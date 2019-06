Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.



Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается .............С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается

Чисто теоретически Вы безусловно правы.

Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.

Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.

Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?

Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.

ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.

Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.



P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД

Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.

Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.

сила.

Вы безусловно правы.Носитуация далеко не однозначная.Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование.войны Израиль не начинал.



Ситуация неоднозначна. Но однозначна моя позиция, как украинца. Так же, как Израиль защищает свой интерес, мы должны защищать свой. И, при всем уважении к тем, кого это может задеть - для меня Крым важнее Голан. Украинский интерес заключается в системном и однозначном осуждении аннексий, чтобы наша аргументация по Крыму была непоколебимой, и РФ не смогла избежать ответственности.



ЛАД написав: P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.

Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов". P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов".



Почему в Европе границы отменили , кроме как в экономическом понимании ? И это привело к процветанию ЕС ? Выходит , что бы жить как в Ес - границы не нужпы? Какой смысл вы вкладываете в слово Украина ? А то Украина - это территория - она не имеет своих интересов. Еще Украина - это национально-культурная общность населения - но и национальная культура - не материальна и не имеет своих шкурных "интересов". Почему каждый свои шкурные интересы и похоть попользоваться чужим куском - прикрывает сегодня патриотизмом и интересами Украины? Крым должен быть под управлением тех, кто обеспечит Крыму расцвет туризма и благополучие местному населению. Как бы понятие - "принадлежать " должно конкретизироваться. Земля и пляжи Крыма давно, с 1991 года были разграблены и не принадлежали Украине и украинцам. Как раз даже подход к пляжам и морю был захвачен олигархами. И они взывают - верните нами награбленное, вор у вора украл? А гражданин Украины ничего не утратил - при "аннексии". Гражданин Украины все утратил при перестройке 1991 года и освобождении Украины от "оккупантов". Все, что было построено и создано и даже месторождения , природные богатства - которые при "оккупации" принадлежало украинцам, наполняло бюджет, стало принадлежать и управляться американскими Остапам Бендерам, при посредничестве и слепом трасте через псевдо-украинских олигархов. Украинцы же еще в 1991 году - "освободились" от всего своего национального достояния. Крым не должен принадлежать псевдо-украинским олигархам - и Джону Остаповичу Бендеру из США. И пляжи и берега Крыма должны быть доступны украинцам для отдыха и оздоровления. А С 1991 года так не было. Официально налоги Крым нам не платил - так что мы потеряли КОНКРЕТНО ? Судьбу Крыма должно решать местное население. Я искренне могу понять всех - кто любым путем - кто-то выезжает на ПМЖ в другую страну , кто-то выходит из состава страны с режимом экономического фашизма. Каждый спасается как может. Крымчане - что рабы наших олигархов ? Вы за это хотите бороться ? Что конкретно вас не устраивает ? Инициативу должны проявить сам крымчане. Аннексию я не защищаю. Но и рабство крымчан и насаждение у них экономического фашизма - не приветствую. Когда мы будем жить благополучно - они сами захотят вернуться в состав Украины. А когда мы живем в условиях когда прожиточный минимум - обман и ен позволяет выживать а только медленно вымирать все будут от нас спасаться.

kalinavalera1

А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым?



Ни одной войны Израиль не начинал.

К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств.



Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля?

Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля?



ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.

ООН и не была никогда эффективным инструментом восстановления справедливости в международных отношениях.



Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.

Какое отношение Бандера и Шухевич имеют к Киеву?

Какое отношение Бандера и Шухевич имеют к Киеву?

Или они по версии уходящей власти должны были играть роль Ленина? Какое отношение Бандера и Шухевич имеют к Киеву?Или они по версии уходящей власти должны были играть роль Ленина?

Глядя на наших президентов, депутатов и министров - и их кумира и "духовного отца" - роль Ленина уже плотно занята- Соросом. Хотя наверное лидер реальный Ротшильд вернее в точку, но считается , что организатор подобных ужасов - Сорос - а уж "выгодополучатель" Ротшильд. Это раньше были Маркс и Энгельс - а сегодня Сорос и Ротшильд. Уже 27 лет наш политес им служит. Фамилии их меняются - но служат все одному хозяину. Они не слуги народа. Они слуги Ротшильдов и Сороса.



Гимн украинских коррупционеров - политиков, президентов и министров



Ротшильд всегда живой ,

Ротшильд всегда с тобой —

В горе, в ущербе, в коррупции.

Роишильд в твоей беде,

В каждом несчастном дне,

Ротшильд в тебе и во мне.



Или

Сорос всегда живой ,

Сорос всегда с тобой —

В горе, в ущербе, в коррупции.

Сорос в твоей беде,

В каждом несчастном дне,

Сорос в тебе и во мне.



Бандера и Шухевич не тот уровень и не в рифму даже. Ну какие из них лидеры коррупционеров и экономического фашизма ?

kalinavalera1

