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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:31
Tegularius написав:
Это всё лирика, кто что заявлял, и как перемещал свои войска на своей территории.
Факт в том, что шестидневную войну начал Израиль, отбомбившись по соседним государствам.
Кстати да, и сейчас временами совершает налеты на территорию независимого сирийского государства. И не имеет значения, если целями являются КСИР или Хезболла, находящиеся там с разрешения законного правительства.
Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.
Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит.
1)Россия позволяла это себе в 2014-2015г введя свои войска в Украину
2) Сравнение России с Израилем не выдерживает никакой критики. Израиль в отличие от России окружён все время своего существования арабскими государствами большинство из которых ставят своей целью уничтожение государства Израиль. Эти государства могут позволить себе проиграть войну с Израилем, для Израиля проигрыш будет означать конец существования. В 1967г Израиль сделал абсолютно правильно первым начать готовящуюся против него войну. В 1948 и 1973 он это не сделал и получил большие потери. В 1973г вообще стоял вопрос о его существовании. Я тут выложил целые простыни о ООН, отношении арабских, а теперь и европейских стран к единственной демократии на Б-В из которой "несчастные палестинцы" почему-то не рвутся эмигрировать в Европу как их арабские братья, а вы мне талдычите о каком-то израильском лобби. Сейчас в Белом доме сидит Трамп которого во многом привели к власти христиане-евангелисты, а не американские евреи голосующих за демпартию скатившуюся в анти-сионизм(термин заменивший старый добрый антисемитизм). А что было за 8 лет до этого когда там сидел братан-му сульманин Барак Хусейнович Обама?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:37
Frant написав:
Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???
Де ти таке бачив???
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
Росіяни тут палець об палець не вдарили.
Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.
Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:02
shapo написав:
Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков
shapo написав:
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?
PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:03
shapo написав: Frant написав:
Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???
Де ти таке бачив???
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
Росіяни тут палець об палець не вдарили.
Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.
Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
А що Украiна, це ЗУ?
Що з Великоi Украiни не могло бути людей?
А хто винищив iнтелiгенцiю?
Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:11
Frant написав:
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
.
Чудило, ты последующим своим предложением опровергаешь своё предыдущее.
Пленные немцы уж никак не относятся к украинскому народу.
Но тут построили что-то.
Следовательно не все, построенное на территории Украины - сделано украинским народом.
Жах...
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32
shapo написав:
Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
pesikot написав:
Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями.
Поздравляю.
Ты нашел самых квалифицированных строителей СССР
pesikot написав:
Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич),
Ты с дуба рухнул?
там жильцы скатываются по такому перекрытию?
pesikot написав:
шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков
Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.
Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.
shapo написав:
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
pesikot написав:
Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?
PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится
1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?
Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров
2) сколько украинцев учились в них до 1939г?
PS Про лужу посмотри в зеркало
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:34
flyman написав:
А що Украiна, це ЗУ?
Що з Великоi Украiни не могло бути людей?
А хто винищив iнтелiгенцiю?
Твiй людоiдьский СРСР розпався. Тiльки совки хочуть назад в ярмо
Напоминаю, что ЗУ была под Польшей, а ВУ под клятой Российской империей где и выросла эта интеллигенция.
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:34
shapo написав: Frant написав:
Будинки -хрущовки і сталінки - в Україні збудовані руССкіми???
Де ти таке бачив???
Все, що збудоване на території України - зроблено українським народом. Навіть полонені німці тут будували.
Росіяни тут палець об палець не вдарили.
Хіба що який заїзжий трохи похалтурив, у русіш-традиціях, через пень колоду. Росіяни на весь світ відомі своїми "працелюбністю" і "якістю" виконаних робіт.
Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
Невже на Західну Україну ешелонами навезли русаків з Тамбова і Хабаровська, і ті за баланду і чорний хліб будували будинки і заводи на Західній Україні?
Пан сіоніст , наведіть такі приклади, будь ласка.
Звісно, все що щбудовано на Західній Україні - зроблено місцевим людом.
Не сіоністом Шапо і не Ванькою з Новосибірська!
Якість будівельних робіт при СрсР - погана, зазвичай. Тяп-ляп.
Пан сіоніст-українофоб знайомий з якістю німецьких чи японських будівель?
А з продукцією американського машинобудування?
Чи пан сіоніст їздить на Жигулях, як патріот СрСр???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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