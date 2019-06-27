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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3342334333443345 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:37 airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?



Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.



Но никому и в голову не пришло их переименовывать даже после Карибского кризиса, когда СССР и США стояли в шаге от тотального уничтожения друг друга! Почему - потому что они американские, а не российские, или советские! История их строительства и жизни - часть американской истории! Так что мышебраться здесь не причем!



А вообщ я бы криминализировал любые спекуляции на эти темы, чтобы разжигатели, будь то сталинисты, или бандеровцы, чувствовали ответственность за разделение украинцев, которое, несомненно, провоцируют их бесконечные попытки покрасить историю с один цвет.



То, что УЖЕ носит имя Бандеры, должно остаться таким навсегда. То, что УЖЕ носит имя Жукова, тоже должно остаться таким навсегда. Или по крайней мере до лучших времен, когда общество объединится во имя общего будущего и прекратит ненавидеть друг друга за общее прошлое. Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.Но никому и в голову не пришло их переименовывать даже после Карибского кризиса, когда СССР и США стояли в шаге от тотального уничтожения друг друга! Почему - потому что они американские, а не российские, или советские! История их строительства и жизни - часть американской истории! Так что мышебраться здесь не причем!А вообщ я бы криминализировал любые спекуляции на эти темы, чтобы разжигатели, будь то сталинисты, или бандеровцы, чувствовали ответственность за разделение украинцев, которое, несомненно, провоцируют их бесконечные попытки покрасить историю с один цвет.То, что УЖЕ носит имя Бандеры, должно остаться таким навсегда. То, что УЖЕ носит имя Жукова, тоже должно остаться таким навсегда. Или по крайней мере до лучших времен, когда общество объединится во имя общего будущего и прекратит ненавидеть друг друга за общее прошлое. zРадио

Повідомлень: 2672 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:53 копiпаста з ФБ Міфи, які роблять нас бідними.



1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає. Достойне життя, добробут, високу зарплатню можна досягнути тільки власним талантом, розумом, підприємливістю, важкою працею. І пенсію ніхто не дає. Її заробляють протягом усього життя.

І отримаєте ви її при одній необхідній умові: якщо збережете на той час власну незалежну державу, утримуючи із своїх податків армію, правоохоронців, ефективне управління. Армію та незалежність, звичайно, на хліб не намажеш і «главноє – пєрєстать стрєлять». От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.



2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння. Чому? Тому що безкоштовний сир завжди лежить у мишоловці. Приклад тарифів на газ за цінами нижче ринкових:

- Опалюємо задешево і хрущовки пенсіонерів, і будинки заможних бізнесменів у 2000кв.м., і палаци олігархів;

- На різниці між реальною та пільговою цінами наживаються мільярдні статки… олігархами;

- Газ не економимо, споживання росте, вигоду отримує постачальник, тобто… РФ, якому платимо з бюджету за реальними або й не реальними (привіт Тимошенко) цінами;

- Всі ці задоволення сплачуємо з бюджету, забираючи гроші… Правильно, у армії, пенсіонерів, інвалідів, хворих, вчителів, науковців і т.п.

Результат – збагачення олігархів та РФ. Повне зубожіння інвалідів, пенсіонерів, бюджетників, того самого простого народу, який тішиться «низькими тарифами».

Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення. Що й робилося насправді відповідальними державниками.

Та ж історія – з «безкоштовними» медициною, освітою, проїздом тощо. Якість послуги нижче плінтуса, все одно доводиться платити і з бюджету і з кишені, наживаються корупціонери.

Насправді, держава повинна піклуватись лише про хворих, старих, немічних, нездатних. І рівно настільки, наскільки за це платять дорослі, здорові та працездатні.



3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки;



4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого. Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою. Україна НІКОЛИ не стане багатою та заможною, допоки ми будемо називати «баригами» підприємців, які створюють робочі місця, випускають якісний продукт (в тому числі на експорт), чітко сплачують податки. Тому коли я чую крики про «бариг» та «борьбу с алігархамі» я відразу розумію, що це обман. Маніпуляція. Великий бізнес НЕОБХІДНИЙ державі. Питання потрібно ставити по-іншому: великий та інший бізнес повинен працювати в рамках ЗАКОНУ. Виконуючи податкове, антимонопольне та інше законодавство. Якщо великий бізнес працює в рамках законодавства, сплачує податки, оновлює виробництво, створює якісний конкурентний продукт, нові технології , працює в умовах вільної конкуренції – це правильний і корисний бізнес. І за цих умов великий бізнес потрібно БЕРЕГТИ і ПІДТРИМУВАТИ. Якщо олігарх бере під приватний контроль державне підприємство, заробляє на енергоресурсах в якості прокладки, монополізує галузь, порушує законодавство, виводячи гроші вкладників з банку, ухиляється від податків (Коломойський, Фірташ, Оніщенко, Бойко) – саме цих олігархів потрібно нещадно карати. І карати мають відповідні органи: НАБУ, САП, ДБР, створені… баригою Порошенко;



5. Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста. Пряме народовладдя це все одно, що всім пасажирам одночасно вчепитися за штурвал. Насправді ж любителям народовладдя підсовують штурвал, який нічим не керує. І поки «народовладці» завзято крутять макет штурвала, «керують державою із смартфона», бігають на референдуми, хитрюги тихенько скеровують корабель на рифи в надії розграбувати вантаж після аварії. Ну, ви ж самі так керували, ні?;



6. Міф «закон можна порушити для благої мети». Умовно кажучи, щоб посадити Медведчука. Або – щоб провести дострокові вибори і привести до влади улюблену політичну силу. От тільки це так не працює. Будь-яка система працює, якщо в ній дотримуються правил, законів для всіх – поганих та хороших. Починаєш порушувати правила і цей процес вже не спинити. Сьогодні закон ламає суддя КС. Завтра – суддя Печерського суду. Післязавтра для прокурора, податківця чи слідчого поганим баригою станеш саме ти;



7. Міф про «погану владу». Віра в месію, який прийде та спасе Україну. Допоки суспільство живе вище переліченими міфами, владу можна міняти нескінченно. Крєпкіх хозяйствєнніков на новиє молодиє ліца, нєзапятнаниє політікой. Це нічого не змінить. Шалено вірити в «новоє ліцо», «хозяйствєнніка», «парня із народа», популярного артиста, а через рік ненавидіти його. Ніякий месія не прийде і не врятує. Вас від вас самих ;



8. Як похідна міфа про погану владу: «наші українці їдуть в Німеччину чи Польщу і працюють не гірше за німців чи поляків. Тому що у нас така погана влада, а там влада чесна». Ні не тому. Так, їдуть і працюють добре. Але саме тому, що їм не дають там реалізовувати їх міфи. Там слухняно вчать місцеву мову і не кажуть «а какая разніца какой йазик». Бо інакше на більше ніж миття посуду не розраховуй. Там не приходить в голову вимагати тарифів нижче ринкових. Там не приходить в голову рік не платити за комунальні послуги, бо там наші якимось дивом розуміють -за все треба платити. А як ні – миттєво залишишся без газу та світла. Там не вимагають «прямого народовладдя». Там не кричать «дайте мені», не приходять на роботу з бодуна, не перекурюють 20 разів на день. Там не оголошують «баригами» власників British Petroleum і не вимагають «розділити на всіх». Там не порушують закон, бо тобі так хочеться. Тому що знають: порушиш – буде боляче. В кінці кінців, вам з вашими міфами в головах не дозволяють там обирати.



Отже ми НІКОЛИ, ще раз повторю Н_І_К_О_Л_И не матимемо процвітання та добробуту, поки суспільство живе міфами. Тільки в них – причина нашої бідності.

Тому що вони – обман. Тому що коли живеш міфами, всі зусилля б’ють повз справжньої мети. І всі ті політики, журналісти, еліта, які експлуатують ці міфи – саме вони утримують народ в стані холопів: роками, десятиріччями, віками.

І насправді чесними, відповідальними політиками, які справді хочуть добробуту та процвітання своєму народові є ті, які чесно кажуть неприємні (на перший погляд) речі:

- Без незалежності, армії, мови, віри ви ніколи не будете заможними. Незалежність – фундамент процвітання, раби не процвітають. І за незалежність потрібно платити: податками на армію і кров’ю;

- Ваш добробут залежить тільки від вашого таланту, розуму, знань, підприємливості і важкої праці. Ніхто нічого нікому не дасть;

- За все потрібно платити свою ціну: за газ, електрику, медицину, освіту, безпеку, ефективне управління, захист в хворобі та старості;

- Великий бізнес в рамках закону – шлях для багатства країни, технологічного розвитку;

- Закон понад усе. Його потрібно виконувати, навіть якщо це неприємно. Якщо суспільству не подобається Закон – спершу поміняй його, потім дій за новим законом;

- Державою, як і кораблем чи літаком, повинні керувати досвідчені люди, які пройшли шлях у політиці від місцевого рівня до державного. І управляти мають саме ті, які не годують вас популістськими міфами про дешеві тарифи та пряме народовладдя, утримуючи цим в холопському стані. А кажуть правду і діють, розуміючи справжній стан речей.

Вони і є справжніми державниками, які через важку працю, піт, біль і кров здатні привести державу до процвітання.

P.S. Так, я розумію, що простий народ не здатен відразу зрозуміти такі речі та позбавитись міфів, які культивувались сторіччями. Це – завдання еліт. Але ми хоча б повинні чітко зрозуміти: ті політики, журналісти, лідери думок, які культивують ці міфи – зрадники власного народу. Зрадники підлі та безпринципні, які задля власної вигоди утримують народ у холопському стані. Зрадники, які руйнують Україну. І саме такі зараз дорвалися до влади, нещадно експлуатуючи руйнівні міфи. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 10:57, всього редагувалось 2 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15826 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:55 ЛАД написав: zРадио написав: .............

С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.



Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается .............С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю.Но я никогда не соглашусь с подобной постановкой вопроса в международных правоотношениях (и то, что ООН с ней тоже не соглашается, указывает на то, что я прав)! Поскольку любая страна мира, имеющая приоритет в силе, сможет прикрываться этой риторикой, проводя свою агрессивную политику. Собственно, именно этим РФ и занимается

Чисто теоретически Вы безусловно правы.

Но в реальной жизни ситуация далеко не однозначная.

Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование. Ни одной войны Израиль не начинал.

Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?

Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.

ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.

Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.



P.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.

Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов". Вы безусловно правы.Носитуация далеко не однозначная.Да, Израиль захватил Голаны. И ООН вроде бы правильно принимает резолюции, осуждающие аннексию Голан. Но у Израиля есть серьёзное возражение, кот. сводит на нет все эти резолюции. Арабские государства до сих пор не признают право Израиля на существование.войны Израиль не начинал.Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля? Или будет так, как с гарантиями безопасности Украины по Будапештскому меморандуму?Думаю, ответ сомнений не вызывает. Поэтому все эти "резолюции ООН", несмотря на их юридическую правильность и чистоту и соответствие "международным нормам" не стоят, к сожалению, выеденного яйца.ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правитP.s. На обвинения в антисемитизме и пр. грехах не обращайте внимание.Чем дальше, тем больше сомневаюсь в умственных способностях (или моральных качествах) наших форумных "патриотов".



К сожалению, в мире, где одни пытаются соблюдать законы, а другие на них кладут большой хренометр, не всегда право оказывается сильнее.

Как примеры - отношения рф и Украины, рф и ЕС.

Израиль, не поступи так как он поступил, возможно и не существовал-бы сейчас. Или существовал под постоянными обстрелами такого уровня, что жизнь там была-бы невозможной как в мирном государстве.

Напоминает ситуацию, когда гопник в подворотне приставив нож к интеллигенту в галстуке-бабочке и соскрипичным футляром вдруг получает пролом черепа кастетом. Да, интеллигент должен был отдать все свои деньги, и возможно получить дырку в туловище, а потом полиция расследовала-бы может быть это преступление. Если-же он знает, что его жизнь зависит только от его способности себя защитить ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ, то шансы не стать жертвой растут в геометрической прогрессии. Такая философия заложена и в малоизвестном израильском боевом искусстве кравмага, где на первом месте стоит нейтрализация противника ЛЮБЫМИ способами, даже оставив его инвалидом или лишив жизни. Сотни, если не тысячи лет преследований и геноцида накладывают отпечаток. К сожалению, в мире, где одни пытаются соблюдать законы, а другие на них кладут большой хренометр, не всегда право оказывается сильнее.Как примеры - отношения рф и Украины, рф и ЕС.Израиль, не поступи так как он поступил, возможно и не существовал-бы сейчас. Или существовал под постоянными обстрелами такого уровня, что жизнь там была-бы невозможной как в мирном государстве.Напоминает ситуацию, когда гопник в подворотне приставив нож к интеллигенту в галстуке-бабочке и соскрипичным футляром вдруг получает пролом черепа кастетом. Да, интеллигент должен был отдать все свои деньги, и возможно получить дырку в туловище, а потом полиция расследовала-бы может быть это преступление. Если-же он знает, что его жизнь зависит только от его способности себя защитить ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ, то шансы не стать жертвой растут в геометрической прогрессии. Такая философия заложена и в малоизвестном израильском боевом искусстве кравмага, где на первом месте стоит нейтрализация противника ЛЮБЫМИ способами, даже оставив его инвалидом или лишив жизни. Сотни, если не тысячи лет преследований и геноцида накладывают отпечаток. rjkz

Повідомлень: 9534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:02 airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?



Переименуй проспекты и мост в Северный и Троеещинский и все было-бы нормально.

Но "декоммунизация" проспекта Ватутина, как писали выше, была произведена в нарушение Закона.

Не все граждане Украины, которые не являются "малоросами", разделяют право-националистический угар бывшего президента. Переименуй проспекты и мост в Северный и Троеещинский и все было-бы нормально.Но "декоммунизация" проспекта Ватутина, как писали выше, была произведена в нарушение Закона.Не все граждане Украины, которые не являются "малоросами", разделяют право-националистический угар бывшего президента. rjkz

Повідомлень: 9534 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:16 rjkz написав: airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?



Переименуй проспекты и мост в Северный и Троеещинский и все было-бы нормально. Переименуй проспекты и мост в Северный и Троеещинский и все было-бы нормально.



Если бы при каденции Порошенко построили метро в Одессе, хотя бы из трех станций - и назвали бы им.Бандеры, им.Шухевича и центральную им. Порошенко, я думаю все одесситы были бы за, несмотря на неоднозначное восприятие этих персон.

Я бы лично пришел на открытие станции Порошенко с цветами. Но переименовывать не ими построенное гораздо легче, это не мешки таскать.



Кстати Северный проспект отличное название, думаю никто бы из жителей не был против.

А именем Бандеры могли бы назвать вновь построенный по европейским стандартам новый проспект.



Кстати в Одессе уже был похожий пример

Покровский переулок Переулок Грибоедова переулок Шухевича Покровский переулок Если бы при каденции Порошенко построили метро в Одессе, хотя бы из трех станций - и назвали бы им.Бандеры, им.Шухевича и центральную им. Порошенко, я думаю все одесситы были бы за, несмотря на неоднозначное восприятие этих персон.Я бы лично пришел на открытие станции Порошенко с цветами. Но переименовывать не ими построенное гораздо легче, это не мешки таскать.Кстати Северный проспект отличное название, думаю никто бы из жителей не был против.А именем Бандеры могли бы назвать вновь построенный по европейским стандартам новый проспект.Кстати в Одессе уже был похожий примерПокровский переулокПереулок Грибоедовапереулок ШухевичаПокровский переулок freeze 4 Повідомлень: 11979 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3588 раз. Подякували: 5230 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:20 flyman написав: Міфи, які роблять нас бідними.



1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера... От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.

Міфи, які роблять нас бідними.1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера... От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.



Точно так же, как ЕС не будет платить украинцам европейские зарплаты и пенсии, о чем бессовестно клеветали на майдане и 5 лет после него порохоботы.



flyman написав: 2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння.

2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння.



Цена продукта - производная от стоимости труда, использованного при его создании. Пока Ахметов платит шахтерам донецкие зарплаты, и им же, используя монопольный рычаг, продает электроэнергию по роттердамским ценам, "зубожіння" неизбежно! Именно это и есть игра в наперстки!



flyman написав: 3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки;

3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки;



Вот-вот! Именно по этой причине нам необходим нейтралитет и защита собственных интересов, а не постоянные споры о том, куда лучше сдать независимость - в Москву, Брюссель, или Вашингтон!



flyman написав: 4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого. Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою.

4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого. Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою.



Все мимо. Ни одна из перечисленных компаний, в отличие от ФПГ украинских барыг и олигархов, не владеет собственным каналом, собственной партией в Парламенте и собственными инсайдерами в государственных регуляторных органах, чтобы влиять не политику, распределение бюджета, оказывать давление на конкурентов, приватизировать государственную собственность и осваивать государственные заказы.



Плюс к этому, все перечисленные компании используют свою рыночную власть для зарабатывания сверхприбылей на чужом населении - они все на внешних рынках продают больше, чем на внутреннем. Украинские же олигархи паразитируют на собственном населении, поскольку в свободно-рыночных условиях за границей из низкосортный продукт оказывается неконкурентным.





flyman написав: P.S. Так, я розумію, що простий народ не здатен відразу зрозуміти такі речі та позбавитись міфів, які культивувались сторіччями. Це – завдання еліт. Але ми хоча б повинні чітко зрозуміти: ті політики, журналісти, лідери думок, які культивують ці міфи – зрадники власного народу. Зрадники підлі та безпринципні, які задля власної вигоди утримують народ у холопському стані. Зрадники, які руйнують Україну. І саме такі зараз дорвалися до влади, нещадно експлуатуючи руйнівні міфи. P.S. Так, я розумію, що простий народ не здатен відразу зрозуміти такі речі та позбавитись міфів, які культивувались сторіччями. Це – завдання еліт. Але ми хоча б повинні чітко зрозуміти:



Эти "зрадники" в политике безвылазно! С самого 1991-го и по сегодня. Отличаются они только разными взглядами на вопрос, кому выгоднее прислуживать. От этого и зависят нарративы распускаемых ими мифов! Точно так же, как ЕС не будет платить украинцам европейские зарплаты и пенсии, о чем бессовестно клеветали на майдане и 5 лет после него порохоботы.Цена продукта - производная от стоимости труда, использованного при его создании. Пока Ахметов платит шахтерам донецкие зарплаты, и им же, используя монопольный рычаг, продает электроэнергию по роттердамским ценам, "зубожіння" неизбежно! Именно это и есть игра в наперстки!Вот-вот! Именно по этой причине нам необходим нейтралитет и защита собственных интересов, а не постоянные споры о том, куда лучше сдать независимость - в Москву, Брюссель, или Вашингтон!Все мимо. Ни одна из перечисленных компаний, в отличие от ФПГ украинских барыг и олигархов, не владеет собственным каналом, собственной партией в Парламенте и собственными инсайдерами в государственных регуляторных органах, чтобы влиять не политику, распределение бюджета, оказывать давление на конкурентов, приватизировать государственную собственность и осваивать государственные заказы.Плюс к этому, все перечисленные компании используют свою рыночную власть для зарабатывания сверхприбылей на чужом населении - они все на внешних рынках продают больше, чем на внутреннем. Украинские же олигархи паразитируют на собственном населении, поскольку в свободно-рыночных условиях за границей из низкосортный продукт оказывается неконкурентным.Эти "зрадники" в политике безвылазно! С самого 1991-го и по сегодня. Отличаются они только разными взглядами на вопрос, кому выгоднее прислуживать. От этого и зависят нарративы распускаемых ими мифов! zРадио

Повідомлень: 2672 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:33 1 Крики усьо пропало-давай здаватся... в основному використовують леди-зеди

2 Для того щоб ахметов не знущався над працівниками - треба було знайти того ,хто платить адекватні зарплати....

чомусь фірташ-коломойський - цього робити не захотіли,тому дали можливість прийняти участь в піднятті доходів українського населення ще й іноземному виробнику за кордоном

3 те що брехав бойко-медведчук-рабіновіч про тарифи і те що цю брехню підтримав зеленський - якраз говорить про те ,що тарифи підняті правильно ,бо у нас не було іншого виходу

4 Те що тарифи підняті-швидше приведе в розум ахметова-коломойського-фірташа-косюка ,які змушені будуть піднімати зарплати своїм працівникам.



Таким чином

Порошенко повів Державу в бік високих доходів.але й високих розходів-тобто в Європу

Низькі розходи ,як виявилось не можливі.бо росія вимагає світових цін за свої енергоресурси .а значить політика за ж*** чи за низькі тарифи-це політика здачі України



І останнє

Доходи населення,дуже швидко виростуть на 30% у доларах ,але точно так само у доларах виростуть і розходи населення-при цьому параметри доходів-розходів порівняються з польськими,що зменшитькількість бажаючих попрацювати за кордоном,але не покращить життя. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21085 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:44 На митингах Порошенко физически нападают на не симпатизирующих ему людей (видео)



Как известно, сейчас экс-президент и фигурант сразу восьми расследований Петр Порошенко проводит предвыборный тур. Его митинги в Волынской области ознаменовались нападениями на людей, которые имеют неосторожность не разделять мнение бывшего Президента. Причем, как передает следивший за его передвижениями Klymenko Time, Порошенко лично применяет силу к "неправильным" участникам его митинга.



В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.



При этом к человеку подошел и сам Порошенко. При этом он толкнул мужчину со словами "Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!".



В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Полиция вмешалась в ситуацию, но только постфактум. Как известно, сейчас экс-президент и фигурант сразу восьми расследований Петр Порошенко проводит предвыборный тур. Его митинги в Волынской области ознаменовались нападениями на людей, которые имеют неосторожность не разделять мнение бывшего Президента. Причем, как передает следивший за его передвижениями Klymenko Time, Порошенко лично применяет силу к "неправильным" участникам его митинга.В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Полиция вмешалась в ситуацию, но только постфактум.

Аlександр Повідомлень: 3222 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:51 budivelnik написав: 1 Крики усьо пропало-давай здаватся... в основному використовують леди-зеди

1 Крикив основному використовують леди-зеди



Кому предлагали сдаваться "леди-зеди" - хотя бы одну цитату в студию, или балабол!



budivelnik написав: 2 Для того щоб ахметов не знущався над працівниками - треба було знайти того ,хто платить адекватні зарплати....

2 Для того щоб ахметов не знущався над працівниками - треба було знайти того ,хто платить адекватні зарплати....



Доля ДТЭК Ахметова на рынке угля - 87%! 87, КАРЛ! Какие альтернативы у шахтеров, кроме эмиграции?? Смена профессии - тоже мимо, потому что 9 из 10 отраслей монополизированы не меньше угольной!





budivelnik написав: 3 те що брехав бойко-медведчук-рабіновіч про тарифи і те що цю брехню підтримав зеленський - якраз говорить про те ,що тарифи підняті правильно ,бо у нас не було іншого виходу

3 те що брехав бойко-медведчук-рабіновіч про тарифи і те що цю брехню підтримав зеленський - якраз говорить про те ,що тарифи підняті правильно ,бо у нас не було іншого виходу



Это говорит только о том, что бойко-медведчук-рабинович - такие же барыги, как порошенко-ахметов-коломойский. И ничего боле!



budivelnik написав: 4 Те що тарифи підняті-швидше приведе в розум ахметова-коломойського-фірташа-косюка ,які змушені будуть піднімати зарплати своїм працівникам.



Таким чином

Порошенко повів Державу в бік високих доходів.але й високих розходів-тобто в Європу

Низькі розходи ,як виявилось не можливі.бо росія вимагає світових цін за свої енергоресурси .а значить політика за ж*** чи за низькі тарифи-це політика здачі України

4 Те що тарифи підняті-швидше приведе в розум ахметова-коломойського-фірташа-косюка ,які змушені будуть піднімати зарплати своїм працівникам.Таким чиномПорошенко повів Державу в бік високих доходів.але й високих розходів-тобто в ЄвропуНизькі розходи ,як виявилось не можливі.бо росія вимагає світових цін за свої енергоресурси .а значить політика за ж*** чи за низькі тарифи-це політика здачі України



Ты врешь, и это легко подтверждается фактами:



2013-й средняя зарплата 420 долларов, стоимость Гкал тепла 21 доллар.

2019-й средняя зарплата 380 долларов, стоимость Гкал тепла 60 долларов.



https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

https://maanimo.com/indexes/142540-tari ... -2017-2018



Запущенное Порошенко увеличение расходов не стимулирует пропорционального повышения зарплат. Население просто поставлено на грань выживания, результатом которого является беспрецедентный уровень эмиграции, превышающий по своим масштабам даже 90-е! Кому предлагали сдаваться "леди-зеди" - хотя бы одну цитату в студию, или балабол!Доля ДТЭК Ахметова на рынке угля - 87%! 87, КАРЛ! Какие альтернативы у шахтеров, кроме эмиграции?? Смена профессии - тоже мимо, потому что 9 из 10 отраслей монополизированы не меньше угольной!Это говорит только о том, что бойко-медведчук-рабинович - такие же барыги, как порошенко-ахметов-коломойский. И ничего боле!Ты врешь, и это легко подтверждается фактами:2013-й средняя зарплата 420 долларов, стоимость Гкал тепла 21 доллар.2019-й средняя зарплата 380 долларов, стоимость Гкал тепла 60 долларов.Запущенное Порошенко увеличение расходов не стимулирует пропорционального повышения зарплат. Население просто поставлено на грань выживания, результатом которого является беспрецедентный уровень эмиграции, превышающий по своим масштабам даже 90-е! zРадио

Повідомлень: 2672 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3342334333443345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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