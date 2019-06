Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 27 чер, 2019 21:58 zРадио написав: budivelnik написав: Може все таки дешева робоча сила вигідна

а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)

б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)

а - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)

б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія)

Але в Україні присутні виробники ,які працюють на внутрішній ринок і їм вигідно коли в нас дорога робоча сила (та сама кондитерська промисловість) адже чим більше заробить український працівник тим більший розмір ринку кондитерки... Може все таки дешева робоча сила вигіднаа - тим хто виготовляє на експорт (металургія,сільське господарство(частково)б - тим хто споживає наш експорт ( не тільки росія) В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).

Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна? Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые В условиях конкуренции - да. В условиях монополии - нет (просто незачем - итак отдадут последнее, еще и долгов наберут).Ну и какие у нас рынки в стране свободные - парикмахерских услуг и веб-дизайна?Я давал уже здесь длинный список монополистов и монополизированных ими рынков. Дублировать смысла не вижу - итак понятно, что все ключевые Чергова сова на глобус?

Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...

А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?

Тому ще раз для зрадофілів по призванню

Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.

в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

Додано: Чет 27 чер, 2019 21:59 vano80 написав:

Повідомлень: 21082 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 21:59 vano80 написав: Аlександр написав: vano80 написав: Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает. Это то понятно. Я даже не спрашиваю, почему свынарчуки еще не сидят. Может в барышевского судьи отпуск, бывает.

После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.

vano80 написав: ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет? ты скажи лучше почему офшоры и торговля "нового" лица тебе не пахнет?

Какая торговля, с кем После выборов, если не сбегут, то осенью сядут.Какая торговля, с кем

Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.

Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут? Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?

Опять же, каких компаний?

А порошенко и вправду святой





Додано: Чет 27 чер, 2019 22:08 Frant написав:



Мда Оппонирование на уровне детсада. "Ты не разбираешься. Точка". Отвечать, в чем оппонент неправ, и как правильно, конечно же, у порохоботов не водится



Додано: Чет 27 чер, 2019 22:12 shapo написав:

Повідомлень: 2668 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 22:12 shapo написав: Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите? Вы так и не написали в чем заключается "паразитирование Израиля" на водоснабжении в Голанах. И о какой экономической политике Израиле пишите?



zРадио написав: Написал! Хотите, перефразирую - собирает налоги на территории, которая ему не принадлежит. По крайней мере, пока факт принадлежности не признан ГА ООН. Написал! Хотите, перефразирую - собирает налоги на территории, которая ему не принадлежит. По крайней мере, пока факт принадлежности не признан ГА ООН.



1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите

2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя.Поэтому США и Израиль уже вышли из Юнеско. Если все будет продолжаться в том же ключе( а скорее всего так и будет), то у этой организации просто нет будущего



shapo написав: И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование? И как можно отдать высоты с которых можно обстреливать весь Израиль стране которая в принципе не признает права Израиля на существование?



zРадио написав: Список альтернатив шире, чем отдать, или забрать - например, использование международных миротворческих сил Список альтернатив шире, чем отдать, или забрать - например, использование международных миротворческих сил



Вы же вроде образованный и умный человек, а пишите такое ...

Да голубые каски разбегаются при первом же выстреле в любом конфликте за последние 50 лет занимаясь ,пока тихо, чем угодно - от контрабанды до криминала.

Тем более когда речь идет о Ближнем Востоке где кроме силы никогда ничего не признавали, а договора не стоят бумаги на которых подписаны.

Ословские договора по которым была создана ПА или уход из Газы и Южного Ливана хоть на йоту дал гарантии безопасности Израилю?

Ничего подобного. Арабами это воспринимается как слабость и сигнал к дальнейшей экскалации террора 1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя.Поэтому США и Израиль уже вышли из Юнеско. Если все будет продолжаться в том же ключе( а скорее всего так и будет), то у этой организации просто нет будущегоВы же вроде образованный и умный человек, а пишите такое ...Да голубые каски разбегаются при первом же выстреле в любом конфликте за последние 50 лет занимаясь ,пока тихо, чем угодно - от контрабанды до криминала.Тем более когда речь идет о Ближнем Востоке где кроме силы никогда ничего не признавали, а договора не стоят бумаги на которых подписаны.Ословские договора по которым была создана ПА или уход из Газы и Южного Ливана хоть на йоту дал гарантии безопасности Израилю?Ничего подобного. Арабами это воспринимается как слабость и сигнал к дальнейшей экскалации террора Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1487 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 22:15 zРадио написав: rjkz написав: zРадио написав: Голаны, кстати, аннексировал Голаны, кстати, аннексировал



Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны, которую не он начал, с целью предотвратить обстрелы Израиля с сирийской стороны.

Не подскажите, как Украина угрожала безопасности рф имея Крым?

Между обороняющимся Израилем и агрессией рф таки есть разница. Израиль установил контроль над Голанскими высотами в результате Шестидневной войны, которую не он начал, с целью предотвратить обстрелы Израиля с сирийской стороны.Не подскажите, как Украина угрожала безопасности рф имея Крым?Между обороняющимся Израилем и агрессией рф таки есть разница.



А я разве говорю, что эти случаи сравнимы? Называются одинаково, но и причинение смерти одним лицом другому тоже называется одинаково - убийство. Хотя мотивы могут быть радикально разные - например, предумышленное vs самозащита.



РФ Крым аннексировала предумышленно и проактивно, Израиль Голаны - в рамках самозащиты и реактивно. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!



Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма А я разве говорю, что эти случаи сравнимы? Называются одинаково, но и причинение смерти одним лицом другому тоже называется одинаково - убийство. Хотя мотивы могут быть радикально разные - например, предумышленное vs самозащита.РФ Крым аннексировала предумышленно и проактивно, Израиль Голаны - в рамках самозащиты и реактивно. При этом, я надеюсь, вы не будете отрицать того факта, что у Израиля была возможность обеспечить свою безопасноть на Голанах, не включая их в состав своей территории в одностороннем порядке!Да, и Израиль сам же не отрицает, что кроме военных мотивов у него были и другие - водоснабжение, виноделие, фрукто- и овощеводство. А это уже паразитирование на чужих территориях - так же, как, например, РФ эксплуатирует наш Крым в сегменте жлоб-туризма



Я не знаком точно с украинским трактованием различных случаев лишения жизни, но в некоторых демократических странах, убийство - это осознанное действие, самозащита - это самозащита (надо правда попотеть и доказать), а несчастный случай вообще не подпадает под это определение.

Додано: Чет 27 чер, 2019 22:15 zРадио написав:

Повідомлень: 9531 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 22:18 budivelnik написав: Чергова сова на глобус?

Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...

А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?

Тому ще раз для зрадофілів по призванню

Є внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.

Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників. Чергова сова на глобус?Якщо людина має що витрачати - то в неї це можна взяти,запропонувавший їй щось...А якщо вона бідна і не має - при чому тут конкуренція-монополія-заберуть?Тому ще раз для зрадофілів по призваннюЄ внутрішній капітал , який сам хоч і не зацікавлений піднімати доходи своїх працівників ,але зацікавлений у високих доходах працівників в Державі- це капітал який випускає продукцію для внутрішнього споживання.Є експортноорієнтований капітал... цей зацікавлений ,щоб доходи по державі були низькими ,бо тоді йому легше тримати низькими доходи своїх працівників.



Все просто.



Когда у человека денег недостаточно, он все равно не сможет сэкономить на базовых потребностях. Он оплатит коммуналку, купит еду, иногда побаловав себя и конфетками (только не вздумай ляпнуть, что конфетки - это уже роскошь ), а вот за одеждой уже пойдет в сэконд. Кофе в Вене при этом ему не светит никогда.



Причем в условиях монополии то немногое, что он может себе позволить, он купит именно там, где "надо". Поэтому монополия даже на маленьком внутреннем рынке будет процветать, что мы и видим с ДТЭК, МХП, Рошен и пр.



Поэтому сову на глобус натягиваешь ты, покрывая коррупционеров, вырастивших монополии практически во всех отраслях экономики, и зарабатывающие миллиарды долларов даже в условиях бедного потребителя!



Это на самовыражение и сбережения украинцам не хватит. А за то, что производят монополии, в силу отсутствия альтернатив, они выложат все, что есть! Все просто.Когда у человека денег недостаточно, он все равно не сможет сэкономить на базовых потребностях. Он оплатит коммуналку, купит еду, иногда побаловав себя и конфетками (только не вздумай ляпнуть, что конфетки - это уже роскошь), а вот за одеждой уже пойдет в сэконд. Кофе в Вене при этом ему не светит никогда.Причем в условиях монополии то немногое, что он может себе позволить, он купит именно там, где "надо". Поэтому монополия даже на маленьком внутреннем рынке будет процветать, что мы и видим с ДТЭК, МХП, Рошен и пр.Поэтому сову на глобус натягиваешь ты, покрывая коррупционеров, вырастивших монополии практически во всех отраслях экономики, и зарабатывающие миллиарды долларов даже в условиях бедного потребителя!Это на самовыражение и сбережения украинцам не хватит. А за то, что производят монополии, в силу отсутствия альтернатив, они выложат все, что есть! zРадио

Додано: Чет 27 чер, 2019 22:18 budivelnik написав:

Додано: Чет 27 чер, 2019 22:20 Бродячая труппа "ПЁС" опять начала выбивать телефоны на своих представлениях

Хм, я так понимаю к оффшорам и кумовству вопросов уже нет. Осталась только торговля. Типа финансирование рашкой компаний зе к торговле не относится наверно.

Ну ладно, оффшоры и "новые лица" таки не пахнут?[/quote]

Опять же, каких компаний?

А порошенко и вправду святой





Или его место в чистилище [/quote]



Соберись с силами, информации в сети хватает. Так же, как и про те картинки что ты постишь.

Додано: Чет 27 чер, 2019 22:24 Аlександр написав:

1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите



Вы сейчас подводите явно куда-то не туда! Это очень опасная риторика! Потому что РФ в Крым тоже инвестирует больше, чем инвестировала Украина. И что, на этом основании, мы должны пересмотреть статус полуострова и объявить РФ не агрессором, а благодетелем? Извините - бред! У более сильного (а зачастую это именно тот, кто "технически" в состоянии осуществить аннексию), разумеется, всегда будут бОльшие ресурсы. Только в части международного законодательства это ничего не меняет (и это правильно!)



shapo написав: 2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя

2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя



Кто этому препятствует? Почему этого "в упор не видит" уже который раз переизбранное руководство ООН? Все ведь не могут быть ангажированными! Тем более, что у Израиля еще и несравнимо более сильное лобби. Значит вы смотрите на ситуацию глазами заинтересованной, а не нейтральной, стороны - признайте это, и поедем дальше.





shapo написав: Вы же вроде образованный и умный человек, а пишите такое ...

Да голубые каски разбегаются при первом же выстреле в любом конфликте за последние 50 лет занимаясь ,пока тихо, чем угодно - от контрабанды до криминала.

Тем более когда речь идет о Ближнем Востоке где кроме силы никогда ничего не признавали, а договора не стоят бумаги на которых подписаны.

Ословские договора по которым была создана ПА или уход из Газы и Южного Ливана хоть на йоту дал гарантии безопасности Израилю?

Ничего подобного. Арабами это воспринимается как слабость и сигнал к дальнейшей экскалации террора Вы же вроде образованный и умный человек, а пишите такое ...Да голубые каски разбегаются при первом же выстреле в любом конфликте за последние 50 лет занимаясь ,пока тихо, чем угодно - от контрабанды до криминала.Тем более когда речь идет о Ближнем Востоке где кроме силы никогда ничего не признавали, а договора не стоят бумаги на которых подписаны.Ословские договора по которым была создана ПА или уход из Газы и Южного Ливана хоть на йоту дал гарантии безопасности Израилю?Ничего подобного. Арабами это воспринимается как слабость и сигнал к дальнейшей экскалации террора



С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.



Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается Вы сейчас подводите явно куда-то не туда! Это очень опасная риторика! Потому что РФ в Крым тоже инвестирует больше, чем инвестировала Украина. И что, на этом основании, мы должны пересмотреть статус полуострова и объявить РФ не агрессором, а благодетелем? Извините - бред! У более сильного (а зачастую это именно тот, кто "технически" в состоянии осуществить аннексию), разумеется, всегда будут бОльшие ресурсы. Только в части международного законодательства это ничего не меняет (и это правильно!)Кто этому препятствует? Почему этого "в упор не видит" уже который раз переизбранное руководство ООН? Все ведь не могут быть ангажированными! Тем более, что у Израиля еще и несравнимо более сильное лобби. Значит вы смотрите на ситуацию глазами заинтересованной, а не нейтральной, стороны - признайте это, и поедем дальше.С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается zРадио

Додано: Чет 27 чер, 2019 22:50 vano80 написав:

Так что, к кумовству и оффшорам вопросов таки нет? Соберись с силами, информации в сети хватает. Так же, как и про те картинки что ты постишь.Так что, к кумовству и оффшорам вопросов таки нет?

Просто ты как-то стеснительно загадками говоришь

К кумовству, которое уже привело к снижению цены на газ и отмены Роттердама + ?

