это правильно!)

  shapo написав:2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя


Кто этому препятствует? Почему этого "в упор не видит" уже который раз переизбранное руководство ООН? Все ведь не могут быть ангажированными! Тем более, что у Израиля еще и несравнимо более сильное лобби. Значит вы смотрите на ситуацию глазами заинтересованной, а не нейтральной, стороны - признайте это, и поедем дальше.


  shapo написав: Вы же вроде образованный и умный человек, а пишите такое ...
Да голубые каски разбегаются при первом же выстреле в любом конфликте за последние 50 лет занимаясь ,пока тихо, чем угодно - от контрабанды до криминала.
Тем более когда речь идет о Ближнем Востоке где кроме силы никогда ничего не признавали, а договора не стоят бумаги на которых подписаны.
Ословские договора по которым была создана ПА или уход из Газы и Южного Ливана хоть на йоту дал гарантии безопасности Израилю?
Ничего подобного. Арабами это воспринимается как слабость и сигнал к дальнейшей экскалации террора


С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.

Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:50

  vano80 написав:Соберись с силами, информации в сети хватает. Так же, как и про те картинки что ты постишь.
Так что, к кумовству и оффшорам вопросов таки нет?

Просто ты как-то стеснительно загадками говоришь :?
К кумовству, которое уже привело к снижению цены на газ и отмены Роттердама + ?
А насчет оффшоров за пять лет должны были спросить правоохранительные органы.
Аlександр
 
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