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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3341334233433344 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 03:58 airmax78 написав: Ну че, малороссы, довольны? https://espreso.tv/news/2019/06/27/sud_ ... arykh_nazv Ну че, малороссы, довольны?

Почему Порошенко вычеркнул ОАСК из списка судов на ликвидацию?

Эти ушлепки там серьезно окопались и будут плодить решения под любого заказчика. Благо их блокировку по Нефедову все же удалось обойти и теперь есть новый глава(и какой) новой таможни Почему Порошенко вычеркнул ОАСК из списка судов на ликвидацию?Эти ушлепки там серьезно окопались и будут плодить решения под любого заказчика. Благо их блокировку по Нефедову все же удалось обойти и теперь есть новый глава(и какой) новой таможни Ut sementem feceris, ita et metes

RES(Дело) PUBLICA(Общее) Corpocrator

Повідомлень: 947 З нами з: 06.01.15 Подякував: 139 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 04:04 airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?

Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Нчего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Но с героями у нас н очень густо. Бандера никогла в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Интересно что скрывается на какие средства жил Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ? Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Нчего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Но с героями у нас н очень густо. Бандера никогла в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Интересно что скрывается на какие средства жил Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ? kalinavalera1

Повідомлень: 4920 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3341334233433344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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