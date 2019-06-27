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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3341334233433344 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:31 Tegularius написав: Это всё лирика, кто что заявлял, и как перемещал свои войска на своей территории.

Факт в том, что шестидневную войну начал Израиль, отбомбившись по соседним государствам.

Кстати да, и сейчас временами совершает налеты на территорию независимого сирийского государства. И не имеет значения, если целями являются КСИР или Хезболла, находящиеся там с разрешения законного правительства.

Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.

Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит. Это всё лирика, кто что заявлял, и как перемещал свои войска на своей территории.Факт в том, что шестидневную войну начал Израиль, отбомбившись по соседним государствам.Кстати да, и сейчас временами совершает налеты на территорию независимого сирийского государства. И не имеет значения, если целями являются КСИР или Хезболла, находящиеся там с разрешения законного правительства.Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит.

1)Россия позволяла это себе в 2014-2015г введя свои войска в Украину

2) Сравнение России с Израилем не выдерживает никакой критики. Израиль в отличие от России окружён все время своего существования арабскими государствами большинство из которых ставят своей целью уничтожение государства Израиль. Эти государства могут позволить себе проиграть войну с Израилем, для Израиля проигрыш будет означать конец существования. В 1967г Израиль сделал абсолютно правильно первым начать готовящуюся против него войну. В 1948 и 1973 он это не сделал и получил большие потери. В 1973г вообще стоял вопрос о его существовании. Я тут выложил целые простыни о ООН, отношении арабских, а теперь и европейских стран к единственной демократии на Б-В из которой "несчастные палестинцы" почему-то не рвутся эмигрировать в Европу как их арабские братья, а вы мне талдычите о каком-то израильском лобби. Сейчас в Белом доме сидит Трамп которого во многом привели к власти христиане-евангелисты, а не американские евреи голосующих за демпартию скатившуюся в анти-сионизм(термин заменивший старый добрый антисемитизм). А что было за 8 лет до этого когда там сидел братан-му сульманин Барак Хусейнович Обама? 1)Россия позволяла это себе в 2014-2015г введя свои войска в Украину2) Сравнение России с Израилем не выдерживает никакой критики. Израиль в отличие от России окружён все время своего существования арабскими государствами большинство из которых ставят своей целью уничтожение государства Израиль. Эти государства могут позволить себе проиграть войну с Израилем, для Израиля проигрыш будет означать конец существования. В 1967г Израиль сделал абсолютно правильно первым начать готовящуюся против него войну. В 1948 и 1973 он это не сделал и получил большие потери. В 1973г вообще стоял вопрос о его существовании. Я тут выложил целые простыни о ООН, отношении арабских, а теперь и европейских стран к единственной демократии на Б-В из которой "несчастные палестинцы" почему-то не рвутся эмигрировать в Европу как их арабские братья, а вы мне талдычите о каком-то израильском лобби. Сейчас в Белом доме сидит Трамп которого во многом привели к власти христиане-евангелисты, а не американские евреи голосующих за демпартию скатившуюся в анти-сионизм(термин заменивший старый добрый антисемитизм). А что было за 8 лет до этого когда там сидел братан-му сульманин Барак Хусейнович Обама? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1492 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:37 Frant написав:

Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???



Де ти таке бачив???

Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.

Росіяни тут палець об палець не вдарили.



Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт. Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???Де ти таке бачив???Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.Росіяни тут палець об палець не вдарили.Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.



Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1492 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:02 shapo написав: Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков

shapo написав: А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?

Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?

PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоковЛьвивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2675 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:02 zРадио написав: Но когда осознаешь, как именно они тебя облили - взяв дерьмо в рот и плюнув - то на душе становится весело и без ответа Но когда осознаешь, как именно они тебя облили - взяв дерьмо в рот и плюнув - то на душе становится весело и без ответа

Очень метко сформулировано. Очень метко сформулировано. detroytred

Повідомлень: 21930 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:03 shapo написав: Frant написав:

Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???



Де ти таке бачив???

Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.

Росіяни тут палець об палець не вдарили.



Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт. Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???Де ти таке бачив???Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.Росіяни тут палець об палець не вдарили.Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.



Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?

А що Украiна, це ЗУ?

Що з Великоi Украiни не могло бути людей?

А хто винищив iнтелiгенцiю?



Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо А що Украiна, це ЗУ?Що з Великоi Украiни не могло бути людей?А хто винищив iнтелiгенцiю?Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15825 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:11 Frant написав: Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.

. Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.

Чудило, ты последующим своим предложением опровергаешь своё предыдущее.

Пленные немцы уж никак не относятся к украинскому народу.

Но тут построили что-то.

Следовательно не все, построенное на территории Украины - сделано украинским народом.



Жах... Чудило, ты последующим своим предложением опровергаешь своё предыдущее.Пленные немцы уж никак не относятся к украинскому народу.Но тут построили что-то.Следовательно не все, построенное на территории Украины - сделано украинским народом.Жах... detroytred

Повідомлень: 21930 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32 shapo написав: Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО? Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?



pesikot написав: Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями.

Поздравляю.

Ты нашел самых квалифицированных строителей СССР



pesikot написав: Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич),

Ты с дуба рухнул?

там жильцы скатываются по такому перекрытию?



pesikot написав: шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков

Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.

Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.



shapo написав: А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?





pesikot написав: Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?

PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится



1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?

Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров

2) сколько украинцев учились в них до 1939г?

PS Про лужу посмотри в зеркало Поздравляю.Ты нашел самых квалифицированных строителей СССРТы с дуба рухнул?там жильцы скатываются по такому перекрытию?Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров2) сколько украинцев учились в них до 1939г?PS Про лужу посмотри в зеркало Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1492 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:34 flyman написав: А що Украiна, це ЗУ?

Що з Великоi Украiни не могло бути людей?

А хто винищив iнтелiгенцiю?



Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо А що Украiна, це ЗУ?Що з Великоi Украiни не могло бути людей?А хто винищив iнтелiгенцiю?Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо



Напоминаю, что ЗУ была под Польшей, а ВУ под клятой Российской империей где и выросла эта интеллигенция. Напоминаю, что ЗУ была под Польшей, а ВУ под клятой Российской империей где и выросла эта интеллигенция. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1492 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:34 shapo написав: Frant написав:

Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???



Де ти таке бачив???

Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.

Росіяни тут палець об палець не вдарили.



Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт. Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???Де ти таке бачив???Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.Росіяни тут палець об палець не вдарили.Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.



Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?



Невже на Західну Україну ешелонами навезли русаків з Тамбова і Хабаровська, і ті за баланду і чорний хліб будували будинки і заводи на Західній Україні?



Пан сіоніст , наведіть такі приклади, будь ласка.



Звісно, все що щбудовано на Західній Україні - зроблено місцевим людом.

Не сіоністом Шапо і не Ванькою з Новосибірська!



Якість будівельних робіт при СрсР - погана, зазвичай. Тяп-ляп.

Пан сіоніст-українофоб знайомий з якістю німецьких чи японських будівель?

А з продукцією американського машинобудування?



Чи пан сіоніст їздить на Жигулях, як патріот СрСр??? Невже на Західну Україну ешелонами навезли русаків з Тамбова і Хабаровська, і ті за баланду і чорний хліб будували будинки і заводи на Західній Україні?Пан сіоніст , наведіть такі приклади, будь ласка.Звісно, все що щбудовано на Західній Україні - зроблено місцевим людом.Не сіоністом Шапо і не Ванькою з Новосибірська!Якість будівельних робіт при СрсР - погана, зазвичай. Тяп-ляп.Пан сіоніст-українофоб знайомий з якістю німецьких чи японських будівель?А з продукцією американського машинобудування?Чи пан сіоніст їздить на Жигулях, як патріот СрСр??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20182 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3341334233433344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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