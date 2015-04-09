Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:36

budivelnik написав: 3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...І голосування це підтверджуєЗа Порошенка голосували ті хто розумія складність процесуПроти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності. 3 Чи міг Порошенко зробити більше-ні не міг...І голосування це підтверджуєЗа Порошенка голосували ті хто розумія складність процесуПроти голосували по приколу.або під впливом зомбоящика... але точно не по результатам діяльності.

Смішно виходить. Якщо Порох не міг щось зробити - то навіщо брехав на передвиборчій агітації , що зробить , зможе зупинити війну за 3 дні ? Він дурив українців ?! Щоб захопити облудою та шахрайством владу для власної користі та користі Ротшильда Остаповича Бендера ? Чому не пішов з посади - коли не зміг це виконати ?!Я звернувся до Зе - він прохав писати йому свої побажання у передвибочй перід. То ж я "побажав" прийняти закон - про криминальну відповідальність за невиконання передвборчих обіцянок - як за шахрайство в особливо великих розмірах. До того - обов"язково у всіх, хто виставляється на вибори - мати програму дій з конкретними датами ти цифрами. Та виконовути все та звітувати кожні 90 днів про виконання програми - чи йти під суд за шахрайство. Ми побачили в Пороха - він розбогатів дуже скориставшись владою разом зі своїм спільником - американським паном " Ротшильдом Остаповичем Бендером ". Так ось Зе на це відповів " Ні обіцянок - ні пробачень ". Для мене - що Порох , що Зе - це рупор того ж самого "Ротшильда Остаповича". У чому різниця ? Якщо хто не в курсі - то у світі нас вважають не націоналістам, а економічними фашистами. А мова та віра - то димова завіса для пограбунку населення та національного надбання та природного ресурсу. Термін "економічний фашизм" - поширений у світі та всі розуміють що це таке.Коли громадяни чують - що Порох, Зе , дуже полюбляє ще "Тягнинадно" цю риторику - як вони українців всі ведуть до СВОБОДИ, то всі розуміють, що держава - це сукупність законів. Тож ніяка "свобода" не можлива у державі. Можливо лише баланс - врівноважене обмеження ступенів свободи для всіх громадан ррррівнозначно, а якщо "свобода" можлива - то лише за рахунок нехтуванням законами та Конституцією, та за рахунок несвободи інших громадян та порушення їх прав. Я ніколи не бачив Жінок, дітей , чи дідів та бабусь - які вимогали б "свободи". Як що ці карикатурні персонажі - вважають себе за мужніх чоловіків - то вони повинні подбати та забезчити потреби українських жінок , дітей, старих. І при тому - на рівні - який вважається нормою для всього людства. А не того прожткового мінімуму - який винадали в Україні, та який не дає можливості вижити. Це - є економічний фашизм. Ці потреби українців не є міфічна свобода - та "мова". Нагальні потреби громадян - це безпека , їжа, тепло , сітло, вода, житло, освіта та лікування. Більшість населення вважає - що ці псевдо " чоловіки" не мають статтєвих ознак, щось на кшталт кастратів, бо не дбають про більшість громадян - як повинні, а дурять їх та грабують - а більшість українських громадян - це жінки , діти та старі люди. Ви бачили колись жінок чи дітей - які вимогають "свободу" ? А ці шахраї - коли кидають виклик Путіну - самі богатіють на війні. Та прикриваються українськими жінками, дітями, старими . Чому "Тягниупрірву" - чи Порох не їдуть на Червону площу до Кремля та не вугукють там образи в обличча агресору ? Чому всі вони прикриваються жінками та дітями України ,які не схильні нікого ображати ? Навіщо драконять агресора використовуючи як щит, заслін - українських жінок та дітей, старих ? Це так позорно та убого....