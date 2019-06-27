Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Но есть серьезное препятствие - наша Социалистическая Конституция, сочиненная бывшими коммунистами и людьми, не понимавшими, что нужно ломать самые основы.
Я это уже где-то слышал - " Мы старый мир разрушим до основания, а затем...."
Вы не упомянули подлинный смысл Интернационала, заключающий сч всего в одной строчке: -КТО БЫЛ НИКЕМ - ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ, Увы, эта фраза довольно тонко характеризует процессы, происходящие в постсоветских республиках последние лет 25.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець. Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець. Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.
хочуть потихеньку жабу зварити... тобто кожного дня потрошки зради... сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС, в По виборець стабiльний та давно визначився, а Зе - все менше та менше... аби встигнути щоб не впав нижче прохiдного %
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець. Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.
Фейслес, советую Вам на работе от фирмы выставить ноту протеста другой фирме и наблюдать за радостью директора, о том какой Вы самостоятельный профи и молодец, высказали всё конкурентам напрямую ))) а потом у директора через пару недель намеченна встреча с конкурентом. Вроде ж ничего и не произошло, но осадок остался, правда? )))
flyman написав:сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС, в По виборець стабiльний та давно визначився, а Зе - все менше та менше... аби встигнути щоб не впав нижче прохiдного %
Ты ж с гонором и спесью тут кричал, что не порохобот
Стабильный избиратель Порошенко - это 16% первотуровых. У Зе и СН рейтинг, конечно, обречен падать, и года через 3 может быть не выше, чем у По с 2017-го. Но эти выборы СН возьмет с огромным отрывом от всех остальных - это же очевидно.
А вообще, я не понимаю логику реваншистов. Попробовали По - выяснили, что это Г. Попробовали Зе - если выяснится, что такое же Г, нужно пробовать дальше, а не возвращать По.
После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции
flyman написав:сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС, в По виборець стабiльний та давно визначився, а Зе - все менше та менше... аби встигнути щоб не впав нижче прохiдного %
Ты ж с гонором и спесью тут кричал, что не порохобот
Стабильный избиратель Порошенко - это 16% первотуровых. У Зе и СН рейтинг, конечно, обречен падать, и года через 3 может быть не выше, чем у По с 2017-го. Но эти выборы СН возьмет с огромным отрывом от всех остальных - это же очевидно.
А вообще, я не понимаю логику реваншистов. Попробовали По - выяснили, что это Г. Попробовали Зе - если выяснится, что такое же Г, нужно пробовать дальше, а не возвращать По.
После 5 лет коррупционного упадка По о его возвращении могут мечтать только мазохисты и непосредственные причастные к коррупции
манiпулюй дальше, зебiл, в зебiла, якщо не за Зе, то однозначно порохобiт ... гагага, до тупого зебiла не дойшло, що написано. розжовую... рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕС так дойшло де зебiла?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Как известно, сейчас экс-президент и фигурант сразу восьми расследований Петр Порошенко проводит предвыборный тур. Его митинги в Волынской области ознаменовались нападениями на людей, которые имеют неосторожность не разделять мнение бывшего Президента. Причем, как передает следивший за его передвижениями Klymenko Time, Порошенко лично применяет силу к "неправильным" участникам его митинга.
В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.
При этом к человеку подошел и сам Порошенко. При этом он толкнул мужчину со словами "Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!".
В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Полиция вмешалась в ситуацию, но только постфактум.
Порошенковкая гопота нападает на людей, а "нова поліція" курит в сторонке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
flyman написав:манiпулюй дальше, зебiл, в зебiла, якщо не за Зе, то однозначно порохобiт ... гагага, до тупого зебiла не дойшло, що написано. розжовую... рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕС так дойшло де зебiла?
Мда - похоже и правда оператора учетки сменили с ксенофоба на порохофилю Даже не знаю, что менее опасно - наверно, все-таки второе, хотя в ряде случаев (все, что касается армовира) эти понятия неразлучны.
Ты сам написал, цитирую, "сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС", что никак не позволяет предположить, что ты "просто" против Зе - нет, ты именно за По!