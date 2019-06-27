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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33453346334733483349> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:20 flyman написав: Міфи, які роблять нас бідними.



1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає. Достойне життя, добробут, високу зарплатню можна досягнути тільки власним талантом, розумом, підприємливістю, важкою працею. І пенсію ніхто не дає. Її заробляють протягом усього життя.

І отримаєте ви її при одній необхідній умові: якщо збережете на той час власну незалежну державу, утримуючи із своїх податків армію, правоохоронців, ефективне управління. Армію та незалежність, звичайно, на хліб не намажеш і «главноє – пєрєстать стрєлять». От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде. Міфи, які роблять нас бідними.1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає. Достойне життя, добробут, високу зарплатню можна досягнути тільки власним талантом, розумом, підприємливістю, важкою працею. І пенсію ніхто не дає. Її заробляють протягом усього життя.І отримаєте ви її при одній необхідній умові: якщо збережете на той час власну незалежну державу, утримуючи із своїх податків армію, правоохоронців, ефективне управління. Армію та незалежність, звичайно, на хліб не намажеш і «главноє – пєрєстать стрєлять». От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.

Совершенно верно. Что посеешь, то и пожнешь. В Европе работодатель также платит своим работникам минималку, а остальное в конверте? Это насчет будущей пенсии и неуплаченных налогов сегодня.

flyman написав: 2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння. Чому? Тому що безкоштовний сир завжди лежить у мишоловці. Приклад тарифів на газ за цінами нижче ринкових:

- Опалюємо задешево і хрущовки пенсіонерів, і будинки заможних бізнесменів у 2000кв.м., і палаци олігархів;

- На різниці між реальною та пільговою цінами наживаються мільярдні статки… олігархами;

- Газ не економимо, споживання росте, вигоду отримує постачальник, тобто… РФ, якому платимо з бюджету за реальними або й не реальними (привіт Тимошенко) цінами;

- Всі ці задоволення сплачуємо з бюджету, забираючи гроші… Правильно, у армії, пенсіонерів, інвалідів, хворих, вчителів, науковців і т.п.

Результат – збагачення олігархів та РФ. Повне зубожіння інвалідів, пенсіонерів, бюджетників, того самого простого народу, який тішиться «низькими тарифами».

Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення. Що й робилося насправді відповідальними державниками. 2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння. Чому? Тому що безкоштовний сир завжди лежить у мишоловці. Приклад тарифів на газ за цінами нижче ринкових:- Опалюємо задешево і хрущовки пенсіонерів, і будинки заможних бізнесменів у 2000кв.м., і палаци олігархів;- На різниці між реальною та пільговою цінами наживаються мільярдні статки… олігархами;- Газ не економимо, споживання росте, вигоду отримує постачальник, тобто… РФ, якому платимо з бюджету за реальними або й не реальними (привіт Тимошенко) цінами;- Всі ці задоволення сплачуємо з бюджету, забираючи гроші… Правильно, у армії, пенсіонерів, інвалідів, хворих, вчителів, науковців і т.п.Результат – збагачення олігархів та РФ. Повне зубожіння інвалідів, пенсіонерів, бюджетників, того самого простого народу, який тішиться «низькими тарифами».Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення. Що й робилося насправді відповідальними державниками.

Вот только последние годы цены на газ искусственно были выше рыночных. Что теперь делать с накопившимися долгами населения, которое не смогло оплатить коммуналку? Списать их? Но тогда нужно будет вернуть переплаченные средства тем, кто все это время исправно платил. Справедливо? Справедливо. Только за чей счет?

flyman написав: Та ж історія – з «безкоштовними» медициною, освітою, проїздом тощо. Якість послуги нижче плінтуса, все одно доводиться платити і з бюджету і з кишені, наживаються корупціонери. Та ж історія – з «безкоштовними» медициною, освітою, проїздом тощо. Якість послуги нижче плінтуса, все одно доводиться платити і з бюджету і з кишені, наживаються корупціонери.

18% подоходного, 20% НДС. Где они, куда идут?

flyman написав: Насправді, держава повинна піклуватись лише про хворих, старих, немічних, нездатних. І рівно настільки, наскільки за це платять дорослі, здорові та працездатні. Насправді, держава повинна піклуватись лише про хворих, старих, немічних, нездатних. І рівно настільки, наскільки за це платять дорослі, здорові та працездатні.

Это было бы полностью справедливо при 5% НДС и подоходном. С зарплаты в 10 000 грн. у человека тогда дополнительно оставалось 10 000 х 0.95 х 0.95 - 10 000 х 0.82 х 0.8 = 2465 грн.

flyman написав: 3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки; 3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії.

Вот только все сливки снимают свинарчуки, а рабам, помимо баланды и нагайки еще перепадет "Молотом"-минометом, новыми брониками с трещинами и неприспособленными для военных действий скорыми. Поэтому мало кто хочет быть армейским рабом.

flyman написав: 4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого. 4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого.

Которые создавались с нуля не одним поколением, а немцам и японцам после войны еще пришлось много чего восстанавливать.

flyman написав: Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою. Якщо великий бізнес працює в рамках законодавства, сплачує податки, оновлює виробництво, створює якісний конкурентний продукт, нові технології , працює в умовах вільної конкуренції – це правильний і корисний бізнес. І за цих умов великий бізнес потрібно БЕРЕГТИ і ПІДТРИМУВАТИ. Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою. Якщо великий бізнес працює в рамках законодавства, сплачує податки, оновлює виробництво, створює якісний конкурентний продукт, нові технології , працює в умовах вільної конкуренції – це правильний і корисний бізнес. І за цих умов великий бізнес потрібно БЕРЕГТИ і ПІДТРИМУВАТИ.

Так манипуляция или все же барыги, начиная с последнего

flyman написав: Україна НІКОЛИ не стане багатою та заможною, допоки ми будемо називати «баригами» підприємців, які створюють робочі місця, випускають якісний продукт (в тому числі на експорт), чітко сплачують податки. Тому коли я чую крики про «бариг» та «борьбу с алігархамі» я відразу розумію, що це обман. Маніпуляція. Великий бізнес НЕОБХІДНИЙ державі. Питання потрібно ставити по-іншому: великий та інший бізнес повинен працювати в рамках ЗАКОНУ. Виконуючи податкове, антимонопольне та інше законодавство. Якщо олігарх бере під приватний контроль державне підприємство, заробляє на енергоресурсах в якості прокладки, монополізує галузь, порушує законодавство, виводячи гроші вкладників з банку, ухиляється від податків (Коломойський, Фірташ, Оніщенко, Бойко) – саме цих олігархів потрібно нещадно карати. І карати мають відповідні органи: НАБУ, САП, ДБР, створені… баригою Порошенко; Україна НІКОЛИ не стане багатою та заможною, допоки ми будемо називати «баригами» підприємців, які створюють робочі місця, випускають якісний продукт (в тому числі на експорт), чітко сплачують податки. Тому коли я чую крики про «бариг» та «борьбу с алігархамі» я відразу розумію, що це обман. Маніпуляція. Великий бізнес НЕОБХІДНИЙ державі. Питання потрібно ставити по-іншому: великий та інший бізнес повинен працювати в рамках ЗАКОНУ. Виконуючи податкове, антимонопольне та інше законодавство. Якщо олігарх бере під приватний контроль державне підприємство, заробляє на енергоресурсах в якості прокладки, монополізує галузь, порушує законодавство, виводячи гроші вкладників з банку, ухиляється від податків (Коломойський, Фірташ, Оніщенко, Бойко) – саме цих олігархів потрібно нещадно карати. І карати мають відповідні органи: НАБУ, САП, ДБР, створені… баригою Порошенко;

flyman написав: 5. Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста. Пряме народовладдя це все одно, що всім пасажирам одночасно вчепитися за штурвал. Насправді ж любителям народовладдя підсовують штурвал, який нічим не керує. І поки «народовладці» завзято крутять макет штурвала, «керують державою із смартфона», бігають на референдуми, хитрюги тихенько скеровують корабель на рифи в надії розграбувати вантаж після аварії. Ну, ви ж самі так керували, ні?; 5. Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста. Пряме народовладдя це все одно, що всім пасажирам одночасно вчепитися за штурвал. Насправді ж любителям народовладдя підсовують штурвал, який нічим не керує. І поки «народовладці» завзято крутять макет штурвала, «керують державою із смартфона», бігають на референдуми, хитрюги тихенько скеровують корабель на рифи в надії розграбувати вантаж після аварії. Ну, ви ж самі так керували, ні?;

Если есть вопросы, существенно меняющие Конституцию, то все же следует поинтересоваться мнением людей на референдуме.

Помню, в школе меня учили, да и Зеленского тоже: "Не человек для государства, а государство для человека". Вас же, как и многих других научили жить для процветания государства, вернее представителей старой эпохи. Совершенно верно. Что посеешь, то и пожнешь. В Европе работодатель также платит своим работникам минималку, а остальное в конверте? Это насчет будущей пенсии и неуплаченных налогов сегодня.Вот только последние годы цены на газ искусственно были выше рыночных. Что теперь делать с накопившимися долгами населения, которое не смогло оплатить коммуналку? Списать их? Но тогда нужно будет вернуть переплаченные средства тем, кто все это время исправно платил. Справедливо? Справедливо. Только за чей счет?18% подоходного, 20% НДС. Где они, куда идут?Это было бы полностью справедливо при 5% НДС и подоходном. С зарплаты в 10 000 грн. у человека тогда дополнительно оставалось 10 000 х 0.95 х 0.95 - 10 000 х 0.82 х 0.8 = 2465 грн.Вот только все сливки снимают свинарчуки, а рабам, помимо баланды и нагайки еще перепадет "Молотом"-минометом, новыми брониками с трещинами и неприспособленными для военных действий скорыми. Поэтому мало кто хочет быть армейским рабом.Которые создавались с нуля не одним поколением, а немцам и японцам после войны еще пришлось много чего восстанавливать.Так манипуляция или все же барыги, начиная с последнегоЕсли есть вопросы, существенно меняющие Конституцию, то все же следует поинтересоваться мнением людей на референдуме.Помню, в школе меня учили, да и Зеленского тоже: "Не человек для государства, а государство для человека". Вас же, как и многих других научили жить для процветания государства, вернее представителей старой эпохи. Аlександр Повідомлень: 3224 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:22 airmax78 написав: kalinavalera1 написав:

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?



После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину " населили рабами"?

И откуда их завезли? Из Африки, как в США?



Не видел пост kalinavalera1, но, независимо от его содержания, Вы начинаете скатываться к хамству (рабами, типа вас). Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?Когда это Украину "рабами"?И откуда их завезли? Из Африки, как в США?Не видел пост kalinavalera1, но, независимо от его содержания, Вы начинаете скатываться к хамству (рабами, типа вас). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:24 flyman написав: Аlександр написав: На митингах Порошенко физически нападают на не симпатизирующих ему людей (видео)



Как известно, сейчас экс-президент и фигурант сразу восьми расследований Петр Порошенко проводит предвыборный тур. Его митинги в Волынской области ознаменовались нападениями на людей, которые имеют неосторожность не разделять мнение бывшего Президента. Причем, как передает следивший за его передвижениями Klymenko Time, Порошенко лично применяет силу к "неправильным" участникам его митинга.



В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.



При этом к человеку подошел и сам Порошенко. При этом он толкнул мужчину со словами "Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!".



В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Полиция вмешалась в ситуацию, но только постфактум. Как известно, сейчас экс-президент и фигурант сразу восьми расследований Петр Порошенко проводит предвыборный тур. Его митинги в Волынской области ознаменовались нападениями на людей, которые имеют неосторожность не разделять мнение бывшего Президента. Причем, как передает следивший за его передвижениями Klymenko Time, Порошенко лично применяет силу к "неправильным" участникам его митинга.В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Полиция вмешалась в ситуацию, но только постфактум.



12:05

там бикуючi провокатори... вiдiбрали кульки, нiякоi бiйки, не тре ляляля. 12:05там бикуючi провокатори... вiдiбрали кульки, нiякоi бiйки, не тре ляляля.

Думаете, таким образом пытается в парламент пролезть

Вчера, 25 июня, в городе Стрый Львовской области неизвестные зажгли дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко. В Сети тут же поползли слухи о том, что эта провокация — продуманный ход пиарщиков партии "Европейская солидарность" для реанимации стремительно падающего рейтинга.



"Если бы где нибудь в Харькове или Северодонецке Порошенко забросали бы презервативами с фекалиями, то это было бы понятно. А так как то неорганично получается, собственно Стрый — оплот украинского национализма, город где всегда были традиции УПА, ОУН — и вдруг забрасывают. Как-то говорить о российском реванше в контексте посещения Стрыя — это вызывает острый когнитивный диссонанс. Место было выбрано не слишком удачно, если это была политехническая заготовка. Могу согласиться с тем что может быть еще лучше в враждах компании чем небольшой хайп на фоне падающего рейтинга. С другой стороны, для националистов Порошенко был и остается барыгой, который полез вытаптывать ихнею електоральную поляну, и учитывая что националисты объединились в единый список, у них главная задача изгнать оттуда всех попутчиков и нежелательных конкурентов этой електоральной ниши".

https://vesti-ukr.com/politika/341393-n ... oj-rejtinh Думаете, таким образом пытается в парламент пролезть Аlександр Повідомлень: 3224 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:34 ЛАД написав: airmax78 написав: kalinavalera1 написав:

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?



После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину " населили рабами"?

И откуда их завезли? Из Африки, как в США?



Не видел пост kalinavalera1, но, независимо от его содержания, Вы начинаете скатываться к хамству (рабами, типа вас). Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?Когда это Украину "рабами"?И откуда их завезли? Из Африки, как в США?Не видел пост kalinavalera1, но, независимо от его содержания, Вы начинаете скатываться к хамству (рабами, типа вас).

Краткое содержание поста калиновалеры: "в Украине все построили и спроектировали русские. Украинцы ни на что не способны. Давайте дружить с Россией и не выяпываться."

Рабское мировоззрение. Рабов завезли из нечерноземья, и самих украинцев превратили в рабов. Краткое содержание поста калиновалеры: "в Украине все построили и спроектировали русские. Украинцы ни на что не способны. Давайте дружить с Россией и не выяпываться."Рабское мировоззрение. Рабов завезли из нечерноземья, и самих украинцев превратили в рабов. airmax78 Повідомлень: 30602 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:35 Starikan написав: flyman написав: Міфи, які роблять нас бідними. Міфи, які роблять нас бідними.

Полностью поддерживаю (дали бы еще ссылку - сделал бы репост в ФБ).

Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы. Полностью поддерживаю (дали бы еще ссылку - сделал бы репост в ФБ).Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.



https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/439032563598924?sfnsw=cl В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15833 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:45 Re: Політичні дискусії https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/441792159989631?__tn__=K-R



ВОВА ЗІЗНАВСЯ У СЛАБКОСТІ

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Брифінг президента Володимира Зеленського, під час якого президент поскаржився пресі, що його ігнорує Верховна Рада, що на нього не зважає МЗС, що зміст ноти МЗС України Російській Федерації він дізнався з сайту Української правди, і що в ПАРЕ він нічого не міг зробити, бо «рішення було вже прийняте», не було нічим іншим як прилюдним і всенародним ганьбищем. Президент Зеленський прилюдно заявив, що керувати країною він нездатний, і що колапс системи керування країною – справа недалекого майбутнього.



Чому я так вважаю? Зараз поясню.



Перше. Президент поскаржився, що Верховна Рада неприховано ігнорує його законопроекти, укази і подання. В кого він кинув при цьому камінь? У ВР? Нічого подібного – у себе самого. Президент Зеленський мусив би знати що Законодавча гілка влади (парламент) і частина Виконавчої влади (голова держави – президент) це гілки влади різні і дослухатися одне до одного вони не зобов’язані. Конфлікт з парламентом – це те з чого почав президент Зеленський своє перебування на посаді з перших же хвилин – відправивши ВР у відставку. За що ВР любити президента? Зеленський мусив передбачити такий розвиток подій. І діяти мусив адекватно.



Віталій Портніков сказав абсолютно вірно – місцем роботи президента Зеленського протягом перших пари місяців мала стати не будівля АП-ОПУ, а Верховна Рада. Зеленський мусив проводити сотні зустрів. Мусив вислухувати, пропонувати, радитися. Мусив – домовлятися. У чому-чому, а в принциповості Верховну Раду України звинуватити важко, за бажання на альянс із чинним президентом пішли б чимало депутатів. Зробив це Зеленський? Ні. Верховну Раду він уперто ігнорує. Верховна Рада відповідає йому тим самим. На що він скаржиться? На власну неспроможність?



Друге. Стосовно діяльності МЗС. Президента Зеленського хтось обдурив – сказав, що «його» міністр МЗС буде таким собі пахолком штибу «чого пан бажає». Насправді з таким підходом Зеленський ризикує стикнутися з набагато більшою проблемою – коли на чолі МЗС сидить такий собі «хлопчик-передатчик», вся робота якого зводиться до ретрансляції бажань «сонцеликого». Практика показує – коли доходить до серйозної відповідальності, такі «хлопчики» самоусуваються зразу ж – і тоді президент залишиться з бідою сам на сам. І навпаки. Якщо на чолі МЗС стоїть досвідчений дипломат, який сам приймає рішення і сам вирішує проблеми, президент мусить лишити йому певну свободу дій. Вибачте, не ходив граф Піпер навшпиньках перед королем Карлом ХІІ. Не бігав угадувати бажання Бонапарта герцог Талейран. Гарний дипломат – це як гарний воєначальник, такі люди «передатчиками» не працюють.



Хто винний у відсутності комунікації між АП-ОПУ і МЗС? Очевидно – їх три. Це – заступник голови АП-ОПУ з міжнародних питань Вадим Пристайко (якого Зеленський соває в міністри МЗС) – тому що не налагодив комунікацію між АП-ОПУ з одного боку, і МЗС, Парламентською делегацією в ПАРЕ, профільними комітетами ВР, тощо, з іншого. Це – голова АП-ОПУ Андрій Богдан, який огидно організував роботу АП-ОПУ та інформування президента. І це – сам президент Зеленський. Все інше – лірика.



Третє. Стосовно повернення російської делегації в ПАРЕ. Президент виглядав як молодий менеджер з продажів, який скаржився старшим товаришам, що клієнт його послав, і не розуміє чому старші товариші з нього регочуть. Що значить, «все було вже вирішене і нічого не можна було зробити»? «Кіборгам» з Донецького аеропорту хай розповість про «нічого не можна зробити». Нічого не можна було зробити і під час попереднього засідання ПАРЕ, де депутат так само силилися повернути Росію – але не повернули. Не повернули тому, що представники України провели титанічну роботу, тому що президент Порошенко уламував на переговорах лідерів країн Європи «ніяких рішень про Україну без України», тому що президент Порошенко і члени українською делегації в ПАРЕ провели численні зустрічі і діяли узгоджено. Що з цього переліку зробив Зеленський? Відверто ігнорував українську делегацію? Вислухав як його посилають – і слухняно пішов за вказаною адресою? На чорта мені такий голова держави, який замість боротися і битися, розповідає мені про «нічого не можна було зробити»?



Президент Зеленський думає, що всі проблеми зникнуть коли у ВР буде своя фракція і більшість? А що він робитиме, коли виникнуть чвари всередині фракції і коли «союзнички» почнуть гратися в «золоту акцію»? Що робитиме, коли «права качати» почне якась частина його ж депутатів – а це буде, до ворожки не ходи. Я не знаю чи узгоджував Зеленський з кимось цей брифінг і цю промову. Я не розумію, сам він додумався до такого ганьбища – чи йому хтось підказав? Я бачу лише одну причину цього брифінгу – показати іноземним партнерам, що «то не я зробив – то мене українські ВР і МЗС посилають». Якщо так – президент ще дужче показав свою слабкість. Перед усім світом. А для керівника це – ганьба.



PS. Автора картинки не знаю, але - круто. Дякую.





ВОВА ЗІЗНАВСЯ У СЛАБКОСТІДмитро "Калинчук" ВовнянкоБрифінг президента Володимира Зеленського, під час якого президент поскаржився пресі, що його ігнорує Верховна Рада, що на нього не зважає МЗС, що зміст ноти МЗС України Російській Федерації він дізнався з сайту Української правди, і що в ПАРЕ він нічого не міг зробити, бо «рішення було вже прийняте», не було нічим іншим як прилюдним і всенародним ганьбищем.Чому я так вважаю? Зараз поясню.Перше. Президент поскаржився, що Верховна Рада неприховано ігнорує його законопроекти, укази і подання. В кого він кинув при цьому камінь? У ВР? Нічого подібного – у себе самого. Президент Зеленський мусив би знати що Законодавча гілка влади (парламент) і частина Виконавчої влади (голова держави – президент) це гілки влади різні і дослухатися одне до одного вони не зобов’язані. Конфлікт з парламентом – це те з чого почав президент Зеленський своє перебування на посаді з перших же хвилин – відправивши ВР у відставку. За що ВР любити президента? Зеленський мусив передбачити такий розвиток подій. І діяти мусив адекватно.Віталій Портніков сказав абсолютно вірно – місцем роботи президента Зеленського протягом перших пари місяців мала стати не будівля АП-ОПУ, а Верховна Рада. Зеленський мусив проводити сотні зустрів. Мусив вислухувати, пропонувати, радитися. Мусив – домовлятися. У чому-чому, а в принциповості Верховну Раду України звинуватити важко, за бажання на альянс із чинним президентом пішли б чимало депутатів. Зробив це Зеленський? Ні. Верховну Раду він уперто ігнорує. Верховна Рада відповідає йому тим самим. На що він скаржиться? На власну неспроможність?Друге. Стосовно діяльності МЗС. Президента Зеленського хтось обдурив – сказав, що «його» міністр МЗС буде таким собі пахолком штибу «чого пан бажає». Насправді з таким підходом Зеленський ризикує стикнутися з набагато більшою проблемою – коли на чолі МЗС сидить такий собі «хлопчик-передатчик», вся робота якого зводиться до ретрансляції бажань «сонцеликого». Практика показує – коли доходить до серйозної відповідальності, такі «хлопчики» самоусуваються зразу ж – і тоді президент залишиться з бідою сам на сам. І навпаки. Якщо на чолі МЗС стоїть досвідчений дипломат, який сам приймає рішення і сам вирішує проблеми, президент мусить лишити йому певну свободу дій. Вибачте, не ходив граф Піпер навшпиньках перед королем Карлом ХІІ. Не бігав угадувати бажання Бонапарта герцог Талейран. Гарний дипломат – це як гарний воєначальник, такі люди «передатчиками» не працюють.Хто винний у відсутності комунікації між АП-ОПУ і МЗС? Очевидно – їх три. Це – заступник голови АП-ОПУ з міжнародних питань Вадим Пристайко (якого Зеленський соває в міністри МЗС) – тому що не налагодив комунікацію між АП-ОПУ з одного боку, і МЗС, Парламентською делегацією в ПАРЕ, профільними комітетами ВР, тощо, з іншого. Це – голова АП-ОПУ Андрій Богдан, який огидно організував роботу АП-ОПУ та інформування президента. І це – сам президент Зеленський. Все інше – лірика.Третє. Стосовно повернення російської делегації в ПАРЕ. Президент виглядав як молодий менеджер з продажів, який скаржився старшим товаришам, що клієнт його послав, і не розуміє чому старші товариші з нього регочуть. Що значить, «все було вже вирішене і нічого не можна було зробити»? «Кіборгам» з Донецького аеропорту хай розповість про «нічого не можна зробити». Нічого не можна було зробити і під час попереднього засідання ПАРЕ, де депутат так само силилися повернути Росію – але не повернули. Не повернули тому, що представники України провели титанічну роботу, тому що президент Порошенко уламував на переговорах лідерів країн Європи «ніяких рішень про Україну без України», тому що президент Порошенко і члени українською делегації в ПАРЕ провели численні зустрічі і діяли узгоджено. Що з цього переліку зробив Зеленський? Відверто ігнорував українську делегацію? Вислухав як його посилають – і слухняно пішов за вказаною адресою? На чорта мені такий голова держави, який замість боротися і битися, розповідає мені про «нічого не можна було зробити»?Президент Зеленський думає, що всі проблеми зникнуть коли у ВР буде своя фракція і більшість? А що він робитиме, коли виникнуть чвари всередині фракції і коли «союзнички» почнуть гратися в «золоту акцію»? Що робитиме, коли «права качати» почне якась частина його ж депутатів – а це буде, до ворожки не ходи. Я не знаю чи узгоджував Зеленський з кимось цей брифінг і цю промову. Я не розумію, сам він додумався до такого ганьбища – чи йому хтось підказав? Я бачу лише одну причину цього брифінгу – показати іноземним партнерам, що «то не я зробив – то мене українські ВР і МЗС посилають». Якщо так – президент ще дужче показав свою слабкість. Перед усім світом. А для керівника це – ганьба.PS. Автора картинки не знаю, але - круто. Дякую. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 13:45, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15833 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:45 airmax78 написав: Краткое содержание поста калиновалеры: "в Украине все построили и спроектировали русские. Украинцы ни на что не способны. Давайте дружить с Россией и не выяпываться."

Рабское мировоззрение. Рабов завезли из нечерноземья, и самих украинцев превратили в рабов. Краткое содержание поста калиновалеры: "в Украине все построили и спроектировали русские. Украинцы ни на что не способны. Давайте дружить с Россией и не выяпываться."Рабское мировоззрение. Рабов завезли из нечерноземья, и самих украинцев превратили в рабов.

Максим, есть и приятные новости. На саммите в Осаке Путя выглядит подавлено, Трамп держится уверенно и при пожатии рук явно доминирует над соперником. Могли правда и двойника неудачно подобрать, хотя я сомневаюсь Максим, есть и приятные новости. На саммите в Осаке Путя выглядит подавлено, Трамп держится уверенно и при пожатии рук явно доминирует над соперником. Могли правда и двойника неудачно подобрать, хотя я сомневаюсь stm

Повідомлень: 1824 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:45 Козак-характерник написав: Професор Іван Ющук: «Не говориш українською – йди у поле працювати»

27.06.2019 | 12:18 | Марія Волошин

Професор Іван Ющук: «Не говориш українською – йди у поле працювати»27.06.2019 | 12:18 | Марія Волошин



Это тот самый Иван Ющук, который учился и работал в 1962-1969 гг в Институте литературы им. Тараса Шевченко АН УССР, созданным злыми русификаторами-коммунистами в 1926-м?



А после, в 70-80-х, - преподавал и публиковам учебники украинского языка и литературы в Киевском педагогическом институте иностранных языков (нынешний Национальный лингвистический университет), основанном злыми русификаторами-коммунистами в 1948-м?



Тогда понятно И на что несчастный полжизни потратил, коллаборируя оккупантам? Это тот самый Иван Ющук, который учился и работал в 1962-1969 гг в Институте литературы им. Тараса Шевченко АН УССР, созданным злыми русификаторами-коммунистами в 1926-м?А после, в 70-80-х, - преподавал и публиковам учебники украинского языка и литературы в Киевском педагогическом институте иностранных языков (нынешний Национальный лингвистический университет), основанном злыми русификаторами-коммунистами в 1948-м?Тогда понятноИ на что несчастный полжизни потратил, коллаборируя оккупантам? zРадио

Повідомлень: 2678 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:50 Напевне це діагноз.

Тепер Медведчук.

Сепаратисты выдадут украинских пленных в День Конституции. О чем договорился Медведчук и почему это не понравилось Зеленскому

https://strana.ua/news/208564-vydacha-p ... enski.html Зе в черговий раз виставили в дурні.Напевне це діагноз.Тепер Медведчук.Сепаратисты выдадут украинских пленных в День Конституции. О чем договорился Медведчук и почему это не понравилось Зеленскому Ethereum Повідомлень: 575 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 13:59 shapo написав: Starikan написав: Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы. Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.



Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...." Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."

Вы не упомянули подлинный смысл Интернационала, заключающий сч всего в одной строчке:

-КТО БЫЛ НИКЕМ - ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ,

Увы, эта фраза довольно тонко характеризует процессы, происходящие в постсоветских республиках последние лет 25. Вы не упомянули подлинный смысл Интернационала, заключающий сч всего в одной строчке:-КТО БЫЛ НИКЕМ - ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ,Увы, эта фраза довольно тонко характеризует процессы, происходящие в постсоветских республиках последние лет 25. Волгарь Повідомлень: 6702 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33453346334733483349> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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