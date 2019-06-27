shapo написав: shapo написав:
Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?
pesikot написав:
Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями.
Поздравляю.
Ты нашел самых квалифицированных строителей СССР
pesikot написав:
Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич),
Ты с дуба рухнул?
там жильцы скатываются по такому перекрытию?
pesikot написав:
шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков
Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.
Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.
shapo написав:
А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?
pesikot написав:
Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?
PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится
1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?
Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров
2) сколько украинцев учились в них до 1939г?
PS Про лужу посмотри в зеркало
Если не ушибаюсь, Львовский политех в 39-ом окончило ЧЕТЫРЕ украинца.
В этом - главная беда Украины на протяжении всей истории. С 1380-х годов последние западнорусские княжества потеряли независимость. Еще через 2-3 поколения все дворянство переняло польскую культуру/язык/веру (кто не перенял - отъехал в Москву, вроде Глинских/Бельских и сотен других родов)
Постепенно весь аппарат управления тоже перешел на польский, поэтому страна разделилась в сущности на три класса - иноязычное/иноверческое дворянство/во многом такие же горожане (в основном немцы/евреи/армяне/греки/поляки) и украинское крестьянство (холопы). И лишь в Сечь сбегались свободные люди, но в очень незначительном количестве.
ПОЭТОМУ, КОГДА НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ 18-го ВЕКА, НА УКРАИНЕ (И В РУССКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ЧАСТИ) НЕ ПОЯВИЛОСЬ ДАЖЕ НАЧАТКОВ УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (она появилась лишь в середине 19-го века, и была крайне малочисленной).
Отсюда, замыкание языка, остановившегося в развитии, преимущественно в устной речи, вне городской культуры.
Даже украинизация УССР начала 20-х не сильно изменила ситуацию (хотя, как теперь выясняется, именно именно она заставила одесситов Ильфа/Петрова/Катаева/Багрицкого/Бабеля и десяток других известных писателей перебраться в Москву). В результате до самого крушения СССР украиноязычная интеллигенция была малочисленной (особенно техническая) и очень локальной (преимущественно в Западной Украине).
Лишь с получением независимости ее роль сильно возросла, и она начала прирастать количественно (с переходом высшего образования на украинский)
Одна беда - 90-ые-начало нулевых было временем, когда студентам было некогда учиться (нужно было искать пропитание). В результате в жизнь вышла ОБРАЗОВАНЩИНА В 1-ом поколении, во многом с сельскими корнями, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Она легко освоила предложенный сверху дискурс по истории Украины (герои УПА/клятое наследие СССР/равная вина Гитлера и Сталина о развязывании войны/с упоением подхватила мифы о Голодморе, преувеличивающие число жертв ВТРОЕ , научилась использовать украинский не только в быту, но и документах, но в сущности все этим и ограничилось - отсюда и премьер- бывший директор рынка, отсюда провалы в науке и промышленности (выбывающие кадры некем замещать - им на смену идет поколение недоучек), отсюда ВАРВАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ - уничтожение хай-тека и вынужденный переход к отраслям, генерирующим мизерную добавленную стоимость (хотя тут сошлось множество причин) . Понимаете, ведь когда пан Омелян всерьез рассуждает о гиперлупе от Киева до Одессы, он, похоже, действительно НЕ ЛУКАВИТ - просто уровень подготовки не позволяет ему оценить сложность и стоимость такого проекта. И таких примеров сотни. А вот просчеты этих людей (когда неожиданно
за полгода до возможного прекращения транзита выясняется, что закупать газ в хранилища НЕ НА ЧТО)- самый яркий тому пример.