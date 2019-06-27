Tegularius написав:
А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым?
1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио.
2. Ваша аналогия неудачна.
а) Аннексия Крыма не повышает безопасность России.
б) Украина в военном отношении явно слабее РФ и никакой военной угрозы для неё не представляет.
Ни одной войны Израиль не начинал.
К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств.
Спасибо за уточнение, Вы правы.
shapo довольно подробно ответил. Хотя это, действительно, не опровергает самого факта.
Но хотел бы выделить из длинного поста
Министр обороны Сирии Хафез Асад, годом раньше говоривший о необходимости сбросить евреев в море[37], заявил[31][36]:
- Наши силы сейчас полностью готовы не только к отражению агрессии, но и к началу процесса освобождения, к уничтожению сионистского присутствия на арабской земле. Сирийская армия держит палец на спусковом крючке…. Я, как военный человек, уверен, что пришло время вступить в войну на уничтожение.
.....
26 мая Насер, обращаясь к руководителям панарабской федерации профсоюзов, сказал, что если разразится война, «она будет тотальной и её цель — уничтожение Израиля» .....
В середине мая — начале июня А. Насер повторил призывы середины 50-х годов и призвал арабские страны атаковать Израиль и «„сбросить евреев в море“, уничтожив их как нацию», а председатель ООП А. Шукейри заявил, что в случае их победы «уцелевшим евреям помогут возвратиться в страны их рождения». «Но мне кажется, что никто не уцелеет», — добавил он
(Цитата из Вики "Шестидневная война").
Даже после войны в Хартумской резолюции от 01.09.1967 3-й пункт:
Главы арабских государств договорились объединить свои политические усилия на международном и дипломатическом уровне по ликвидации последствий агрессии и обеспечить вывод агрессивных израильских войск с арабских земель, которые были заняты после агрессии 5 июня. Это будет сделано в рамках основных принципов, по которым арабские государства пребывают, а именно, нет мира с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним, и настаивать на праве палестинского народа в своей собственной стране.
Ну и стоит добавить, что формально даже сложно говорить о "начале войны" с учётом того, что на тот момент ни одно арабское государство не признало Израиль и даже его право на существование. Первый мирный договор (после саммита в Кэмп-Дэвиде 5 по 17 сентября 1978) был заключён с Египтом только 26 марта 1979.
До этого действовал режим перемирия и фактически существовали "линии разграничения", аналогично тому, что сегодня у нас на Донбассе.
После этого договора Египет на несколько лет был исключён из Лиги арабских государств, были разорваны дипотношения, приняты меры эконом. воздействия и в конечном счёте
группы исламских фундаменталистов «Аль-Гамаа аль-исламийя»[1] и «Египетский исламский джихад»[2], объединившись, организовали успешное покушение на президента, отомстив ему за сближение с Израилем и арест 1036 своих сторонников в сентябре
Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля?
Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля?
Может. Хотя, конечно, далеко не такую, как до войны.
ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.
ООН и не была никогда эффективным инструментом восстановления справедливости в международных отношениях.
Всё же иногда ООН удавалось сыграть положительную роль.
Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.
Увы, это так.
Рад, что здесь мы сошлись.
Хотя был бы значительно больше рад, если бы мы оба в этом вопросе дружно ошибались. Но ...
Кстати, о войсках ООН. Не могу сейчас найти цитату об их благотворной роли в разграничении Египта-Израиля (где-то читал), но вот есть такое:
Хотя в 1960-е годы боевики-фидаины часто проникали на территорию Израиля, а тот в свою очередь проводил операции возмездия на территориях сопредельных арабских стран, это происходило большей частью вдоль границ с Иорданией и Сирией, тогда как израильско-египетская граница, контролируемая миротворцами ООН, оставалась достаточно спокойной. Более часты были мелкие нарушения условий перемирия (в частности, нарушение израильскими ВВС воздушных границ Египта) и дипломатические кризисы, включавшие угрозу применения или демонстрацию военной силы (16 за время действия мандата). При выполнении своих обязанностей погибли 109 военных и 1 гражданский сотрудник ЧВС