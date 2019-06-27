Додано: Чет 27 чер, 2019 23:11

І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?

Разговоры в сегодняшнем стиле надо оставить со всеми прошлыми манерами.

Від червня 2006 до березня 2010 року очолював напрям підготовки щорічних звернень Президента України, промов і виступів Глави держави як керівник Служби підготовки виступів Президента України, керівник Головної служби комунікації Секретаріату Президента України, керівник Головної служби підготовки виступів Президента України.



28 січня 2008 року призначений радником Президента України[3]. Упорядник книги «До нації» (2010), куди увійшли головні промови, виголошені Президентом України Віктором Ющенком у 2005—2010 роках.

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Після перемоги Революції Гідності 6 березня 2014 року рішенням Кабінету Міністрів України був призначений на посаду заступника Міністра закордонних справ України.

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Звільнений рішенням Кабінету Міністрів України 24 грудня 2014 року після формування нового уряду.

Від січня 2015 до квітня 2016 – дипломатичний радник Прем’єр-міністра України.

У 1992—1993 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській і Словацькій Федеративній Республіці. У 1993—1995 — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Чеській Республіці.



У 1990—1994 — народний депутат України.



Від 1995 — професор факультету міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету.

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (1998)

По моему мнению, Зеленский выступил слишком эмоционально, надо все-таки себя сдерживать, если ты уже не просто гражданин, а Президент страны, не показывать своим, скажем так, "не друзьям", свои слабые стороны, чтобы они не играли эту карту.Но с другой стороны,А в ответ на критику заявляетИнтересно, он точно так вел себя с Порошенко? Так говорил: "Я сам решаю, что и кому отправлять, а если после этого вас что-то не устраивает, приезжайте ко мне в МИД, я вас там приму"?С другой стороны, кто указываетБывший дипломат, который сам не смог найти общий язык с властью, пришедшей после "Революції Гідності".(там же)Т.е. Яценюка, ушедший в отставку вместе с ним.И я конечно же, верю, что его отецне имел абсолютно никакого отношения к учебе сынаВ отличие от Зеленского, который учился в том вузе, где работал его отец.