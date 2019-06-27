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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3347334833493350> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:49 Tegularius написав: ЛАД написав: С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю

А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым? А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым?

1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио.

2. Ваша аналогия неудачна.

а) Аннексия Крыма не повышает безопасность России.

б) Украина в военном отношении явно слабее РФ и никакой военной угрозы для неё не представляет.

Ни одной войны Израиль не начинал.

К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств. К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств.

Спасибо за уточнение, Вы правы.

shapo довольно подробно ответил. Хотя это, действительно, не опровергает самого факта.

Но хотел бы выделить из длинного поста

Министр обороны Сирии Хафез Асад, годом раньше говоривший о необходимости сбросить евреев в море[37], заявил[31][36]:

- Наши силы сейчас полностью готовы не только к отражению агрессии, но и к началу процесса освобождения, к уничтожению сионистского присутствия на арабской земле. Сирийская армия держит палец на спусковом крючке…. Я, как военный человек, уверен, что пришло время вступить в войну на уничтожение.

.....

26 мая Насер, обращаясь к руководителям панарабской федерации профсоюзов, сказал, что если разразится война, «она будет тотальной и её цель — уничтожение Израиля» .....

В середине мая — начале июня А. Насер повторил призывы середины 50-х годов и призвал арабские страны атаковать Израиль и «„сбросить евреев в море“, уничтожив их как нацию», а председатель ООП А. Шукейри заявил, что в случае их победы «уцелевшим евреям помогут возвратиться в страны их рождения». «Но мне кажется, что никто не уцелеет», — добавил он

(Цитата из Вики "Шестидневная война").

Даже после войны в Хартумской резолюции от 01.09.1967 3-й пункт:

Главы арабских государств договорились объединить свои политические усилия на международном и дипломатическом уровне по ликвидации последствий агрессии и обеспечить вывод агрессивных израильских войск с арабских земель, которые были заняты после агрессии 5 июня. Это будет сделано в рамках основных принципов, по которым арабские государства пребывают, а именно, нет мира с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним, и настаивать на праве палестинского народа в своей собственной стране.



Ну и стоит добавить, что формально даже сложно говорить о "начале войны" с учётом того, что на тот момент ни одно арабское государство не признало Израиль и даже его право на существование. Первый мирный договор (после саммита в Кэмп-Дэвиде 5 по 17 сентября 1978) был заключён с Египтом только 26 марта 1979.

До этого действовал режим перемирия и фактически существовали "линии разграничения", аналогично тому, что сегодня у нас на Донбассе.

После этого договора Египет на несколько лет был исключён из Лиги арабских государств, были разорваны дипотношения, приняты меры эконом. воздействия и в конечном счёте

группы исламских фундаменталистов «Аль-Гамаа аль-исламийя»[1] и «Египетский исламский джихад»[2], объединившись, организовали успешное покушение на президента, отомстив ему за сближение с Израилем и арест 1036 своих сторонников в сентябре



Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля?

Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля? Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля?

Может. Хотя, конечно, далеко не такую, как до войны.



ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.

ООН и не была никогда эффективным инструментом восстановления справедливости в международных отношениях. ООН и не была никогда эффективным инструментом восстановления справедливости в международных отношениях.

Всё же иногда ООН удавалось сыграть положительную роль.



Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.

Увы, это так. Увы, это так.

Рад, что здесь мы сошлись.

Хотя был бы значительно больше рад, если бы мы оба в этом вопросе дружно ошибались. Но ...



Кстати, о войсках ООН. Не могу сейчас найти цитату об их благотворной роли в разграничении Египта-Израиля (где-то читал), но вот есть такое:

Хотя в 1960-е годы боевики-фидаины часто проникали на территорию Израиля, а тот в свою очередь проводил операции возмездия на территориях сопредельных арабских стран, это происходило большей частью вдоль границ с Иорданией и Сирией, тогда как израильско-египетская граница, контролируемая миротворцами ООН, оставалась достаточно спокойной. Более часты были мелкие нарушения условий перемирия (в частности, нарушение израильскими ВВС воздушных границ Египта) и дипломатические кризисы, включавшие угрозу применения или демонстрацию военной силы (16 за время действия мандата). При выполнении своих обязанностей погибли 109 военных и 1 гражданский сотрудник ЧВС 1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио.2. Ваша аналогия неудачна.а) Аннексия Крыма не повышает безопасность России.б) Украина в военном отношении явно слабее РФ и никакой военной угрозы для неё не представляет.Спасибо за уточнение, Вы правы.shapo довольно подробно ответил. Хотя это, действительно, не опровергает самого факта.Но хотел бы выделить из длинного поста(Цитата из Вики "Шестидневная война").Даже после войны в Хартумской резолюции от 01.09.1967 3-й пункт:Ну и стоит добавить, что формально даже сложно говорить о "начале войны" с учётом того, что на тот момент ни одно арабское государство не признало Израиль и даже его право на существование. Первый мирный договор (после саммита в Кэмп-Дэвиде 5 по 17 сентября 1978) был заключён с Египтом только 26 марта 1979.До этого действовал режим перемирия и фактически существовали "линии разграничения", аналогично тому, что сегодня у нас на Донбассе.После этого договора Египет на несколько лет был исключён из Лиги арабских государств, были разорваны дипотношения, приняты меры эконом. воздействия и в конечном счётеМожет. Хотя, конечно, далеко не такую, как до войны.Всё же иногда ООН удавалось сыграть положительную роль.Рад, что здесь мы сошлись.Хотя был бы значительно больше рад, если бы мы оба в этом вопросе дружно ошибались. Но ...Кстати, о войсках ООН. Не могу сейчас найти цитату об их благотворной роли в разграничении Египта-Израиля (где-то читал), но вот есть такое: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:51 Re: Політичні дискусії flyman написав: в По виборець стабiльний та давно визначився в По виборець стабiльний та давно визначився

Тогда почему Порошенко срочно понадобилось "идти в народ"? Что-то раньше, вплоть до окончания утверждения результатов выборов, такого за ним не замечалось, а сейчас вместе с женой и в Интерсити ездить начал, и в кафешке плов пластиковой ложкой из пластиковой тарелки ест, может еще и в метро или трамвае можно будет встретить?







flyman

рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕС

Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности? Тогда почему Порошенко срочно понадобилось "идти в народ"? Что-то раньше, вплоть до окончания утверждения результатов выборов, такого за ним не замечалось, а сейчас вместе с женой и в Интерсити ездить начал, и в кафешке плов пластиковой ложкой из пластиковой тарелки ест, может еще и в метро или трамвае можно будет встретить?Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности? yanyura Повідомлень: 4744 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:58 ЛАД написав: Tegularius написав: А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым? А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым?

1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио. 1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио.



Я, к слову, тоже этого не предлагал. Я как раз предостерегал от создания/признания прецедентов, которые хоть как-нибудь могли бы помочь РФ в оправдании своей агрессии против Украины.



И можно до бесконечности обсуждать каждый конкретный случай аннексии, но на выходе придется признать, что единственной стороной, претендующей на объективность, будет ООН! Причем не СБ ООН, а ГА, потому что в СБ у 5 стран есть право вето, которым каждая из них привыкла злоупотреблять, а в ГА вопросы решаются большинством, или по-другому сказать - человечеством в целом Я, к слову, тоже этого не предлагал. Я как раз предостерегал от создания/признания прецедентов, которые хоть как-нибудь могли бы помочь РФ в оправдании своей агрессии против Украины.И можно до бесконечности обсуждать каждый конкретный случай аннексии, но на выходе придется признать, что единственной стороной, претендующей на объективность, будет ООН! Причем не СБ ООН, а ГА, потому что в СБ у 5 стран есть право вето, которым каждая из них привыкла злоупотреблять, а в ГА вопросы решаются большинством, или по-другому сказать - человечеством в целом zРадио

Повідомлень: 2682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:02 yanyura написав: Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности? Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности?

"опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15839 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:05 сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче ЕС zРадио написав: flyman написав: манiпулюй дальше, зебiл,

в зебiла, якщо не за Зе, то однозначно порохобiт ... гагага,

до тупого зебiла не дойшло, що написано.

розжовую... рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕС

так дойшло де зебiла? манiпулюй дальше, зебiл,в зебiла, якщо не за Зе, то однозначно порохобiт ... гагага,до тупого зебiла не дойшло, що написано.розжовую... рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕСтак дойшло де зебiла?



Мда - похоже и правда оператора учетки сменили с ксенофоба на порохофилю Даже не знаю, что менее опасно - наверно, все-таки второе, хотя в ряде случаев (все, что касается армовира) эти понятия неразлучны.



Ты сам написал, цитирую, "сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС", что никак не позволяет предположить, что ты "просто" против Зе - нет, ты именно за По! Мда - похоже и правда оператора учетки сменили с ксенофоба на порохофилюДаже не знаю, что менее опасно - наверно, все-таки второе, хотя в ряде случаев (все, что касается армовира) эти понятия неразлучны.Ты сам написал, цитирую, "сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС", что никак не позволяет предположить, что ты "просто" против Зе - нет, ты именно за По!

якщо ти не можеш зрозумiти просте речення, то вивчи мову спочатку.

а якщо за 28 рокiв не вивчив, то ти тупий як валянок якщо ти не можеш зрозумiти просте речення, то вивчи мову спочатку.а якщо за 28 рокiв не вивчив, то ти тупий як валянок Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15839 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:10 flyman написав: "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання



Аккуратней, враль - нос, как у Буратины скоро вырастет. Будешь тогда не flyman, a mosquito man



Неделю назад я писал, что ЕС преодолеет проходной барьер! Актуальность мысль не потеряла - я и сегодня так считаю Аккуратней, враль - нос, как у Буратины скоро вырастет. Будешь тогда не flyman, a mosquito manНеделю назад я писал, что ЕС преодолеет проходной барьер! Актуальность мысль не потеряла - я и сегодня так считаю zРадио

Повідомлень: 2682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:10 innamax2008 написав: Faceless написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027



Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.

Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.

Бороться за Украину нужно внутри государства. Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе, где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну. Бороться за Украину нужно внутри государства. Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе, где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну.

Так дьоргайте мiсцеву владу, або вибирайте адекватiв.



Чому в Тернополi кладуть новий асфальт, який не тре щороку перекладати, мiняють труби тепломереж, то це що "цинiчнi бiндери"?



А якщо у Полтавi ватнiкi керують, то до чого тут

Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе? Так дьоргайте мiсцеву владу, або вибирайте адекватiв.Чому в Тернополi кладуть новий асфальт, який не тре щороку перекладати, мiняють труби тепломереж, то це що "цинiчнi бiндери"?А якщо у Полтавi ватнiкi керують, то до чого тутУкраинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15839 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:13 Tegularius написав: ......

Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.

Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит. ......Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу.Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит.

Ну, под Иловайском РФ вполне себе позволила обстреливать наши войска даже без ссылок на "угрозу для России". Без авиации, но и артиллерии вполне достаточно. Думаю, и до этого было прямое вмешательство, кот., к сожалению, мы не смогли убедительно доказать, а РФ категорически отказывается признавать.

Так что РФ вполне "себе такого позволить (не - зачеркнуть) может". Ну, под Иловайском РФ вполне себе позволила обстреливать наши войска даже без ссылок на "угрозу для России". Без авиации, но и артиллерии вполне достаточно. Думаю, и до этого было прямое вмешательство, кот., к сожалению, мы не смогли убедительно доказать, а РФ категорически отказывается признавать.Так что РФ вполне "себе такого позволить (не - зачеркнуть) может". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:14 zРадио написав: flyman написав: "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання



Аккуратней, враль - нос, как у Буратины скоро вырастет. Будешь тогда не flyman, a mosquito man



Неделю назад я писал, что ЕС преодолеет проходной барьер! Актуальность мысль не потеряла - я и сегодня так считаю Аккуратней, враль - нос, как у Буратины скоро вырастет. Будешь тогда не flyman, a mosquito manНеделю назад я писал, что ЕС преодолеет проходной барьер! Актуальность мысль не потеряла - я и сегодня так считаю

да ти 100500 постiв фiгачиш да ти 100500 постiв фiгачиш Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15839 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:14 innamax2008 написав: Faceless написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027



Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.

Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.

Бороться за Украину нужно внутри государства. Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе, где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну. Бороться за Украину нужно внутри государства.где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну.

Суровая самооценка. Суровая самооценка. Волгарь Повідомлень: 6704 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3347334833493350> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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