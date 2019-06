Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 03:58 airmax78 написав: Ну че, малороссы, довольны? https://espreso.tv/news/2019/06/27/sud_ ... arykh_nazv Ну че, малороссы, довольны?

Почему Порошенко вычеркнул ОАСК из списка судов на ликвидацию?

Почему Порошенко вычеркнул ОАСК из списка судов на ликвидацию?

Эти ушлепки там серьезно окопались и будут плодить решения под любого заказчика. Благо их блокировку по Нефедову все же удалось обойти и теперь есть новый глава(и какой) новой таможни

Повідомлень: 947 З нами з: 06.01.15 Подякував: 139 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 04:04 airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?

Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Денег у них было очень много. Но в Украину они не вкладывались. Ничего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Летал на русской ракете и русскими был подготовлен , правда. Но с героями у нас не очень густо. Бандера никогда в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Так кто его содержал ? Интересно что скрывается на какие средства жил и воевал Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких городов, улиц - или домов - никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук кое-что породил - породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или картохи, находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ? Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Денег у них было очень много. Но в Украину они не вкладывались. Ничего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Летал на русской ракете и русскими был подготовлен , правда. Но с героями у нас не очень густо. Бандера никогда в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Так кто его содержал ? Интересно что скрывается на какие средства жил и воевал Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких городов, улиц - или домов - никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук кое-что породил - породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или картохи, находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ? kalinavalera1

Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Денег у них было очень много. Но в Украину они не вкладывались. Ничего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Летал на русской ракете и русскими был подготовлен , правда. Но с героями у нас не очень густо. Бандера никогда в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Так кто его содержал ? Интересно что скрывается на какие средства жил и воевал Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких городов, улиц - или домов - никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук кое-что породил - породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или картохи, находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ? Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Денег у них было очень много. Но в Украину они не вкладывались. Ничего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Летал на русской ракете и русскими был подготовлен , правда. Но с героями у нас не очень густо. Бандера никогда в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Так кто его содержал ? Интересно что скрывается на какие средства жил и воевал Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких городов, улиц - или домов - никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук кое-что породил - породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или картохи, находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ?

Ну ракеты для космонавтики вообще-то украинские, украинцами созданные в СССР. Русские вообще ничего путнего не строили ни при Екатерине ни потом. Всё что представляет хоть какой-то интерес в царской России построено итальянцами, заводы-немцами и англичанами, при СССР-американцами (индустриализация) и украинцами. Вся Сибирь и все газовые и нефтяные месторождения на которых сейчас жируют русские разработаны украинцами.

Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Денег у них было очень много. Но в Украину они не вкладывались. Ничего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Летал на русской ракете и русскими был подготовлен , правда. Но с героями у нас не очень густо. Бандера никогда в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Так кто его содержал ? Интересно что скрывается на какие средства жил и воевал Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких городов, улиц - или домов - никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук кое-что породил - породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или картохи, находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ? Я не киевлянин - но у нас в Днепре центральный проспект построен частично грузином Сталиным , а частично еще Екатериной. Украинцы- украинские Гетманы - не особо что-то строили - тем более города и промышленность. Денег у них было очень много. Но в Украину они не вкладывались. Ничего у них не получалось путного. Так с какой стати то, что построено на деньги русских , по их проектам и нашим совместным трудом назвать именами военных преступников - которые ничего не построили и не в состоянии ничего создать. Неужели у украинцев нет нормальных героев - кроме военных преступников ? У нас есть украинский космонавт к примеру. Летал на русской ракете и русскими был подготовлен , правда. Но с героями у нас не очень густо. Бандера никогда в жизни не работал. Жил с погромов ? Или был наемником чьим-то ? Так кто его содержал ? Интересно что скрывается на какие средства жил и воевал Бандера ? Сегодня украинцы живут в домах - "хрущобах" и " брежневках" - построенных русскими и по их проэктам. За последние 27 лет "свободы" - что построено под знаменами Бандеры и Шухевича ? Никаких городов, улиц - или домов - никаких "ющенок" , кучмовок" , "кравчучек" не построено" . Вернее Кравчук кое-что породил - породил "кравчучку" - это сумка-тележка такая для тех - кто тащил много крупы или картохи, находил - раздобыл какие-то продукты - которых не было даже по карточкам. Что построено за 27 лет во имя Бандеры? Экономический фашизм ?

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать. airmax78 Повідомлень: 30601 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 05:41 shapo написав: 1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите 1) Величину налогов или,наоборот,дотаций на этот регион.конечно,не озвучите



zРадио написав: Вы сейчас подводите явно куда-то не туда! Это очень опасная риторика! Потому что РФ в Крым тоже инвестирует больше, чем инвестировала Украина. И что, на этом основании, мы должны пересмотреть статус полуострова и объявить РФ не агрессором, а благодетелем? Извините - бред! У более сильного (а зачастую это именно тот, кто "технически" в состоянии осуществить аннексию), разумеется, всегда будут бОльшие ресурсы. Только в части международного законодательства это ничего не меняет (и это правильно!) Вы сейчас подводите явно куда-то не туда! Это очень опасная риторика! Потому что РФ в Крым тоже инвестирует больше, чем инвестировала Украина. И что, на этом основании, мы должны пересмотреть статус полуострова и объявить РФ не агрессором, а благодетелем? Извините - бред! У более сильного (а зачастую это именно тот, кто "технически" в состоянии осуществить аннексию), разумеется, всегда будут бОльшие ресурсы. Только в части международного законодательства это ничего не меняет (и это правильно!)



Я всего-навсего ответил на ваш бред о том, как "разбогател" Израиль отвоевав Голанские высоты. Никакой экономической подоплеки там нет. Только защита страны от агрессора Сирии участвовавшего во всех войнах против Израиля с первого дня его существования и не признающего его права на существования







shapo написав: 2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя 2) ООН в упор не видит убийств арабскими террористами евреев, молчит по поводу изгнания и уничтожения христиан на Ближнем Востоке, в т.ч. в якобы многострадальной Палестинской автономии, давно погрязла в анти-израильских резолюциях и коррупции и дискредитировала себя



zРадио написав: Кто этому препятствует? Почему этого "в упор не видит" уже который раз переизбранное руководство ООН? Все ведь не могут быть ангажированными! Тем более, что у Израиля еще и несравнимо более сильное лобби. Значит вы смотрите на ситуацию глазами заинтересованной, а не нейтральной, стороны - признайте это, и поедем дальше. Кто этому препятствует? Почему этого "в упор не видит" уже который раз переизбранное руководство ООН? Все ведь не могут быть ангажированными! Тем более, что у Израиля еще и несравнимо более сильное лобби. Значит вы смотрите на ситуацию глазами заинтересованной, а не нейтральной, стороны - признайте это, и поедем дальше.

До начала 1950-х гг. Организация Объединенных Наций, где Израиль пользовался известной поддержкой западных стран при сочувственном нейтралитете Советского Союза, а враждебность к нему проявляли лишь пять из входивших в нее тогда арабских стран (Египет, Йемен, Ливан, Сирия и Саудовская Аравия), еще оставалась механизмом, с помощью которого предпринимались попытки справедливого урегулирования конфликта (резолюция Совета Безопасности 1950 г., порицающая, хотя и мягко, Иорданию за нарушение соглашения о свободном доступе к святым местам Иерусалима; резолюция Совета Безопасности 1951 г., объявившая незаконными действия Египта, препятствовавшего доставке через Суэцкий канал товаров для Израиля, и некоторые другие).

С начала 1950-х гг. общая атмосфера в ООН становится все более враждебной по отношению к Израилю, решения все чаще оказываются односторонне проарабскими. Поощряя тем самым арабский экстремизм, эта международная организация из инструмента поддержания мира на Ближнем Востоке во многих случаях объективно становилась фактором, усиливающим и нагнетающим напряженность в регионе. Так, начиная с 1951 г., Совет Безопасности ежегодно, порой и несколько раз в год, резко осуждал Израиль за ответные действия против баз террористов, откуда совершались нападения на израильские поселения, но обычно даже не порицал арабские страны, открыто поддерживающие эти террористические действия.

Формированию все более явной предвзятости по отношению к Израилю в Организации Объединенных Наций сильно способствовало расширение ее состава (к началу 1950 г. — 57 государств, к началу 1960 г. — 83 государства, к началу 1970 г. — 127 стран и к началу 1980 г. — 152 страны), причем в основном за счет азиатских, африканских и латиноамериканских стран, давших уже к концу 1956 г. арабским странам и их союзникам прочное большинство в ООН.

Антиизраильским решениям Организации Объединенных Наций способствовало и резкое изменение позиции Советского Союза в ближневосточном вопросе.

Советский Союз с начала 50-х перешел к безоговорочной поддержке арабской стороны в арабо-израильском конфликте. Впервые в такой роли Советский Союз открыто выступил в январе 1954 г., когда наложил в Совете Безопасности вето на резолюцию, которая призывала Египет выполнять конвенцию 1888 г., гарантирующую свободу плавания по Суэцкому каналу судам всех стран, независимо от политической обстановки. Хотя в последующие годы Советский Союз время от времени заявлял о своем признании права Государства Израиль на безопасное существование, он ни разу не поддержал Израиль, даже когда речь шла о прямой угрозе этому праву со стороны арабских стран, и обычно выступал инициатором самых крайних антиизраильских резолюций и акций в Организации Объединенных Наций.

Апофеозом этой организации стали 70-е годы когда была принята резолюция 1974г о предоставлении Организации освобождения Палестины статуса постоянного наблюдателя в ООН (вопреки террористической деятельности ООП и официально провозглашенной ею цели уничтожить Государство Израиль) и 1975г определившая сионизм «как форму расизма и расовой дискриминации», а также «угрозу международному миру и безопасности», что фактически означало отрицание права Государства Израиль на существование; беспрецедентные резолюции Генеральной Ассамблеи от 10, 16 и 17 декабря 1981 г., осудившие мирный договор между Израилем и Египтом, что фактически перечеркивало основополагающие принципы самой Организации Объединенных Наций, призванной содействовать достижению таких соглашений.

Организация Объединенных Наций и сейчас продолжает занимать в ближневосточном конфликте одностороннюю позицию, практически всегда поддерживая Палестинскую Автономию и арабские страны и осуждая Израиль. Наличие среди членов ООН большого числа арабских и мусульманских государств, усиливающееся влияние Евросоюза, занимающего все более антиизраильскую позицию в ближневосточном конфликте, позиция России и зависящих от нее стран СНГ, которая крайне заинтересована в восстановлении своих позиций в мусульманском мире и среди арабских государств Ближнего Востока, приводят к автоматической поддержке любой самой несправедливой антиизраильской резолюции. Я всего-навсего ответил на ваш бред о том, как "разбогател" Израиль отвоевав Голанские высоты. Никакой экономической подоплеки там нет. Только защита страны от агрессора Сирии участвовавшего во всех войнах против Израиля с первого дня его существования и не признающего его права на существованияДо начала 1950-х гг. Организация Объединенных Наций, где Израиль пользовался известной поддержкой западных стран при сочувственном нейтралитете Советского Союза, а враждебность к нему проявляли лишь пять из входивших в нее тогда арабских стран (Египет, Йемен, Ливан, Сирия и Саудовская Аравия), еще оставалась механизмом, с помощью которого предпринимались попытки справедливого урегулирования конфликта (резолюция Совета Безопасности 1950 г., порицающая, хотя и мягко, Иорданию за нарушение соглашения о свободном доступе к святым местам Иерусалима; резолюция Совета Безопасности 1951 г., объявившая незаконными действия Египта, препятствовавшего доставке через Суэцкий канал товаров для Израиля, и некоторые другие).С начала 1950-х гг. общая атмосфера в ООН становится все более враждебной по отношению к Израилю, решения все чаще оказываются односторонне проарабскими. Поощряя тем самым арабский экстремизм, эта международная организация из инструмента поддержания мира на Ближнем Востоке во многих случаях объективно становилась фактором, усиливающим и нагнетающим напряженность в регионе. Так, начиная с 1951 г., Совет Безопасности ежегодно, порой и несколько раз в год, резко осуждал Израиль за ответные действия против баз террористов, откуда совершались нападения на израильские поселения, но обычно даже не порицал арабские страны, открыто поддерживающие эти террористические действия.Формированию все более явной предвзятости по отношению к Израилю в Организации Объединенных Наций сильно способствовало расширение ее состава (к началу 1950 г. — 57 государств, к началу 1960 г. — 83 государства, к началу 1970 г. — 127 стран и к началу 1980 г. — 152 страны), причем в основном за счет азиатских, африканских и латиноамериканских стран, давших уже к концу 1956 г. арабским странам и их союзникам прочное большинство в ООН.Антиизраильским решениям Организации Объединенных Наций способствовало и резкое изменение позиции Советского Союза в ближневосточном вопросе.Советский Союз с начала 50-х перешел к безоговорочной поддержке арабской стороны в арабо-израильском конфликте. Впервые в такой роли Советский Союз открыто выступил в январе 1954 г., когда наложил в Совете Безопасности вето на резолюцию, которая призывала Египет выполнять конвенцию 1888 г., гарантирующую свободу плавания по Суэцкому каналу судам всех стран, независимо от политической обстановки. Хотя в последующие годы Советский Союз время от времени заявлял о своем признании права Государства Израиль на безопасное существование, он ни разу не поддержал Израиль, даже когда речь шла о прямой угрозе этому праву со стороны арабских стран, и обычно выступал инициатором самых крайних антиизраильских резолюций и акций в Организации Объединенных Наций.Апофеозом этой организации стали 70-е годы когда была принята резолюция 1974г о предоставлении Организации освобождения Палестины статуса постоянного наблюдателя в ООН (вопреки террористической деятельности ООП и официально провозглашенной ею цели уничтожить Государство Израиль) и 1975г определившая сионизм «как форму расизма и расовой дискриминации», а также «угрозу международному миру и безопасности», что фактически означало отрицание права Государства Израиль на существование; беспрецедентные резолюции Генеральной Ассамблеи от 10, 16 и 17 декабря 1981 г., осудившие мирный договор между Израилем и Египтом, что фактически перечеркивало основополагающие принципы самой Организации Объединенных Наций, призванной содействовать достижению таких соглашений.Организация Объединенных Наций и сейчас продолжает занимать в ближневосточном конфликте одностороннюю позицию, практически всегда поддерживая Палестинскую Автономию и арабские страны и осуждая Израиль. Наличие среди членов ООН большого числа арабских и мусульманских государств, усиливающееся влияние Евросоюза, занимающего все более антиизраильскую позицию в ближневосточном конфликте, позиция России и зависящих от нее стран СНГ, которая крайне заинтересована в восстановлении своих позиций в мусульманском мире и среди арабских государств Ближнего Востока, приводят к автоматической поддержке любой самой несправедливой антиизраильской резолюции.

Додано: П'ят 28 чер, 2019 05:58 ЛАД написав: Ни одной войны Израиль не начинал.

Tegularius написав: К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств.



Tegularius написав: К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств. К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств.



Немного предыстории.

После вывода израильских войск с Синайского полуострова в марте 1957 г. на границе между Израилем и Египтом были размещены немногочисленные вооруженные силы ООН . Израилю были даны международные гарантии свободы судоходства по Тиранскому проливу. Израиль неоднократно официально заявлял, что будет рассматривать возобновление блокады пролива как повод к войне. Руководители Египта и представители ООН различно трактовали статус войск ООН. Египет считал, что ООН должна вывести войска из Синая по первому требованию египетского правительства, тогда как генеральный секретарь ООН Д. Хаммаршельд утверждал, что между ним и президентом Египта Г. А. Насером была достигнута договоренность о том, что если Египет потребует вывода войск ООН, «вопрос должен быть немедленно передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи» для принятия ею окончательного решения. В 1960 г. в арабских странах под влиянием Насера усилились экстремистские националистические настроения. 8 марта 1963 г., после прихода к власти в Сирии экстремистского крыла левонационалистической партии Баас, положение на сирийско-израильской границе, которое и раньше было напряженным (так, в 1957-62 гг. Израиль 462 раза обращался с жалобами в ООН из-за нарушений Сирией условий перемирия), еще более обострилось. Сирийское руководство стремилось лишить Израиль части водных ресурсов. В 1964 г., когда заканчивалось сооружение всеизраильского водовода, Сирия предложила арабским странам начать войну против Израиля, чтобы не допустить завершения этого проекта. На совещании руководителей арабских стран (Касабланка, январь 1964 г.) этот план был отклонен, но было принято решение об отводе истоков Иордана — рек Дан, Хермон (Баниас), Снир (Хасбани) — в канал, ведущий в водохранилище на реке Ярмук в Иордании, что должно было лишить Израиль большей части вод Иордана. Израиль заявил, что все это приведет к резкому снижению уровня воды в озере Киннерет, и он будет рассматривать осуществление этого плана как повод к войне. Трассу строящегося канала в 1965–66 гг. Израиль неоднократно подвергал артобстрелам и бомбардировкам с воздуха. Это вынудило сирийцев прекратить строительство, но Сирия продолжала провокации на границе. Так, 15 августа 1966 г. на Киннерете были атакованы израильские полицейские катера, в ответ на это израильскими истребителями были сбиты над озером два сирийских самолета . Террористические акции против Израиля осуществляли также боевики Фатха (Организации освобождения Палестины; ООП), которую активно поддерживали арабские страны, особенно Египет.

4 ноября 1966 г. Сирия и Египет заключили военный союз. Атаки на Израиль со стороны Сирии усилились. 7 апреля 1967 г. израильская авиация сбила в сирийском воздушном пространстве шесть военных самолетов противника. 10 мая начальник Генерального штаба израильской армии генерал И. Рабин заявил, что, если провокации не прекратятся, израильские войска атакуют Дамаск и свергнут режим президента Сирии Н. Атаси.

В начале мая 1967 г. советские представители передали Г. Насеру заведомо ложную информацию о сосредоточении израильских войск на сирийско-израильской границе. Тогда же посол Советского Союза в Израиле заявил премьер-министру Л. Эшколу протест в связи со сосредоточением израильских войск на границе с Сирией. Л. Эшкол заявил, что это неправда, и предложил послу вместе с ним посетить район границы, на что посол ответил отказом. 13 мая 1967 г. советская парламентская делегация прибыла в Каир; члены делегации сообщили Г. Насеру, что одиннадцать израильских бригад сосредоточены на границе с Сирией. Несмотря на ответ наблюдателей ООН, находившихся в районе границы между Израилем и Сирией, что никаких «крупных передвижений воинских частей по обеим сторонам линии перемирия» не происходит, Г. Насер решил действовать. 16 мая крупные контингенты войск прошли через Каир, направляясь в Синай. 16 мая начальник Генерального штаба египетской армии генерал Фавзи послал телеграмму командующему войсками ООН на Ближнем Востоке с требованием немедленного вывода этих войск. Не дожидаясь ответа представителей ООН, 17 мая египетские солдаты стали занимать наблюдательные посты ООН на границе. В тот день по требованию Египта Индия и Югославия вывели свои военные контингенты с Синая. 18 мая генеральный секретарь ООН У Тан получил требование египетского правительства о немедленном выводе войск ООН с территории Египта. В тот же день он отдал распоряжение о выводе войск. 22 мая Египет сообщил о закрытии Тиранского пролива для судов Израиля, а также всех других государств, если на их судах имеются стратегические материалы для Израиля. В ответ на это 23 мая премьер-министр Л. Эшкол заявил в Кнесете, что закрытие Тиранского пролива Израиль будет расценивать как повод к войне. В арабских странах усилилась антиизраильская кампания. Некоторые лидеры арабского мира делали заявления о необходимости уничтожения Израиля. 26 мая Г. Насер заявил, что если вспыхнет война, она будет тотальной и ее цель — «уничтожение Израиля». Глава ООП А. Шукейри сказал, что после арабской победы уцелевшие евреи получат возможность вернуться в страны, где они родились, и добавил: «Мне кажется, что никто не уцелеет». 30 мая король Иордании Хусейн прилетел в Каир, где был тепло встречен Г. Насером, еще 1 мая заявившим, что Хусейн — «агент и раб империалистов». В тот же день был подписан пакт между Египтом и Иорданией, который ставил иорданскую армию под командование египетских генералов. 31 мая был заключен договор между Иорданией и Ираком. Воинские части Ирака вошли в Иорданию.

Израилю противостояла могучая коалиция стран со значительным превосходством вооруженных сил как по количеству солдат и оружия, так и по качеству военной техники.

Цахал (Армия обороны Израиля). Численность армии Египта составляла 240 тыс. человек, танков — 1200, самолетов — 450; Сирии — пятьдесят тысяч человек, 400 танков, 120 самолетов; Ирака — семьдесят тысяч человек, 400 танков, 200 самолетов. О своей готовности предоставить воинские контингенты для войны с Израилем заявили Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт и другие арабские страны. После проведенной мобилизации Цахала Израиль насчитывал 264 тыс. человек, 800 танков, 300 самолетов. Основную угрозу для Израиля представляла находившаяся в Синае ударная группировка египетских войск, насчитывавшая около ста тысяч человек и более 800 танков (в основном советского производства). Правительство и народ Израиля понимали, какая страшная угроза нависла над страной. 20 мая была проведена мобилизация резервистов. Израиль надеялся, что Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция как гаранты свободы судоходства израильских судов по Тиранскому проливу сумеют добиться отмены египетской блокады. 23 мая президент США Л. Джонсон заявил, что блокада является незаконным актом и что США полны решимости гарантировать территориальную целостность всех стран Ближнего Востока. Англия привела в состояние боевой готовности свои военные корабли в Средиземном море. Англия и США заявили, что пролив должен быть открыт для международного судоходства и что «не следует исключать возможной военной акции». Но поездка министра иностранных дел Израиля А. Эвена в США, Англию и Францию показала Израилю, что государство может рассчитывать только на себя. Так, президент Франции Ш. де Голль в ультимативной форме потребовал, чтобы Израиль не начинал первым военные действия. Лидеры Англии и США, выражая поддержку Израилю, говорили о необходимости отправки международной эскадры для открытия Тиранского пролива, но никаких конкретных обязательств на себя не брали.



Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля?



Tegularius написав: Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля? Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля?



Еще как может и представляет.

Там давно обосновался и воюет иранский КСИР, через Сирию Иран поставляется оружие Хезболле в Ливан. Поэтому Израиль периодически и бомбит эти караваны с оружием. Немного предыстории.После вывода израильских войск с Синайского полуострова в марте 1957 г. на границе между Израилем и Египтом были размещены немногочисленные вооруженные силы ООН . Израилю были даны международные гарантии свободы судоходства по Тиранскому проливу. Израиль неоднократно официально заявлял, что будет рассматривать возобновление блокады пролива как повод к войне. Руководители Египта и представители ООН различно трактовали статус войск ООН. Египет считал, что ООН должна вывести войска из Синая по первому требованию египетского правительства, тогда как генеральный секретарь ООН Д. Хаммаршельд утверждал, что между ним и президентом Египта Г. А. Насером была достигнута договоренность о том, что если Египет потребует вывода войск ООН, «вопрос должен быть немедленно передан на рассмотрение Генеральной Ассамблеи» для принятия ею окончательного решения. В 1960 г. в арабских странах под влиянием Насера усилились экстремистские националистические настроения. 8 марта 1963 г., после прихода к власти в Сирии экстремистского крыла левонационалистической партии Баас, положение на сирийско-израильской границе, которое и раньше было напряженным (так, в 1957-62 гг. Израиль 462 раза обращался с жалобами в ООН из-за нарушений Сирией условий перемирия), еще более обострилось. Сирийское руководство стремилось лишить Израиль части водных ресурсов. В 1964 г., когда заканчивалось сооружение всеизраильского водовода, Сирия предложила арабским странам начать войну против Израиля, чтобы не допустить завершения этого проекта. На совещании руководителей арабских стран (Касабланка, январь 1964 г.) этот план был отклонен, но было принято решение об отводе истоков Иордана — рек Дан, Хермон (Баниас), Снир (Хасбани) — в канал, ведущий в водохранилище на реке Ярмук в Иордании, что должно было лишить Израиль большей части вод Иордана. Израиль заявил, что все это приведет к резкому снижению уровня воды в озере Киннерет, и он будет рассматривать осуществление этого плана как повод к войне. Трассу строящегося канала в 1965–66 гг. Израиль неоднократно подвергал артобстрелам и бомбардировкам с воздуха. Это вынудило сирийцев прекратить строительство, но Сирия продолжала провокации на границе. Так, 15 августа 1966 г. на Киннерете были атакованы израильские полицейские катера, в ответ на это израильскими истребителями были сбиты над озером два сирийских самолета . Террористические акции против Израиля осуществляли также боевики Фатха (Организации освобождения Палестины; ООП), которую активно поддерживали арабские страны, особенно Египет.4 ноября 1966 г. Сирия и Египет заключили военный союз. Атаки на Израиль со стороны Сирии усилились. 7 апреля 1967 г. израильская авиация сбила в сирийском воздушном пространстве шесть военных самолетов противника. 10 мая начальник Генерального штаба израильской армии генерал И. Рабин заявил, что, если провокации не прекратятся, израильские войска атакуют Дамаск и свергнут режим президента Сирии Н. Атаси.В начале мая 1967 г. советские представители передали Г. Насеру заведомо ложную информацию о сосредоточении израильских войск на сирийско-израильской границе. Тогда же посол Советского Союза в Израиле заявил премьер-министру Л. Эшколу протест в связи со сосредоточением израильских войск на границе с Сирией. Л. Эшкол заявил, что это неправда, и предложил послу вместе с ним посетить район границы, на что посол ответил отказом. 13 мая 1967 г. советская парламентская делегация прибыла в Каир; члены делегации сообщили Г. Насеру, что одиннадцать израильских бригад сосредоточены на границе с Сирией. Несмотря на ответ наблюдателей ООН, находившихся в районе границы между Израилем и Сирией, что никаких «крупных передвижений воинских частей по обеим сторонам линии перемирия» не происходит, Г. Насер решил действовать. 16 мая крупные контингенты войск прошли через Каир, направляясь в Синай. 16 мая начальник Генерального штаба египетской армии генерал Фавзи послал телеграмму командующему войсками ООН на Ближнем Востоке с требованием немедленного вывода этих войск. Не дожидаясь ответа представителей ООН, 17 мая египетские солдаты стали занимать наблюдательные посты ООН на границе. В тот день по требованию Египта Индия и Югославия вывели свои военные контингенты с Синая. 18 мая генеральный секретарь ООН У Тан получил требование египетского правительства о немедленном выводе войск ООН с территории Египта. В тот же день он отдал распоряжение о выводе войск. 22 мая Египет сообщил о закрытии Тиранского пролива для судов Израиля, а также всех других государств, если на их судах имеются стратегические материалы для Израиля. В ответ на это 23 мая премьер-министр Л. Эшкол заявил в Кнесете, что закрытие Тиранского пролива Израиль будет расценивать как повод к войне. В арабских странах усилилась антиизраильская кампания. Некоторые лидеры арабского мира делали заявления о необходимости уничтожения Израиля. 26 мая Г. Насер заявил, что если вспыхнет война, она будет тотальной и ее цель — «уничтожение Израиля». Глава ООП А. Шукейри сказал, что после арабской победы уцелевшие евреи получат возможность вернуться в страны, где они родились, и добавил: «Мне кажется, что никто не уцелеет». 30 мая король Иордании Хусейн прилетел в Каир, где был тепло встречен Г. Насером, еще 1 мая заявившим, что Хусейн — «агент и раб империалистов». В тот же день был подписан пакт между Египтом и Иорданией, который ставил иорданскую армию под командование египетских генералов. 31 мая был заключен договор между Иорданией и Ираком. Воинские части Ирака вошли в Иорданию.Израилю противостояла могучая коалиция стран со значительным превосходством вооруженных сил как по количеству солдат и оружия, так и по качеству военной техники.Цахал (Армия обороны Израиля). Численность армии Египта составляла 240 тыс. человек, танков — 1200, самолетов — 450; Сирии — пятьдесят тысяч человек, 400 танков, 120 самолетов; Ирака — семьдесят тысяч человек, 400 танков, 200 самолетов. О своей готовности предоставить воинские контингенты для войны с Израилем заявили Алжир, Саудовская Аравия, Кувейт и другие арабские страны. После проведенной мобилизации Цахала Израиль насчитывал 264 тыс. человек, 800 танков, 300 самолетов. Основную угрозу для Израиля представляла находившаяся в Синае ударная группировка египетских войск, насчитывавшая около ста тысяч человек и более 800 танков (в основном советского производства). Правительство и народ Израиля понимали, какая страшная угроза нависла над страной. 20 мая была проведена мобилизация резервистов. Израиль надеялся, что Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция как гаранты свободы судоходства израильских судов по Тиранскому проливу сумеют добиться отмены египетской блокады. 23 мая президент США Л. Джонсон заявил, что блокада является незаконным актом и что США полны решимости гарантировать территориальную целостность всех стран Ближнего Востока. Англия привела в состояние боевой готовности свои военные корабли в Средиземном море. Англия и США заявили, что пролив должен быть открыт для международного судоходства и что «не следует исключать возможной военной акции». Но поездка министра иностранных дел Израиля А. Эвена в США, Англию и Францию показала Израилю, что государство может рассчитывать только на себя. Так, президент Франции Ш. де Голль в ультимативной форме потребовал, чтобы Израиль не начинал первым военные действия. Лидеры Англии и США, выражая поддержку Израилю, говорили о необходимости отправки международной эскадры для открытия Тиранского пролива, но никаких конкретных обязательств на себя не брали.

Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля?

Tegularius написав: Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля?

Еще как может и представляет.

Там давно обосновался и воюет иранский КСИР, через Сирию Иран поставляется оружие Хезболле в Ливан. Поэтому Израиль периодически и бомбит эти караваны с оружием. На кого це розраховано?



На зебілів???

Їх з кожним днем все менше . Народ уже розібрався, чого вартий преЗЕдент.





Додано: П'ят 28 чер, 2019 06:50

https://censor.net.ua/news/3134662/koma ... ta_spirina Клоун замість того, щоб проводити грамотну політику зовні і всередині країни, дає концерти біля адміністрації президента.На кого це розраховано?На зебілів???Їх з кожним днем все менше . Народ уже розібрався, чого вартий преЗЕдент.

Факт в том, что шестидневную войну начал Израиль, отбомбившись по соседним государствам.

Кстати да, и сейчас временами совершает налеты на территорию независимого сирийского государства. И не имеет значения, если целями являются КСИР или Хезболла, находящиеся там с разрешения законного правительства.

Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.

