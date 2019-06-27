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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 03:58

  airmax78 написав:Ну че, малороссы, довольны? https://espreso.tv/news/2019/06/27/sud_ ... arykh_nazv

Почему Порошенко вычеркнул ОАСК из списка судов на ликвидацию?
Эти ушлепки там серьезно окопались и будут плодить решения под любого заказчика. Благо их блокировку по Нефедову все же удалось обойти и теперь есть новый глава(и какой) новой таможни
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 04:04

  airmax78 написав:Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?

Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Нчего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Но с героями у нас н очень густо. Бандера никогла в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Интересно что скрывается на какие средства жил Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ?
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