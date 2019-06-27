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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 03:58
Почему Порошенко вычеркнул ОАСК из списка судов на ликвидацию?
Эти ушлепки там серьезно окопались и будут плодить решения под любого заказчика. Благо их блокировку по Нефедову все же удалось обойти и теперь есть новый глава(и какой) новой таможни
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 04:04
airmax78 написав:
Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?
Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Нчего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Но с героями у нас н очень густо. Бандера никогла в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Интересно что скрывается на какие средства жил Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ?
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