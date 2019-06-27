Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!
Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.
Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?
Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!
Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.
як завжди, агiтка руськомiровця
крiм того, що ти украiнофоб, то ще явно виражений антисемiт.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав:То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму. Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц. Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме)) Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает.
Особисто я вважаю 1 Критикувати когось , за те що він щось не так зробив-може тільки той.хто зміг зробити більше.... 2 Чи треба було Порошенкові зробити більше? Так треба 3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг... І голосування це підтверджує За Порошенка голосували ті хто розумія складність процесу Проти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності.
1. Вы сами-то придерживаетесь данного своего требования к праву оценивать действия президентов и т.д.? 2. 3. Вы упростили, сведя всех голосовавших против ПАПа к по приколу и под зомбоящиком. Я голосовал против отнюдь не по данным причинам. Ряд форумчан также. Но дело в другом. Я выше сказал, что оценили (темпы и глубину реформ ПАПом) серьёзные люди, а Вы заменили на оценку общей массой в виде голосования. Поэтому с Вами *сложно*))) дискутировать. Постоянно поправлять Вас несколько утомительно. Вы постоянно уводите в стороны, куда Вам удобнее.
Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!
Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.
Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?
Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!
Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.
як завжди, агiтка руськомiровця
крiм того, що ти украiнофоб, то ще явно виражений антисемiт.
V2, Frant, flyman. По моему мнению, Зеленский выступил слишком эмоционально, надо все-таки себя сдерживать, если ты уже не просто гражданин, а Президент страны, не показывать своим, скажем так, "не друзьям", свои слабые стороны, чтобы они не играли эту карту.
Но с другой стороны, приведите пример, когда за всю историю независимой Украины, при любом из бывших ее Президентов, было, что глава МИД отправляет серьезную ноту другому государству, даже не поставив в известность своего Президента?
А в ответ на критику заявляет
І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?
Интересно, он точно так вел себя с Порошенко? Так говорил: "Я сам решаю, что и кому отправлять, а если после этого вас что-то не устраивает, приезжайте ко мне в МИД, я вас там приму"?
С другой стороны, кто указывает
Разговоры в сегодняшнем стиле надо оставить со всеми прошлыми манерами.
? Бывший дипломат, который сам не смог найти общий язык с властью, пришедшей после "Революції Гідності".
Від червня 2006 до березня 2010 року очолював напрям підготовки щорічних звернень Президента України, промов і виступів Глави держави як керівник Служби підготовки виступів Президента України, керівник Головної служби комунікації Секретаріату Президента України, керівник Головної служби підготовки виступів Президента України.
28 січня 2008 року призначений радником Президента України[3]. Упорядник книги «До нації» (2010), куди увійшли головні промови, виголошені Президентом України Віктором Ющенком у 2005—2010 роках. ... Після перемоги Революції Гідності 6 березня 2014 року рішенням Кабінету Міністрів України був призначений на посаду заступника Міністра закордонних справ України. ... Звільнений рішенням Кабінету Міністрів України 24 грудня 2014 року після формування нового уряду.
РФ в ПАРЄ, назви "комунізуються", моряки признаються злочинцями... що дальше, які там перемоги?
Цікаво, що там Зе про Конституцію сьогодні ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
detroytred написав: Вы текст понимаете? Или просто увидели написанное
Я уже даже не уверен, что провокаторам стоит отвечать. Вот облили они тебя дерьмом, и вроде бы обидно... Но когда осознаешь, как именно они тебя облили - взяв дерьмо в рот и плюнув - то на душе становится весело и без ответа