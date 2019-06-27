Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:С позиции государства Израиль, с учетом исключительно собственных и пренебрежения чужими интересами, аннексия Голан была предпочтительной - так действительно легче организовать собственную безопасноть. С этим я не спорю
А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым?
1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио. 2. Ваша аналогия неудачна. а) Аннексия Крыма не повышает безопасность России. б) Украина в военном отношении явно слабее РФ и никакой военной угрозы для неё не представляет.
Ни одной войны Израиль не начинал.
К примеру, шестидневную войну начал именно Израиль, ударами по аэропортам арабских государств.
Спасибо за уточнение, Вы правы. shapo довольно подробно ответил. Хотя это, действительно, не опровергает самого факта. Но хотел бы выделить из длинного поста
Министр обороны Сирии Хафез Асад, годом раньше говоривший о необходимости сбросить евреев в море[37], заявил[31][36]: - Наши силы сейчас полностью готовы не только к отражению агрессии, но и к началу процесса освобождения, к уничтожению сионистского присутствия на арабской земле. Сирийская армия держит палец на спусковом крючке…. Я, как военный человек, уверен, что пришло время вступить в войну на уничтожение. ..... 26 мая Насер, обращаясь к руководителям панарабской федерации профсоюзов, сказал, что если разразится война, «она будет тотальной и её цель — уничтожение Израиля» ..... В середине мая — начале июня А. Насер повторил призывы середины 50-х годов и призвал арабские страны атаковать Израиль и «„сбросить евреев в море“, уничтожив их как нацию», а председатель ООП А. Шукейри заявил, что в случае их победы «уцелевшим евреям помогут возвратиться в страны их рождения». «Но мне кажется, что никто не уцелеет», — добавил он
(Цитата из Вики "Шестидневная война"). Даже после войны в Хартумской резолюции от 01.09.1967 3-й пункт:
Главы арабских государств договорились объединить свои политические усилия на международном и дипломатическом уровне по ликвидации последствий агрессии и обеспечить вывод агрессивных израильских войск с арабских земель, которые были заняты после агрессии 5 июня. Это будет сделано в рамках основных принципов, по которым арабские государства пребывают, а именно, нет мира с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним, и настаивать на праве палестинского народа в своей собственной стране.
Ну и стоит добавить, что формально даже сложно говорить о "начале войны" с учётом того, что на тот момент ни одно арабское государство не признало Израиль и даже его право на существование. Первый мирный договор (после саммита в Кэмп-Дэвиде 5 по 17 сентября 1978) был заключён с Египтом только 26 марта 1979. До этого действовал режим перемирия и фактически существовали "линии разграничения", аналогично тому, что сегодня у нас на Донбассе. После этого договора Египет на несколько лет был исключён из Лиги арабских государств, были разорваны дипотношения, приняты меры эконом. воздействия и в конечном счёте
группы исламских фундаменталистов «Аль-Гамаа аль-исламийя»[1] и «Египетский исламский джихад»[2], объединившись, организовали успешное покушение на президента, отомстив ему за сближение с Израилем и арест 1036 своих сторонников в сентябре
Если Израиль вернёт захваченные территории, ООН гарантирует безопасность Израиля?
Разве Сирия истощенная гражданской войной может представлять какую-то опасность для Израиля?
Может. Хотя, конечно, далеко не такую, как до войны.
ООН повторяет путь Лиги Наций. К сожалению.
ООН и не была никогда эффективным инструментом восстановления справедливости в международных отношениях.
Всё же иногда ООН удавалось сыграть положительную роль.
Несмотря на все изменения и рост цивилизованности миром до сих пор правит сила.
Увы, это так.
Рад, что здесь мы сошлись. Хотя был бы значительно больше рад, если бы мы оба в этом вопросе дружно ошибались. Но ...
Кстати, о войсках ООН. Не могу сейчас найти цитату об их благотворной роли в разграничении Египта-Израиля (где-то читал), но вот есть такое:
Хотя в 1960-е годы боевики-фидаины часто проникали на территорию Израиля, а тот в свою очередь проводил операции возмездия на территориях сопредельных арабских стран, это происходило большей частью вдоль границ с Иорданией и Сирией, тогда как израильско-египетская граница, контролируемая миротворцами ООН, оставалась достаточно спокойной. Более часты были мелкие нарушения условий перемирия (в частности, нарушение израильскими ВВС воздушных границ Египта) и дипломатические кризисы, включавшие угрозу применения или демонстрацию военной силы (16 за время действия мандата). При выполнении своих обязанностей погибли 109 военных и 1 гражданский сотрудник ЧВС
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:в По виборець стабiльний та давно визначився
Тогда почему Порошенко срочно понадобилось "идти в народ"? Что-то раньше, вплоть до окончания утверждения результатов выборов, такого за ним не замечалось, а сейчас вместе с женой и в Интерсити ездить начал, и в кафешке плов пластиковой ложкой из пластиковой тарелки ест, может еще и в метро или трамвае можно будет встретить?
flyman рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕС
Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности?
Tegularius написав:А если Израиль и Голаны в этом утверждении заменить на Россию и Крым?
1. Пожалуйста, аккуратнее цитируйте. Это слова не мои, а zРадио.
Я, к слову, тоже этого не предлагал. Я как раз предостерегал от создания/признания прецедентов, которые хоть как-нибудь могли бы помочь РФ в оправдании своей агрессии против Украины.
И можно до бесконечности обсуждать каждый конкретный случай аннексии, но на выходе придется признать, что единственной стороной, претендующей на объективность, будет ООН! Причем не СБ ООН, а ГА, потому что в СБ у 5 стран есть право вето, которым каждая из них привыкла злоупотреблять, а в ГА вопросы решаются большинством, или по-другому сказать - человечеством в целом
yanyura написав:Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности?
"опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:манiпулюй дальше, зебiл, в зебiла, якщо не за Зе, то однозначно порохобiт ... гагага, до тупого зебiла не дойшло, що написано. розжовую... рейтинг СН опуститься нижче "опущеного" ЕС так дойшло де зебiла?
Мда - похоже и правда оператора учетки сменили с ксенофоба на порохофилю Даже не знаю, что менее опасно - наверно, все-таки второе, хотя в ряде случаев (все, что касается армовира) эти понятия неразлучны.
Ты сам написал, цитирую, "сподiваюся, що до виборiв до ВРУ рейтинг СН впаде нижче рейтинга ЕС", что никак не позволяет предположить, что ты "просто" против Зе - нет, ты именно за По!
якщо ти не можеш зрозумiти просте речення, то вивчи мову спочатку. а якщо за 28 рокiв не вивчив, то ти тупий як валянок
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець. Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.
Бороться за Украину нужно внутри государства. Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе, где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну.
Так дьоргайте мiсцеву владу, або вибирайте адекватiв.
Чому в Тернополi кладуть новий асфальт, який не тре щороку перекладати, мiняють труби тепломереж, то це що "цинiчнi бiндери"?
А якщо у Полтавi ватнiкi керують, то до чого тут Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Tegularius написав:...... Это как если бы сейчас авиация РФ в открытую отбомбилась по позициям ВСУ или добробатов на территории Украины, посчитав, что они якобы представляют для неё угрозу. Даже РФ себе такого позволить не может, а Израиль - вполне: еврейское лобби рулит.
Ну, под Иловайском РФ вполне себе позволила обстреливать наши войска даже без ссылок на "угрозу для России". Без авиации, но и артиллерии вполне достаточно. Думаю, и до этого было прямое вмешательство, кот., к сожалению, мы не смогли убедительно доказать, а РФ категорически отказывается признавать. Так что РФ вполне "себе такого позволить (не - зачеркнуть) может".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:"опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання
Аккуратней, враль - нос, как у Буратины скоро вырастет. Будешь тогда не flyman, a mosquito man
Неделю назад я писал, что ЕС преодолеет проходной барьер! Актуальность мысль не потеряла - я и сегодня так считаю
да ти 100500 постiв фiгачиш
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець. Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.
Бороться за Украину нужно внутри государства. Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе, где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну.