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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 7.1 5 159
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0
0
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3
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20%
32
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6%
9
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27%
43
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6%
9
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4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:44

  zРадио написав:.............
С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.

Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается

Чисто теоретически Вы безусловно правы.
Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.
Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.
Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?
Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.
ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.
Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.

P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.
Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 01:03

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.............
С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.

Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается

Чисто теоретически Вы безусловно правы.
Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.
Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.
Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?
Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.
ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.
Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.

P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.
Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов".


В контексте других военных конфликтов - в том числе и украинских - меня поражает крайне агрессивное и подлое желание украинских политиков - мошенников и кастратов, удерживать под своим влиянием территории - которыми они не в состоянии управлять - а в состоянии их только разграблять , грабить национальные богатство и уничтожать местное население ? Зе ездил на "накачку" в американское посольство еще до выборов , а после даже в США. И пояснял это , якобы Украине необходима помощь США в конфликте с РФ. Назовите хоть одну страну - которой пошло на пользу вмешательство США в какие-либо военные конфликты ? таких нет. Если не считать Россию, конечно. Вспомните какой вопрос обсуждался «Большой тройкой» – на Тегеранской конференции, проходившей в столице Ирана с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. «Под занавес», 1 декабря, Рузвельт в 15 часов 20 минут в беседе со Сталиным с глазу на глаз между завтраком и круглым столом спросил: «Будем ли мы обсуждать вопрос о раздроблении Германии?» Это было условие вмешательства ? Какие продажные наши политики - почему население это терпит ?
kalinavalera1
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