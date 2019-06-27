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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3340334133423343 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:44 zРадио написав: .............

С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.



Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается .............С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается

Чисто теоретически Вы безусловно правы.

Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.

Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.

Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?

Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.

ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.

Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.



P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.

Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов". Вы безусловно правы.Носитуация далеко не однозначная.Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование.войны Израиль не начинал.Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правитP.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 01:03 ЛАД написав: zРадио написав: .............

С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.



Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается .............С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается

Чисто теоретически Вы безусловно правы.

Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.

Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.

Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?

Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.

ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.

Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.



P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.

Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов". Вы безусловно правы.Носитуация далеко не однозначная.Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование.войны Израиль не начинал.Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правитP.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов".



В контексте других военных конфликтов - в том числе и украинских - меня поражает крайне агрессивное и подлое желание украинских политиков - мошенников и кастратов, удерживать под своим влиянием территории - которыми они не в состоянии управлять - а в состоянии их только разграблять , грабить национальные богатство и уничтожать местное население ? Зе ездил на "накачку" в американское посольство еще до выборов , а после даже в США. И пояснял это , якобы Украине необходима помощь США в конфликте с РФ. Назовите хоть одну страну - которой пошло на пользу вмешательство США в какие-либо военные конфликты ? таких нет. Если не считать Россию, конечно. Вспомните какой вопрос обсуждался «Большой тройкой» – на Тегеранской конференции, проходившей в столице Ирана с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. «Под занавес», 1 декабря, Рузвельт в 15 часов 20 минут в беседе со Сталиным с глазу на глаз между завтраком и круглым столом спросил: «Будем ли мы обсуждать вопрос о раздроблении Германии?» Это было условие вмешательства ? Какие продажные наши политики - почему население это терпит ? В контексте других военных конфликтов - в том числе и украинских - меня поражает крайне агрессивное и подлое желание украинских политиков - мошенников и кастратов, удерживать под своим влиянием территории - которыми они не в состоянии управлять - а в состоянии их только разграблять , грабить национальные богатство и уничтожать местное население ? Зе ездил на "накачку" в американское посольство еще до выборов , а после даже в США. И пояснял это , якобы Украине необходима помощь США в конфликте с РФ. Назовите хоть одну страну - которой пошло на пользу вмешательство США в какие-либо военные конфликты ? таких нет. Если не считать Россию, конечно. Вспомните какой вопрос обсуждался «Большой тройкой» – на Тегеранской конференции, проходившей в столице Ирана с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. «Под занавес», 1 декабря, Рузвельт в 15 часов 20 минут в беседе со Сталиным с глазу на глаз между завтраком и круглым столом спросил: «Будем ли мы обсуждать вопрос о раздроблении Германии?» Это было условие вмешательства ? Какие продажные наши политики - почему население это терпит ? kalinavalera1

Повідомлень: 4915 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3340334133423343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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