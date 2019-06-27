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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3342334333443345 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:37 airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?



Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.



Но никому и в голову не пришло их переименовывать даже после Карибского кризиса, когда СССР и США стояли в шаге от тотального уничтожения друг друга! Почему - потому что они американские, а не российские, или советские! История их строительства и жизни - часть американской истории! Так что мышебраться здесь не причем!



А вообщ я бы криминализировал любые спекуляции на эти темы, чтобы разжигатели, будь то сталинисты, или бандеровцы, чувствовали ответственность за разделение украинцев, которое, несомненно, провоцируют их бесконечные попытки покрасить историю с один цвет.



То, что УЖЕ носит имя Бандеры, должно остаться таким навсегда. То, что УЖЕ носит имя Жукова, тоже должно остаться таким навсегда. Или по крайней мере до лучших времен, когда общество объединится во имя общего будущего и прекратит ненавидеть друг друга за общее прошлое. Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.Но никому и в голову не пришло их переименовывать даже после Карибского кризиса, когда СССР и США стояли в шаге от тотального уничтожения друг друга! Почему - потому что они американские, а не российские, или советские! История их строительства и жизни - часть американской истории! Так что мышебраться здесь не причем!А вообщ я бы криминализировал любые спекуляции на эти темы, чтобы разжигатели, будь то сталинисты, или бандеровцы, чувствовали ответственность за разделение украинцев, которое, несомненно, провоцируют их бесконечные попытки покрасить историю с один цвет.То, что УЖЕ носит имя Бандеры, должно остаться таким навсегда. То, что УЖЕ носит имя Жукова, тоже должно остаться таким навсегда. Или по крайней мере до лучших времен, когда общество объединится во имя общего будущего и прекратит ненавидеть друг друга за общее прошлое. zРадио

Повідомлень: 2670 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:58 На выступлениях бродячего цирка "ПЕС" опять начали выбивать телефоны и отбирать вещи Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8679 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6112 раз. Подякували: 2386 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:05 Вкладчик1234 написав: На выступлениях бродячего цирка "ПЕС" опять начали выбивать телефоны и отбирать вещи На выступлениях бродячего цирка "ПЕС" опять начали выбивать телефоны и отбирать вещи



Красные шарики лопают со злобой. Умный бы посмеялся и обыграл ситуацию с юмором, а тут с перекошенными лицами и капающей слюной набрасываются на шарики. Как там Лавров сказал, глупые, блин, или как-то так.



Смотрю музыкальный фестиваль во Львове не удался, посетителям там похоже нечем заняться. Красные шарики лопают со злобой. Умный бы посмеялся и обыграл ситуацию с юмором, а тут с перекошенными лицами и капающей слюной набрасываются на шарики. Как там Лавров сказал, глупые, блин, или как-то так.Смотрю музыкальный фестиваль во Львове не удался, посетителям там похоже нечем заняться. freeze 4 Повідомлень: 11979 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3588 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:14 shapo написав: shapo написав: Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО? Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?



pesikot написав: Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями.

Поздравляю.

Ты нашел самых квалифицированных строителей СССР



pesikot написав: Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич),

Ты с дуба рухнул?

там жильцы скатываются по такому перекрытию?



pesikot написав: шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков

Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.

Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.



shapo написав: А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?





pesikot написав: Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?

PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится



1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?

Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров

2) сколько украинцев учились в них до 1939г?

PS Про лужу посмотри в зеркало Поздравляю.Ты нашел самых квалифицированных строителей СССРТы с дуба рухнул?там жильцы скатываются по такому перекрытию?Для горизонтального шва 15 мм - верхняя граница нормы.Перегородки и сейчас в основном делают из газоблоков.1) Кроме этих 2 учебных заведений еще то-то сможешь назвать?Например, НИИ им.Подстригача или Львовский автобусный завод и завод телевизоров2) сколько украинцев учились в них до 1939г?PS Про лужу посмотри в зеркало

Если не ушибаюсь, Львовский политех в 39-ом окончило ЧЕТЫРЕ украинца.

В этом - главная беда Украины на протяжении всей истории. С 1380-х годов последние западнорусские княжества потеряли независимость. Еще через 2-3 поколения все дворянство переняло польскую культуру/язык/веру (кто не перенял - отъехал в Москву, вроде Глинских/Бельских и сотен других родов)

Постепенно весь аппарат управления тоже перешел на польский, поэтому страна разделилась в сущности на три класса - иноязычное/иноверческое дворянство/во многом такие же горожане (в основном немцы/евреи/армяне/греки/поляки) и украинское крестьянство (холопы). И лишь в Сечь сбегались свободные люди, но в очень незначительном количестве.

ПОЭТОМУ, КОГДА НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ 18-го ВЕКА, НА УКРАИНЕ (И В РУССКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ЧАСТИ) НЕ ПОЯВИЛОСЬ ДАЖЕ НАЧАТКОВ УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (она появилась лишь в середине 19-го века, и была крайне малочисленной).

Отсюда, замыкание языка, остановившегося в развитии, преимущественно в устной речи, вне городской культуры.

Даже украинизация УССР начала 20-х не сильно изменила ситуацию (хотя, как теперь выясняется, именно именно она заставила одесситов Ильфа/Петрова/Катаева/Багрицкого/Бабеля и десяток других известных писателей перебраться в Москву). В результате до самого крушения СССР украиноязычная интеллигенция была малочисленной (особенно техническая) и очень локальной (преимущественно в Западной Украине).

Лишь с получением независимости ее роль сильно возросла, и она начала прирастать количественно (с переходом высшего образования на украинский)

Одна беда - 90-ые-начало нулевых было временем, когда студентам было некогда учиться (нужно было искать пропитание). В результате в жизнь вышла ОБРАЗОВАНЩИНА В 1-ом поколении, во многом с сельскими корнями, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Она легко освоила предложенный сверху дискурс по истории Украины (герои УПА/клятое наследие СССР/равная вина Гитлера и Сталина о развязывании войны/с упоением подхватила мифы о Голодморе, преувеличивающие число жертв ВТРОЕ , научилась использовать украинский не только в быту, но и документах, но в сущности все этим и ограничилось - отсюда и премьер- бывший директор рынка, отсюда провалы в науке и промышленности (выбывающие кадры некем замещать - им на смену идет поколение недоучек), отсюда ВАРВАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ - уничтожение хай-тека и вынужденный переход к отраслям, генерирующим мизерную добавленную стоимость (хотя тут сошлось множество причин) . Понимаете, ведь когда пан Омелян всерьез рассуждает о гиперлупе от Киева до Одессы, он, похоже, действительно НЕ ЛУКАВИТ - просто уровень подготовки не позволяет ему оценить сложность и стоимость такого проекта. И таких примеров сотни. А вот просчеты этих людей (когда неожиданно за полгода до возможного прекращения транзита выясняется, что закупать газ в хранилища НЕ НА ЧТО)- самый яркий тому пример. Если не ушибаюсь, Львовский политех в 39-ом окончило ЧЕТЫРЕ украинца.В этом - главная беда Украины на протяжении всей истории. С 1380-х годов последние западнорусские княжества потеряли независимость. Еще через 2-3 поколения все дворянство переняло польскую культуру/язык/веру (кто не перенял - отъехал в Москву, вроде Глинских/Бельских и сотен других родов)Постепенно весь аппарат управления тоже перешел на польский, поэтому страна разделилась в сущности на три класса - иноязычное/иноверческое дворянство/во многом такие же горожане (в основном немцы/евреи/армяне/греки/поляки) и украинское крестьянство (холопы). И лишь в Сечь сбегались свободные люди, но в очень незначительном количестве.ПОЭТОМУ, КОГДА НАЧАЛАСЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ 18-го ВЕКА, НА УКРАИНЕ (И В РУССКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ЧАСТИ) НЕ ПОЯВИЛОСЬ ДАЖЕ НАЧАТКОВ УКРАИНОЯЗЫЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (она появилась лишь в середине 19-го века, и была крайне малочисленной).Отсюда, замыкание языка, остановившегося в развитии, преимущественно в устной речи, вне городской культуры.Даже украинизация УССР начала 20-х не сильно изменила ситуацию (хотя, как теперь выясняется, именно именно она заставила одесситов Ильфа/Петрова/Катаева/Багрицкого/Бабеля и десяток других известных писателей перебраться в Москву). В результате до самого крушения СССР украиноязычная интеллигенция была малочисленной (особенно техническая) и очень локальной (преимущественно в Западной Украине).Лишь с получением независимости ее роль сильно возросла, и она начала прирастать количественно (с переходом высшего образования на украинский)Одна беда - 90-ые-начало нулевых было временем, когда студентам было некогда учиться (нужно было искать пропитание). В результате в жизнь вышла ОБРАЗОВАНЩИНА В 1-ом поколении, во многом с сельскими корнями, со всеми вытекающими отсюда последствиями.Она легко освоила предложенный сверху дискурс по истории Украины (герои УПА/клятое наследие СССР/равная вина Гитлера и Сталина о развязывании войны/с упоением подхватила мифы о Голодморе, преувеличивающие число жертв ВТРОЕ , научилась использовать украинский не только в быту, но и документах, но в сущности все этим и ограничилось - отсюда и премьер- бывший директор рынка, отсюда провалы в науке и промышленности (выбывающие кадры некем замещать - им на смену идет поколение недоучек), отсюда ВАРВАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ - уничтожение хай-тека и вынужденный переход к отраслям, генерирующим мизерную добавленную стоимость (хотя тут сошлось множество причин) . Понимаете, ведь когда пан Омелян всерьез рассуждает о гиперлупе от Киева до Одессы, он, похоже, действительно НЕ ЛУКАВИТ - просто уровень подготовки не позволяет ему оценить сложность и стоимость такого проекта. И таких примеров сотни. А вот просчеты этих людей (когдаза полгода до возможного прекращения транзита выясняется, что закупать газ в хранилища НЕ НА ЧТО)- самый яркий тому пример. Волгарь Повідомлень: 6698 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:19 zРадио написав: То, что УЖЕ носит имя Бандеры, должно остаться таким навсегда. То, что УЖЕ носит имя Бандеры, должно остаться таким навсегда.

это ваше личное мнение, но таких как вы меньше, чем тех, кто считает позором называть улицы в честь польского преступника... это ваше личное мнение, но таких как вы меньше, чем тех, кто считает позором называть улицы в честь польского преступника... Cler

Повідомлень: 2776 З нами з: 15.07.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3342334333443345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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