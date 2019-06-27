Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:29

flyman написав: сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС, в По виборець стабiльний та давно визначився, а Зе - все менше та менше... аби встигнути щоб не впав нижче прохiдного % сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС, в По виборець стабiльний та давно визначився, а Зе - все менше та менше... аби встигнути щоб не впав нижче прохiдного %

Ты ж с гонором и спесью тут кричал, что не порохоботСтабильный избиратель Порошенко - это 16% первотуровых. У Зе и СН рейтинг, конечно, обречен падать, и года через 3 может быть не выше, чем у По с 2017-го. Но эти выборы СН возьмет с огромным отрывом от всех остальных - это же очевидно.А вообще, я не понимаю логику реваншистов. Попробовали По - выяснили, что это Г. Попробовали Зе - если выяснится, что такое же Г, нужно пробовать дальше, а не возвращать По.После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции