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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3340334133423343>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 22:58

  zРадио написав:
  Frant написав:Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:

https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi


Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!

Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.

Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?

Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!

Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.

як завжди, агiтка руськомiровця

крiм того, що ти украiнофоб, то ще явно виражений антисемiт.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То, что ЗЕ сделает хуже, никак не является обоснованием того, что ПАП сделал по максимуму.
Утверждающих, что темпы и глубина реформ недостаточны, довольно таки много. Серьёзных лиц.
Для того, чтобы даже не упоминать о максимуме))
Ну а уж результат - особенно судовой - ключевой - подтверждает.
Особисто я вважаю
1 Критикувати когось , за те що він щось не так зробив-може тільки той.хто зміг зробити більше....
2 Чи треба було Порошенкові зробити більше?
Так треба
3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...
І голосування це підтверджує
За Порошенка голосували ті хто розумія складність процесу
Проти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності.

1. Вы сами-то придерживаетесь данного своего требования к праву оценивать действия президентов и т.д.?
2.
3. Вы упростили, сведя всех голосовавших против ПАПа к по приколу и под зомбоящиком. Я голосовал против отнюдь не по данным причинам. Ряд форумчан также.
Но дело в другом. Я выше сказал, что оценили (темпы и глубину реформ ПАПом) серьёзные люди, а Вы заменили на оценку общей массой в виде голосования.
Поэтому с Вами *сложно*))) дискутировать. Постоянно поправлять Вас несколько утомительно. Вы постоянно уводите в стороны, куда Вам удобнее.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:07

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Клоуну варто навчитись спілкуватись з українськими та іноземними чиновниками:

https://censor.net.ua/news/3134648/prez ... nomochnyyi


Глава МИД - функциональный подчиненный Президента. Если Президент изъявляет желание лично контролировать работу Главы МИДа, и прокоммуницировал об этом ему, а тот впоследствие продолжает действовать самостоятельно, Президент не просто может, а должен проинформировать общество о саботаже!

Как ты понимаешь, исполнительной службы для реализации подобных законных действий Президента, не существует. Поэтому, публичная эскалация - это единственный цивилизованный выбор.

Можно, конечно, добиваться этого и языком силы (а уже всем очевидно, что после выборов в ВР у Зеленского будет свой Кабмин, СБУ и ГПУ), но ты ведь не призываешь, надеюсь, к этому?

Поэтому в данном случае Зеленский поступил наиболее правильно из всего, чем можно ответить на данную провокацию Климкина по заказу Порошенко!

Я бы даже, пользуясь случаем, покритиковал Зеленского за слишком пассивную позицию по отношению к провокациям, которые уходящая власть устраивает по широкому спектру направлений - это и МИД, и ГПУ, и СБУ, и НКРЭКУ, и НКРСИ, и НТРВУ, и АМКУ и др.

як завжди, агiтка руськомiровця

крiм того, що ти украiнофоб, то ще явно виражений антисемiт.

Ну это вообще с потолка.

Вы текст понимаете?
Или просто увидели написанное :lol: :lol: :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:11

V2, Frant, flyman.
По моему мнению, Зеленский выступил слишком эмоционально, надо все-таки себя сдерживать, если ты уже не просто гражданин, а Президент страны, не показывать своим, скажем так, "не друзьям", свои слабые стороны, чтобы они не играли эту карту.

Но с другой стороны, приведите пример, когда за всю историю независимой Украины, при любом из бывших ее Президентов, было, что глава МИД отправляет серьезную ноту другому государству, даже не поставив в известность своего Президента?

А в ответ на критику заявляет
І наостанок. По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?

Интересно, он точно так вел себя с Порошенко? Так говорил: "Я сам решаю, что и кому отправлять, а если после этого вас что-то не устраивает, приезжайте ко мне в МИД, я вас там приму"?

С другой стороны, кто указывает
Разговоры в сегодняшнем стиле надо оставить со всеми прошлыми манерами.

?
Бывший дипломат, который сам не смог найти общий язык с властью, пришедшей после "Революції Гідності".
Від червня 2006 до березня 2010 року очолював напрям підготовки щорічних звернень Президента України, промов і виступів Глави держави як керівник Служби підготовки виступів Президента України, керівник Головної служби комунікації Секретаріату Президента України, керівник Головної служби підготовки виступів Президента України.

28 січня 2008 року призначений радником Президента України[3]. Упорядник книги «До нації» (2010), куди увійшли головні промови, виголошені Президентом України Віктором Ющенком у 2005—2010 роках.
...
Після перемоги Революції Гідності 6 березня 2014 року рішенням Кабінету Міністрів України був призначений на посаду заступника Міністра закордонних справ України.
...
Звільнений рішенням Кабінету Міністрів України 24 грудня 2014 року після формування нового уряду.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87

Від січня 2015 до квітня 2016 – дипломатичний радник Прем’єр-міністра України.

(там же)
Т.е. Яценюка, ушедший в отставку вместе с ним.

И я конечно же, верю, что его отец
У 1992—1993 — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській і Словацькій Федеративній Республіці. У 1993—1995 — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Чеській Республіці.

У 1990—1994 — народний депутат України.

Від 1995 — професор факультету міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B8%D1%87

не имел абсолютно никакого отношения к учебе сына
Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (1998)

В отличие от Зеленского, который учился в том вузе, где работал его отец.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:19

Re: Політичні дискусії

yanyura

РФ в ПАРЄ,
назви "комунізуються",
моряки признаються злочинцями...
що дальше, які там перемоги?

Цікаво, що там Зе про Конституцію сьогодні ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:34

  detroytred написав:
Вы текст понимаете?
Или просто увидели написанное :lol: :lol: :lol:


Я уже даже не уверен, что провокаторам стоит отвечать. Вот облили они тебя дерьмом, и вроде бы обидно... Но когда осознаешь, как именно они тебя облили - взяв дерьмо в рот и плюнув - то на душе становится весело и без ответа :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:03

  flyman написав:yanyura

РФ в ПАРЄ,

І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.

Політичні дискусії
+ https://www.youtube.com/watch?v=Np5zKSD ... e=youtu.be (с 4:52)

назви "комунізуються",

Внимательно читайте Закон:
Стаття 1. Визначення термінів
...
4) символіка комуністичного тоталітарного режиму - символіка, що включає:
...
д) зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури);

є) назви областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії... (крім назв, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури);
...
Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квітня 2015 року
№ 317-VIII

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-viii

Жуков (если вы о нем) принимал участие в войне на чьей стороне?

Если же вы имеете в виду
Список осіб, які підпадають під закон про декомунізацію

http://www.memory.gov.ua/publication/sp ... unizatsiyu

То это личное мнение Вятровича, не имеющее абсолютно никакого юридического статуса. С каких пор чье-то мнение стало выше Закона Украины?

моряки признаються злочинцями...

https://www.youtube.com/watch?v=Np5zKSD ... e=youtu.be (с 3:26)

Цікаво, що там Зе про Конституцію сьогодні ...

Не знаю, пока на эту тему ничего не читал.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:03

  flyman написав:yanyura

РФ в ПАРЄ,
назви "комунізуються",
моряки признаються злочинцями...
що дальше, які там перемоги?

Цікаво, що там Зе про Конституцію сьогодні ...

Флай, вон и Грося выступил что ноты МИДа не согласованные с правительством и президентом это как бы не хорошо ;) кстати следующий красавчик Коболев с заявлением, что денег у Нафтогаза нет, вот были и резко исчезли... Бывает...)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:35

Re: Політичні дискусії

  stm написав:кстати следующий красавчик Коболев с заявлением, что денег у Нафтогаза нет, вот были и резко исчезли... Бывает...)))

Вся структура "Нафтогаза" оказалась своего рода финансовой пирамидой, за которой скрываются мошеннические и коррупционные схемы.

Ринок енергоносіїв в контексті
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:36

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...І голосування це підтверджуєЗа Порошенка голосували ті хто розумія складність процесуПроти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності.


Смішно виходить. Якщо Порох не міг щось зробити - то навіщо брехав на передвиборчій агітації , що зробить , зможе зупинити війну за 3 дні ? Він дурив українців ?! Щоб захопити облудою та шахрайством владу для власної користі та користі Ротшильда Остаповича Бендера ? Чому не пішов з посади - коли не зміг це виконати ?!

Я звернувся до Зе - він прохав писати йому свої побажання у передвибочй перід. То ж я "побажав" прийняти закон - про криминальну відповідальність за невиконання передвборчих обіцянок - як за шахрайство в особливо великих розмірах. До того - обов"язково у всіх, хто виставляється на вибори - мати програму дій з конкретними датами ти цифрами. Та виконовути все та звітувати кожні 90 днів про виконання програми - чи йти під суд за шахрайство. Ми побачили в Пороха - він розбогатів дуже скориставшись владою разом зі своїм спільником - американським паном " Ротшильдом Остаповичем Бендером ". Так ось Зе на це відповів " Ні обіцянок - ні пробачень ". Для мене - що Порох , що Зе - це рупор того ж самого "Ротшильда Остаповича". У чому різниця ? Якщо хто не в курсі - то у світі нас вважають не націоналістам, а економічними фашистами. А мова та віра - то димова завіса для пограбунку населення та національного надбання та природного ресурсу. Термін "економічний фашизм" - поширений у світі та всі розуміють що це таке.

Коли громадяни чують - що Порох, Зе , дуже полюбляє ще "Тягнинадно" цю риторику - як вони українців всі ведуть до СВОБОДИ, то всі розуміють, що держава - це сукупність законів. Тож ніяка "свобода" не можлива у державі. Можливо лише баланс - врівноважене обмеження ступенів свободи для всіх громадан ррррівнозначно, а якщо "свобода" можлива - то лише за рахунок нехтуванням законами та Конституцією, та за рахунок несвободи інших громадян та порушення їх прав. Я ніколи не бачив Жінок, дітей , чи дідів та бабусь - які вимогали б "свободи". Як що ці карикатурні персонажі - вважають себе за мужніх чоловіків - то вони повинні подбати та забезчити потреби українських жінок , дітей, старих. І при тому - на рівні - який вважається нормою для всього людства. А не того прожткового мінімуму - який винадали в Україні, та який не дає можливості вижити. Це - є економічний фашизм. Ці потреби українців не є міфічна свобода - та "мова". Нагальні потреби громадян - це безпека , їжа, тепло , сітло, вода, житло, освіта та лікування. Більшість населення вважає - що ці псевдо " чоловіки" не мають статтєвих ознак, щось на кшталт кастратів, бо не дбають про більшість громадян - як повинні, а дурять їх та грабують - а більшість українських громадян - це жінки , діти та старі люди. Ви бачили колись жінок чи дітей - які вимогають "свободу" ? А ці шахраї - коли кидають виклик Путіну - самі богатіють на війні. Та прикриваються українськими жінками, дітями, старими . Чому "Тягниупрірву" - чи Порох не їдуть на Червону площу до Кремля та не вугукють там образи в обличча агресору ? Чому всі вони прикриваються жінками та дітями України ,які не схильні нікого ображати ? Навіщо драконять агресора використовуючи як щит, заслін - українських жінок та дітей, старих ? Це так позорно та убого....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 28 чер, 2019 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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