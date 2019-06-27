Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає. Достойне життя, добробут, високу зарплатню можна досягнути тільки власним талантом, розумом, підприємливістю, важкою працею. І пенсію ніхто не дає. Її заробляють протягом усього життя. І отримаєте ви її при одній необхідній умові: якщо збережете на той час власну незалежну державу, утримуючи із своїх податків армію, правоохоронців, ефективне управління. Армію та незалежність, звичайно, на хліб не намажеш і «главноє – пєрєстать стрєлять». От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.
Совершенно верно. Что посеешь, то и пожнешь. В Европе работодатель также платит своим работникам минималку, а остальное в конверте? Это насчет будущей пенсии и неуплаченных налогов сегодня.
flyman написав:2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння. Чому? Тому що безкоштовний сир завжди лежить у мишоловці. Приклад тарифів на газ за цінами нижче ринкових: - Опалюємо задешево і хрущовки пенсіонерів, і будинки заможних бізнесменів у 2000кв.м., і палаци олігархів; - На різниці між реальною та пільговою цінами наживаються мільярдні статки… олігархами; - Газ не економимо, споживання росте, вигоду отримує постачальник, тобто… РФ, якому платимо з бюджету за реальними або й не реальними (привіт Тимошенко) цінами; - Всі ці задоволення сплачуємо з бюджету, забираючи гроші… Правильно, у армії, пенсіонерів, інвалідів, хворих, вчителів, науковців і т.п. Результат – збагачення олігархів та РФ. Повне зубожіння інвалідів, пенсіонерів, бюджетників, того самого простого народу, який тішиться «низькими тарифами». Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення. Що й робилося насправді відповідальними державниками.
Вот только последние годы цены на газ искусственно были выше рыночных. Что теперь делать с накопившимися долгами населения, которое не смогло оплатить коммуналку? Списать их? Но тогда нужно будет вернуть переплаченные средства тем, кто все это время исправно платил. Справедливо? Справедливо. Только за чей счет?
flyman написав:Та ж історія – з «безкоштовними» медициною, освітою, проїздом тощо. Якість послуги нижче плінтуса, все одно доводиться платити і з бюджету і з кишені, наживаються корупціонери.
18% подоходного, 20% НДС. Где они, куда идут?
flyman написав:Насправді, держава повинна піклуватись лише про хворих, старих, немічних, нездатних. І рівно настільки, наскільки за це платять дорослі, здорові та працездатні.
Это было бы полностью справедливо при 5% НДС и подоходном. С зарплаты в 10 000 грн. у человека тогда дополнительно оставалось 10 000 х 0.95 х 0.95 - 10 000 х 0.82 х 0.8 = 2465 грн.
flyman написав:3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки;
Вот только все сливки снимают свинарчуки, а рабам, помимо баланды и нагайки еще перепадет "Молотом"-минометом, новыми брониками с трещинами и неприспособленными для военных действий скорыми. Поэтому мало кто хочет быть армейским рабом.
flyman написав:4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого.
Которые создавались с нуля не одним поколением, а немцам и японцам после войны еще пришлось много чего восстанавливать.
flyman написав:Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою. Якщо великий бізнес працює в рамках законодавства, сплачує податки, оновлює виробництво, створює якісний конкурентний продукт, нові технології , працює в умовах вільної конкуренції – це правильний і корисний бізнес. І за цих умов великий бізнес потрібно БЕРЕГТИ і ПІДТРИМУВАТИ.
Так манипуляция или все же барыги, начиная с последнего
flyman написав:Україна НІКОЛИ не стане багатою та заможною, допоки ми будемо називати «баригами» підприємців, які створюють робочі місця, випускають якісний продукт (в тому числі на експорт), чітко сплачують податки. Тому коли я чую крики про «бариг» та «борьбу с алігархамі» я відразу розумію, що це обман. Маніпуляція. Великий бізнес НЕОБХІДНИЙ державі. Питання потрібно ставити по-іншому: великий та інший бізнес повинен працювати в рамках ЗАКОНУ. Виконуючи податкове, антимонопольне та інше законодавство. Якщо олігарх бере під приватний контроль державне підприємство, заробляє на енергоресурсах в якості прокладки, монополізує галузь, порушує законодавство, виводячи гроші вкладників з банку, ухиляється від податків (Коломойський, Фірташ, Оніщенко, Бойко) – саме цих олігархів потрібно нещадно карати. І карати мають відповідні органи: НАБУ, САП, ДБР, створені… баригою Порошенко;
flyman написав:5. Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста. Пряме народовладдя це все одно, що всім пасажирам одночасно вчепитися за штурвал. Насправді ж любителям народовладдя підсовують штурвал, який нічим не керує. І поки «народовладці» завзято крутять макет штурвала, «керують державою із смартфона», бігають на референдуми, хитрюги тихенько скеровують корабель на рифи в надії розграбувати вантаж після аварії. Ну, ви ж самі так керували, ні?;
Если есть вопросы, существенно меняющие Конституцию, то все же следует поинтересоваться мнением людей на референдуме. Помню, в школе меня учили, да и Зеленского тоже: "Не человек для государства, а государство для человека". Вас же, как и многих других научили жить для процветания государства, вернее представителей старой эпохи.
Как известно, сейчас экс-президент и фигурант сразу восьми расследований Петр Порошенко проводит предвыборный тур. Его митинги в Волынской области ознаменовались нападениями на людей, которые имеют неосторожность не разделять мнение бывшего Президента. Причем, как передает следивший за его передвижениями Klymenko Time, Порошенко лично применяет силу к "неправильным" участникам его митинга.
В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.
При этом к человеку подошел и сам Порошенко. При этом он толкнул мужчину со словами "Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!".
В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Полиция вмешалась в ситуацию, но только постфактум.
12:05 там бикуючi провокатори... вiдiбрали кульки, нiякоi бiйки, не тре ляляля.
Думаете, таким образом пытается в парламент пролезть
Вчера, 25 июня, в городе Стрый Львовской области неизвестные зажгли дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко. В Сети тут же поползли слухи о том, что эта провокация — продуманный ход пиарщиков партии "Европейская солидарность" для реанимации стремительно падающего рейтинга.
"Если бы где нибудь в Харькове или Северодонецке Порошенко забросали бы презервативами с фекалиями, то это было бы понятно. А так как то неорганично получается, собственно Стрый — оплот украинского национализма, город где всегда были традиции УПА, ОУН — и вдруг забрасывают. Как-то говорить о российском реванше в контексте посещения Стрыя — это вызывает острый когнитивный диссонанс. Место было выбрано не слишком удачно, если это была политехническая заготовка. Могу согласиться с тем что может быть еще лучше в враждах компании чем небольшой хайп на фоне падающего рейтинга. С другой стороны, для националистов Порошенко был и остается барыгой, который полез вытаптывать ихнею електоральную поляну, и учитывая что националисты объединились в единый список, у них главная задача изгнать оттуда всех попутчиков и нежелательных конкурентов этой електоральной ниши".
Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.
Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?
После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.
Когда это Украину "населили рабами"? И откуда их завезли? Из Африки, как в США?
Не видел пост kalinavalera1, но, независимо от его содержания, Вы начинаете скатываться к хамству (рабами, типа вас).
Краткое содержание поста калиновалеры: "в Украине все построили и спроектировали русские. Украинцы ни на что не способны. Давайте дружить с Россией и не выяпываться." Рабское мировоззрение. Рабов завезли из нечерноземья, и самих украинцев превратили в рабов.
Полностью поддерживаю (дали бы еще ссылку - сделал бы репост в ФБ). Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ВОВА ЗІЗНАВСЯ У СЛАБКОСТІ Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Брифінг президента Володимира Зеленського, під час якого президент поскаржився пресі, що його ігнорує Верховна Рада, що на нього не зважає МЗС, що зміст ноти МЗС України Російській Федерації він дізнався з сайту Української правди, і що в ПАРЕ він нічого не міг зробити, бо «рішення було вже прийняте», не було нічим іншим як прилюдним і всенародним ганьбищем. Президент Зеленський прилюдно заявив, що керувати країною він нездатний, і що колапс системи керування країною – справа недалекого майбутнього.
Чому я так вважаю? Зараз поясню.
Перше. Президент поскаржився, що Верховна Рада неприховано ігнорує його законопроекти, укази і подання. В кого він кинув при цьому камінь? У ВР? Нічого подібного – у себе самого. Президент Зеленський мусив би знати що Законодавча гілка влади (парламент) і частина Виконавчої влади (голова держави – президент) це гілки влади різні і дослухатися одне до одного вони не зобов’язані. Конфлікт з парламентом – це те з чого почав президент Зеленський своє перебування на посаді з перших же хвилин – відправивши ВР у відставку. За що ВР любити президента? Зеленський мусив передбачити такий розвиток подій. І діяти мусив адекватно.
Віталій Портніков сказав абсолютно вірно – місцем роботи президента Зеленського протягом перших пари місяців мала стати не будівля АП-ОПУ, а Верховна Рада. Зеленський мусив проводити сотні зустрів. Мусив вислухувати, пропонувати, радитися. Мусив – домовлятися. У чому-чому, а в принциповості Верховну Раду України звинуватити важко, за бажання на альянс із чинним президентом пішли б чимало депутатів. Зробив це Зеленський? Ні. Верховну Раду він уперто ігнорує. Верховна Рада відповідає йому тим самим. На що він скаржиться? На власну неспроможність?
Друге. Стосовно діяльності МЗС. Президента Зеленського хтось обдурив – сказав, що «його» міністр МЗС буде таким собі пахолком штибу «чого пан бажає». Насправді з таким підходом Зеленський ризикує стикнутися з набагато більшою проблемою – коли на чолі МЗС сидить такий собі «хлопчик-передатчик», вся робота якого зводиться до ретрансляції бажань «сонцеликого». Практика показує – коли доходить до серйозної відповідальності, такі «хлопчики» самоусуваються зразу ж – і тоді президент залишиться з бідою сам на сам. І навпаки. Якщо на чолі МЗС стоїть досвідчений дипломат, який сам приймає рішення і сам вирішує проблеми, президент мусить лишити йому певну свободу дій. Вибачте, не ходив граф Піпер навшпиньках перед королем Карлом ХІІ. Не бігав угадувати бажання Бонапарта герцог Талейран. Гарний дипломат – це як гарний воєначальник, такі люди «передатчиками» не працюють.
Хто винний у відсутності комунікації між АП-ОПУ і МЗС? Очевидно – їх три. Це – заступник голови АП-ОПУ з міжнародних питань Вадим Пристайко (якого Зеленський соває в міністри МЗС) – тому що не налагодив комунікацію між АП-ОПУ з одного боку, і МЗС, Парламентською делегацією в ПАРЕ, профільними комітетами ВР, тощо, з іншого. Це – голова АП-ОПУ Андрій Богдан, який огидно організував роботу АП-ОПУ та інформування президента. І це – сам президент Зеленський. Все інше – лірика.
Третє. Стосовно повернення російської делегації в ПАРЕ. Президент виглядав як молодий менеджер з продажів, який скаржився старшим товаришам, що клієнт його послав, і не розуміє чому старші товариші з нього регочуть. Що значить, «все було вже вирішене і нічого не можна було зробити»? «Кіборгам» з Донецького аеропорту хай розповість про «нічого не можна зробити». Нічого не можна було зробити і під час попереднього засідання ПАРЕ, де депутат так само силилися повернути Росію – але не повернули. Не повернули тому, що представники України провели титанічну роботу, тому що президент Порошенко уламував на переговорах лідерів країн Європи «ніяких рішень про Україну без України», тому що президент Порошенко і члени українською делегації в ПАРЕ провели численні зустрічі і діяли узгоджено. Що з цього переліку зробив Зеленський? Відверто ігнорував українську делегацію? Вислухав як його посилають – і слухняно пішов за вказаною адресою? На чорта мені такий голова держави, який замість боротися і битися, розповідає мені про «нічого не можна було зробити»?
Президент Зеленський думає, що всі проблеми зникнуть коли у ВР буде своя фракція і більшість? А що він робитиме, коли виникнуть чвари всередині фракції і коли «союзнички» почнуть гратися в «золоту акцію»? Що робитиме, коли «права качати» почне якась частина його ж депутатів – а це буде, до ворожки не ходи. Я не знаю чи узгоджував Зеленський з кимось цей брифінг і цю промову. Я не розумію, сам він додумався до такого ганьбища – чи йому хтось підказав? Я бачу лише одну причину цього брифінгу – показати іноземним партнерам, що «то не я зробив – то мене українські ВР і МЗС посилають». Якщо так – президент ще дужче показав свою слабкість. Перед усім світом. А для керівника це – ганьба.
PS. Автора картинки не знаю, але - круто. Дякую.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 13:45, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Краткое содержание поста калиновалеры: "в Украине все построили и спроектировали русские. Украинцы ни на что не способны. Давайте дружить с Россией и не выяпываться." Рабское мировоззрение. Рабов завезли из нечерноземья, и самих украинцев превратили в рабов.
Максим, есть и приятные новости. На саммите в Осаке Путя выглядит подавлено, Трамп держится уверенно и при пожатии рук явно доминирует над соперником. Могли правда и двойника неудачно подобрать, хотя я сомневаюсь
Козак-характерник написав:Професор Іван Ющук: «Не говориш українською – йди у поле працювати» 27.06.2019 | 12:18 | Марія Волошин
Это тот самый Иван Ющук, который учился и работал в 1962-1969 гг в Институте литературы им. Тараса Шевченко АН УССР, созданным злыми русификаторами-коммунистами в 1926-м?
А после, в 70-80-х, - преподавал и публиковам учебники украинского языка и литературы в Киевском педагогическом институте иностранных языков (нынешний Национальный лингвистический университет), основанном злыми русификаторами-коммунистами в 1948-м?
Тогда понятно И на что несчастный полжизни потратил, коллаборируя оккупантам?
Starikan написав:Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.
Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Вы не упомянули подлинный смысл Интернационала, заключающий сч всего в одной строчке: -КТО БЫЛ НИКЕМ - ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ, Увы, эта фраза довольно тонко характеризует процессы, происходящие в постсоветских республиках последние лет 25.