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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

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Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:31

  Tegularius написав:Это всё лирика, кто что заявлял, и как перемещал свои войска на своей территории.
Факт в том, что шестидневную войну начал Израиль, отбомбившись по соседним государствам.
Кстати да, и сейчас временами совершает налеты на территорию независимого сирийского государства. И не имеет значения, если целями являются КСИР или Хезболла, находящиеся там с разрешения законного правительства.
Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.
Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит.

1)Россия позволяла это себе в 2014-2015г введя свои войска в Украину
2) Сравнение России с Израилем не выдерживает никакой критики. Израиль в отличие от России окружён все время своего существования арабскими государствами большинство из которых ставят своей целью уничтожение государства Израиль. Эти государства могут позволить себе проиграть войну с Израилем, для Израиля проигрыш будет означать конец существования. В 1967г Израиль сделал абсолютно правильно первым начать готовящуюся против него войну. В 1948 и 1973 он это не сделал и получил большие потери. В 1973г вообще стоял вопрос о его существовании. Я тут выложил целые простыни о ООН, отношении арабских, а теперь и европейских стран к единственной демократии на Б-В из которой "несчастные палестинцы" почему-то не рвутся эмигрировать в Европу как их арабские братья, а вы мне талдычите о каком-то израильском лобби. Сейчас в Белом доме сидит Трамп которого во многом привели к власти христиане-евангелисты, а не американские евреи голосующих за демпартию скатившуюся в анти-сионизм(термин заменивший старый добрый антисемитизм). А что было за 8 лет до этого когда там сидел братан-му сульманин Барак Хусейнович Обама?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:37

  Frant написав:
Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???

Де ти таке бачив???
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
Росіяни тут палець об палець не вдарили.

Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.


Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:02

  shapo написав:Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков
  shapo написав: А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?

Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?
PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:02

  zРадио написав:Но когда осознаешь, как именно они тебя облили - взяв дерьмо в рот и плюнув - то на душе становится весело и без ответа :mrgreen:

Очень метко сформулировано.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:03

  shapo написав:
  Frant написав:
Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???

Де ти таке бачив???
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
Росіяни тут палець об палець не вдарили.

Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.


Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?

А що Украiна, це ЗУ?
Що з Великоi Украiни не могло бути людей?
А хто винищив iнтелiгенцiю?

Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:11

  Frant написав:Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
.

Чудило, ты последующим своим предложением опровергаешь своё предыдущее.
Пленные немцы уж никак не относятся к украинскому народу.
Но тут построили что-то.
Следовательно не все, построенное на территории Украины - сделано украинским народом.

Жах...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32

  shapo написав:Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?


  pesikot написав:Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями.

Поздравляю.
Ты нашел самых квалифицированных строителей СССР

  pesikot написав: Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич),

Ты с дуба рухнул?
там жильцы скатываются по такому перекрытию?

  pesikot написав: шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков

Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.
Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.

  shapo написав: А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?



  pesikot написав:Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?
PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится :)


1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?
Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров
2) сколько украинцев учились в них до 1939г?
PS Про лужу посмотри в зеркало
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:34

  flyman написав:А що Украiна, це ЗУ?
Що з Великоi Украiни не могло бути людей?
А хто винищив iнтелiгенцiю?

Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо


Напоминаю, что ЗУ была под Польшей, а ВУ под клятой Российской империей где и выросла эта интеллигенция.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:34

  shapo написав:
  Frant написав:
Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???

Де ти таке бачив???
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
Росіяни тут палець об палець не вдарили.

Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.


Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?


Невже на Західну Україну ешелонами навезли русаків з Тамбова і Хабаровська, і ті за баланду і чорний хліб будували будинки і заводи на Західній Україні?

Пан сіоніст , наведіть такі приклади, будь ласка.

Звісно, все що щбудовано на Західній Україні - зроблено місцевим людом.
Не сіоністом Шапо і не Ванькою з Новосибірська!

Якість будівельних робіт при СрсР - погана, зазвичай. Тяп-ляп.
Пан сіоніст-українофоб знайомий з якістю німецьких чи японських будівель?
А з продукцією американського машинобудування?

Чи пан сіоніст їздить на Жигулях, як патріот СрСр???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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