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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3347334833493350 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:15 Волгарь написав: innamax2008 написав: Faceless написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027



Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.

Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті. Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.Є такі речі, у які важко віриться. Наприклад, у 32-му році мало хто з українців вірив у те, що можна з'їсти свого сусіда. Але у 33-му це сталося. Впевнений, що сьогодні й досі мало хто вірить у те, що Зеленський за чітко розробленим планом здає Україну. Дуже не хочеться, щоб завтра настав наш 33-ій, а ми кусали лікті від усвідомлення того, що попри відчуття і очевидні факти ми так нічого і не зробили.

Бороться за Украину нужно внутри государства. Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе, где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну. Бороться за Украину нужно внутри государства.где суды на чёрное говорят белое, полиция не защищает население, а убивает и грабит его, таможня занимается контрабандой, дипломаты тоже, сбу и прокуратура крышуют криминал. Страна где в сливочном масле нет молока, а в Полтаве - областном центре самой богатой области нет дорог, в городе на въезде со стороны столицы перекресток двух больших грунтовых дорог со светофором, десять лет назад там лежал асфальт. Ужас до чего довели страну.

Суровая самооценка. Суровая самооценка.

оцiнка або з запоребрика, або руськомiровця. оцiнка або з запоребрика, або руськомiровця. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15839 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:22 pesikot написав: shapo написав: Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

Ты знаком с качеством строительства при СССР и составом итр и рабочих СМО?

Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоков

shapo написав: А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г? А кто построил НИИ, вузы, заводы на западной Украине в которых стали учиться и работать украинцы? Неужели поляки до 1939г?

Львивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?

PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится Я знаком, видел ободранные стены в доме, который построен военными строителями. Перепад высоты потолка между несущими стенами ~ 25 см (украденный кирпич), шов кладки чуть ли не 1.5-2 см. Межкомнатные перегородки из кусков гипсовых блоковЛьвивську Политехнику и Универ в Черновцах тоже СССР построил, правда ведь ?PS. вот нравится вам каждый раз в лужу садится



военные строители - это не строители, а рабы, которыми руководят безмозглые офицеры со шрамом от фуражки.

Хотели получить бесплатную работу - получили, на качество не пеняйте.

Мой отец строил дом многоквартирный в котором впоследствии и он и его коллеги-прорабы из СМУ и рабочие получили квартиры. Качество по советским меркам было отменное. Но отец так закрывал наряды рабочим, чтобы они могли заработать, но при этом дрючил за качество и сроки. военные строители - это не строители, а рабы, которыми руководят безмозглые офицеры со шрамом от фуражки.Хотели получить бесплатную работу - получили, на качество не пеняйте.Мой отец строил дом многоквартирный в котором впоследствии и он и его коллеги-прорабы из СМУ и рабочие получили квартиры. Качество по советским меркам было отменное. Но отец так закрывал наряды рабочим, чтобы они могли заработать, но при этом дрючил за качество и сроки. rjkz

Повідомлень: 9535 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:23 flyman написав: Так дьоргайте мiсцеву владу, або вибирайте адекватiв.



Чому в Тернополi кладуть новий асфальт, який не тре щороку перекладати, мiняють труби тепломереж, то це що "цинiчнi бiндери"?



А якщо у Полтавi ватнiкi керують, то до чого тут

Украинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе? Так дьоргайте мiсцеву владу, або вибирайте адекватiв.Чому в Тернополi кладуть новий асфальт, який не тре щороку перекладати, мiняють труби тепломереж, то це що "цинiчнi бiндери"?А якщо у Полтавi ватнiкi керують, то до чого тутУкраинцы за время независимости построили самое ужасное государство в Европе?



Ну конечно ватники виноваты - кто ж еще В Тернополь не заезжал пару лет, но по маршруту Киев-Черновцы езжу регулярно. Это кошмар! Черновцы и Хмельницкий тоже российские агенты оккупировали? Да Киев, собственно, недалеко от них убежал... Украинцы у нас только в Тернополе остались, или во Франковске еще, бывает, попадаются?



Ну такой бред пишешь, что просто на голову не налазит! С местной власти до сих пор взятки-гладки - крышуется все из Киева. К твоему сведению, деньги на строительство дорог распределяет старый добрый Укравтодор. Свечку при этом держит Министр инфраструктуры! Ну конечно ватники виноваты - кто ж ещеВ Тернополь не заезжал пару лет, но по маршруту Киев-Черновцы езжу регулярно. Это кошмар! Черновцы и Хмельницкий тоже российские агенты оккупировали? Да Киев, собственно, недалеко от них убежал... Украинцы у нас только в Тернополе остались, или во Франковске еще, бывает, попадаются?Ну такой бред пишешь, что просто на голову не налазит! С местной власти до сих пор взятки-гладки - крышуется все из Киева. К твоему сведению, деньги на строительство дорог распределяет старый добрый Укравтодор. Свечку при этом держит Министр инфраструктуры! zРадио

Повідомлень: 2682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:26 flyman написав: да ти 100500 постiв фiгачиш да ти 100500 постiв фiгачиш



Их было бы 1-2 в день, если бы ты и твои коллеги меньше разжигали! Их было бы 1-2 в день, если бы ты и твои коллеги меньше разжигали! zРадио

Повідомлень: 2682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:52 flyman написав: Міфи, які роблять нас бідними.



1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає. Достойне життя, добробут, високу зарплатню можна досягнути тільки власним талантом, розумом, підприємливістю, важкою працею. І пенсію ніхто не дає. Її заробляють протягом усього життя.

І отримаєте ви її при одній необхідній умові: якщо збережете на той час власну незалежну державу, утримуючи із своїх податків армію, правоохоронців, ефективне управління. Армію та незалежність, звичайно, на хліб не намажеш і «главноє – пєрєстать стрєлять». От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.



2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння. Чому? Тому що безкоштовний сир завжди лежить у мишоловці. Приклад тарифів на газ за цінами нижче ринкових:

- Опалюємо задешево і хрущовки пенсіонерів, і будинки заможних бізнесменів у 2000кв.м., і палаци олігархів;

- На різниці між реальною та пільговою цінами наживаються мільярдні статки… олігархами;

- Газ не економимо, споживання росте, вигоду отримує постачальник, тобто… РФ, якому платимо з бюджету за реальними або й не реальними (привіт Тимошенко) цінами;

- Всі ці задоволення сплачуємо з бюджету, забираючи гроші… Правильно, у армії, пенсіонерів, інвалідів, хворих, вчителів, науковців і т.п.

Результат – збагачення олігархів та РФ. Повне зубожіння інвалідів, пенсіонерів, бюджетників, того самого простого народу, який тішиться «низькими тарифами».

Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення. Що й робилося насправді відповідальними державниками.

Та ж історія – з «безкоштовними» медициною, освітою, проїздом тощо. Якість послуги нижче плінтуса, все одно доводиться платити і з бюджету і з кишені, наживаються корупціонери.

Насправді, держава повинна піклуватись лише про хворих, старих, немічних, нездатних. І рівно настільки, наскільки за це платять дорослі, здорові та працездатні.



3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки;



4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого. Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою. Україна НІКОЛИ не стане багатою та заможною, допоки ми будемо називати «баригами» підприємців, які створюють робочі місця, випускають якісний продукт (в тому числі на експорт), чітко сплачують податки. Тому коли я чую крики про «бариг» та «борьбу с алігархамі» я відразу розумію, що це обман. Маніпуляція. Великий бізнес НЕОБХІДНИЙ державі. Питання потрібно ставити по-іншому: великий та інший бізнес повинен працювати в рамках ЗАКОНУ. Виконуючи податкове, антимонопольне та інше законодавство. Якщо великий бізнес працює в рамках законодавства, сплачує податки, оновлює виробництво, створює якісний конкурентний продукт, нові технології , працює в умовах вільної конкуренції – це правильний і корисний бізнес. І за цих умов великий бізнес потрібно БЕРЕГТИ і ПІДТРИМУВАТИ. Якщо олігарх бере під приватний контроль державне підприємство, заробляє на енергоресурсах в якості прокладки, монополізує галузь, порушує законодавство, виводячи гроші вкладників з банку, ухиляється від податків (Коломойський, Фірташ, Оніщенко, Бойко) – саме цих олігархів потрібно нещадно карати. І карати мають відповідні органи: НАБУ, САП, ДБР, створені… баригою Порошенко;



5. Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста. Пряме народовладдя це все одно, що всім пасажирам одночасно вчепитися за штурвал. Насправді ж любителям народовладдя підсовують штурвал, який нічим не керує. І поки «народовладці» завзято крутять макет штурвала, «керують державою із смартфона», бігають на референдуми, хитрюги тихенько скеровують корабель на рифи в надії розграбувати вантаж після аварії. Ну, ви ж самі так керували, ні?;



6. Міф «закон можна порушити для благої мети». Умовно кажучи, щоб посадити Медведчука. Або – щоб провести дострокові вибори і привести до влади улюблену політичну силу. От тільки це так не працює. Будь-яка система працює, якщо в ній дотримуються правил, законів для всіх – поганих та хороших. Починаєш порушувати правила і цей процес вже не спинити. Сьогодні закон ламає суддя КС. Завтра – суддя Печерського суду. Післязавтра для прокурора, податківця чи слідчого поганим баригою станеш саме ти;



7. Міф про «погану владу». Віра в месію, який прийде та спасе Україну. Допоки суспільство живе вище переліченими міфами, владу можна міняти нескінченно. Крєпкіх хозяйствєнніков на новиє молодиє ліца, нєзапятнаниє політікой. Це нічого не змінить. Шалено вірити в «новоє ліцо», «хозяйствєнніка», «парня із народа», популярного артиста, а через рік ненавидіти його. Ніякий месія не прийде і не врятує. Вас від вас самих ;



8. Як похідна міфа про погану владу: «наші українці їдуть в Німеччину чи Польщу і працюють не гірше за німців чи поляків. Тому що у нас така погана влада, а там влада чесна». Ні не тому. Так, їдуть і працюють добре. Але саме тому, що їм не дають там реалізовувати їх міфи. Там слухняно вчать місцеву мову і не кажуть «а какая разніца какой йазик». Бо інакше на більше ніж миття посуду не розраховуй. Там не приходить в голову вимагати тарифів нижче ринкових. Там не приходить в голову рік не платити за комунальні послуги, бо там наші якимось дивом розуміють -за все треба платити. А як ні – миттєво залишишся без газу та світла. Там не вимагають «прямого народовладдя». Там не кричать «дайте мені», не приходять на роботу з бодуна, не перекурюють 20 разів на день. Там не оголошують «баригами» власників British Petroleum і не вимагають «розділити на всіх». Там не порушують закон, бо тобі так хочеться. Тому що знають: порушиш – буде боляче. В кінці кінців, вам з вашими міфами в головах не дозволяють там обирати.



Отже ми НІКОЛИ, ще раз повторю Н_І_К_О_Л_И не матимемо процвітання та добробуту, поки суспільство живе міфами. Тільки в них – причина нашої бідності.

Тому що вони – обман. Тому що коли живеш міфами, всі зусилля б’ють повз справжньої мети. І всі ті політики, журналісти, еліта, які експлуатують ці міфи – саме вони утримують народ в стані холопів: роками, десятиріччями, віками.

І насправді чесними, відповідальними політиками, які справді хочуть добробуту та процвітання своєму народові є ті, які чесно кажуть неприємні (на перший погляд) речі:

- Без незалежності, армії, мови, віри ви ніколи не будете заможними. Незалежність – фундамент процвітання, раби не процвітають. І за незалежність потрібно платити: податками на армію і кров’ю;

- Ваш добробут залежить тільки від вашого таланту, розуму, знань, підприємливості і важкої праці. Ніхто нічого нікому не дасть;

- За все потрібно платити свою ціну: за газ, електрику, медицину, освіту, безпеку, ефективне управління, захист в хворобі та старості;

- Великий бізнес в рамках закону – шлях для багатства країни, технологічного розвитку;

- Закон понад усе. Його потрібно виконувати, навіть якщо це неприємно. Якщо суспільству не подобається Закон – спершу поміняй його, потім дій за новим законом;

- Державою, як і кораблем чи літаком, повинні керувати досвідчені люди, які пройшли шлях у політиці від місцевого рівня до державного. І управляти мають саме ті, які не годують вас популістськими міфами про дешеві тарифи та пряме народовладдя, утримуючи цим в холопському стані. А кажуть правду і діють, розуміючи справжній стан речей.

Вони і є справжніми державниками, які через важку працю, піт, біль і кров здатні привести державу до процвітання.

P.S. Так, я розумію, що простий народ не здатен відразу зрозуміти такі речі та позбавитись міфів, які культивувались сторіччями. Це – завдання еліт. Але ми хоча б повинні чітко зрозуміти: ті політики, журналісти, лідери думок, які культивують ці міфи – зрадники власного народу. Зрадники підлі та безпринципні, які задля власної вигоди утримують народ у холопському стані. Зрадники, які руйнують Україну. І саме такі зараз дорвалися до влади, нещадно експлуатуючи руйнівні міфи. Міфи, які роблять нас бідними.1. Міф «дайте нам». Менталітет лузера. Ніхто нікому нічого в цьому житті не дає. Достойне життя, добробут, високу зарплатню можна досягнути тільки власним талантом, розумом, підприємливістю, важкою працею. І пенсію ніхто не дає. Її заробляють протягом усього життя.І отримаєте ви її при одній необхідній умові: якщо збережете на той час власну незалежну державу, утримуючи із своїх податків армію, правоохоронців, ефективне управління. Армію та незалежність, звичайно, на хліб не намажеш і «главноє – пєрєстать стрєлять». От тільки Москва вам європейські (та й не європейські) пенсії точно платити не буде.2. Різновид цього міфу: віра в «низькі тарифи» та «безкоштовні послуги». Це обман, гра в наперстки, прямий шлях до перманентного зубожіння. Чому? Тому що безкоштовний сир завжди лежить у мишоловці. Приклад тарифів на газ за цінами нижче ринкових:- Опалюємо задешево і хрущовки пенсіонерів, і будинки заможних бізнесменів у 2000кв.м., і палаци олігархів;- На різниці між реальною та пільговою цінами наживаються мільярдні статки… олігархами;- Газ не економимо, споживання росте, вигоду отримує постачальник, тобто… РФ, якому платимо з бюджету за реальними або й не реальними (привіт Тимошенко) цінами;- Всі ці задоволення сплачуємо з бюджету, забираючи гроші… Правильно, у армії, пенсіонерів, інвалідів, хворих, вчителів, науковців і т.п.Результат – збагачення олігархів та РФ. Повне зубожіння інвалідів, пенсіонерів, бюджетників, того самого простого народу, який тішиться «низькими тарифами».Шлях правильний: ринкова ціна на газ для всіх, дотації (бажано монетарні) для незахищених верств населення. Що й робилося насправді відповідальними державниками.Та ж історія – з «безкоштовними» медициною, освітою, проїздом тощо. Якість послуги нижче плінтуса, все одно доводиться платити і з бюджету і з кишені, наживаються корупціонери.Насправді, держава повинна піклуватись лише про хворих, старих, немічних, нездатних. І рівно настільки, наскільки за це платять дорослі, здорові та працездатні.3. Армію, мову, віру, незалежність на хліб не намажеш. Насправді без реальної незалежності (і відповідно армії, мови та віри, які є фундаментом незалежності) процвітання та добробут НЕМОЖЛИВІ в принципі. Колонії та напівколонії не процвітають, вони слугують ресурсом. Навіщо імперії заможна колонія? Рабам, ілотам, яким неважлива власна армія, мова, віра та незалежність – немає сенсу «давати» високі зарплати чи пенсії. Рабам досить баланди та нагайки;4. Міф по «бариг» і «борьбу с олігархамі». Ринкова економіка НЕМОЖЛИВА без великого бізнесу. Існують сектори економіки, які не можуть функціонувати без концентрації великого капіталу. Більше того, великий бізнес, олігархи – створили США, господаря світу. Без великого бізнесу неможливі були б Локхід, Боїнг,Проктор енд Гембл, Мерседес, Тойота, металургія, енергетика і багато іншого. Саме великий бізнес створює новітні технології, дає робочі місця, платить податки, наповнює бюджет, робить країну багатою. Україна НІКОЛИ не стане багатою та заможною, допоки ми будемо називати «баригами» підприємців, які створюють робочі місця, випускають якісний продукт (в тому числі на експорт), чітко сплачують податки. Тому коли я чую крики про «бариг» та «борьбу с алігархамі» я відразу розумію, що це обман. Маніпуляція. Великий бізнес НЕОБХІДНИЙ державі. Питання потрібно ставити по-іншому: великий та інший бізнес повинен працювати в рамках ЗАКОНУ. Виконуючи податкове, антимонопольне та інше законодавство. Якщо великий бізнес працює в рамках законодавства, сплачує податки, оновлює виробництво, створює якісний конкурентний продукт, нові технології , працює в умовах вільної конкуренції – це правильний і корисний бізнес. І за цих умов великий бізнес потрібно БЕРЕГТИ і ПІДТРИМУВАТИ. Якщо олігарх бере під приватний контроль державне підприємство, заробляє на енергоресурсах в якості прокладки, монополізує галузь, порушує законодавство, виводячи гроші вкладників з банку, ухиляється від податків (Коломойський, Фірташ, Оніщенко, Бойко) – саме цих олігархів потрібно нещадно карати. І карати мають відповідні органи: НАБУ, САП, ДБР, створені… баригою Порошенко;5. Міф про пряме народовладдя. Щоб керувати кораблем, завжди наймають досвідченого капітана, боцмана, моториста. Пряме народовладдя це все одно, що всім пасажирам одночасно вчепитися за штурвал. Насправді ж любителям народовладдя підсовують штурвал, який нічим не керує. І поки «народовладці» завзято крутять макет штурвала, «керують державою із смартфона», бігають на референдуми, хитрюги тихенько скеровують корабель на рифи в надії розграбувати вантаж після аварії. Ну, ви ж самі так керували, ні?;6. Міф «закон можна порушити для благої мети». Умовно кажучи, щоб посадити Медведчука. Або – щоб провести дострокові вибори і привести до влади улюблену політичну силу. От тільки це так не працює. Будь-яка система працює, якщо в ній дотримуються правил, законів для всіх – поганих та хороших. Починаєш порушувати правила і цей процес вже не спинити. Сьогодні закон ламає суддя КС. Завтра – суддя Печерського суду. Післязавтра для прокурора, податківця чи слідчого поганим баригою станеш саме ти;7. Міф про «погану владу». Віра в месію, який прийде та спасе Україну. Допоки суспільство живе вище переліченими міфами, владу можна міняти нескінченно. Крєпкіх хозяйствєнніков на новиє молодиє ліца, нєзапятнаниє політікой. Це нічого не змінить. Шалено вірити в «новоє ліцо», «хозяйствєнніка», «парня із народа», популярного артиста, а через рік ненавидіти його. Ніякий месія не прийде і не врятує. Вас від вас самих ;8. Як похідна міфа про погану владу: «наші українці їдуть в Німеччину чи Польщу і працюють не гірше за німців чи поляків. Тому що у нас така погана влада, а там влада чесна». Ні не тому. Так, їдуть і працюють добре. Але саме тому, що їм не дають там реалізовувати їх міфи.Бо інакше на більше ніж миття посуду не розраховуй. Там не приходить в голову вимагати тарифів нижче ринкових. Там не приходить в голову рік не платити за комунальні послуги, бо там наші якимось дивом розуміють -за все треба платити. А як ні – миттєво залишишся без газу та світла. Там не вимагають «прямого народовладдя». Там не кричать «дайте мені», не приходять на роботу з бодуна, не перекурюють 20 разів на день. Там не оголошують «баригами» власників British Petroleum і не вимагають «розділити на всіх». Там не порушують закон, бо тобі так хочеться. Тому що знають: порушиш – буде боляче. В кінці кінців, вам з вашими міфами в головах не дозволяють там обирати.Отже ми НІКОЛИ, ще раз повторю Н_І_К_О_Л_И не матимемо процвітання та добробуту, поки суспільство живе міфами. Тільки в них – причина нашої бідності.Тому що вони – обман. Тому що коли живеш міфами, всі зусилля б’ють повз справжньої мети. І всі ті політики, журналісти, еліта, які експлуатують ці міфи – саме вони утримують народ в стані холопів: роками, десятиріччями, віками.І насправді чесними, відповідальними політиками, які справді хочуть добробуту та процвітання своєму народові є ті, які чесно кажуть неприємні (на перший погляд) речі:- Без незалежності, армії, мови, віри ви ніколи не будете заможними. Незалежність – фундамент процвітання, раби не процвітають. І за незалежність потрібно платити: податками на армію і кров’ю;- Ваш добробут залежить тільки від вашого таланту, розуму, знань, підприємливості і важкої праці. Ніхто нічого нікому не дасть;- За все потрібно платити свою ціну: за газ, електрику, медицину, освіту, безпеку, ефективне управління, захист в хворобі та старості;- Великий бізнес в рамках закону – шлях для багатства країни, технологічного розвитку;- Закон понад усе. Його потрібно виконувати, навіть якщо це неприємно. Якщо суспільству не подобається Закон – спершу поміняй його, потім дій за новим законом;- Державою, як і кораблем чи літаком, повинні керувати досвідчені люди, які пройшли шлях у політиці від місцевого рівня до державного. І управляти мають саме ті, які не годують вас популістськими міфами про дешеві тарифи та пряме народовладдя, утримуючи цим в холопському стані. А кажуть правду і діють, розуміючи справжній стан речей.Вони і є справжніми державниками, які через важку працю, піт, біль і кров здатні привести державу до процвітання.P.S. Так, я розумію, що простий народ не здатен відразу зрозуміти такі речі та позбавитись міфів, які культивувались сторіччями. Це – завдання еліт. Але ми хоча б повинні чітко зрозуміти:

Да я тут уже плешь провёл, показывая и доказывая, что *це завдання елiт*.

И что простий народ сам не здатен образу зрозумiти...



Но *зрадники*)))) твердят, что никто никому ничего не должен, каждый сам и т.д. Да я тут уже плешь провёл, показывая и доказывая, что *це завдання елiт*.И что простий народ сам не здатен образу зрозумiти...Но *зрадники*)))) твердят, что никто никому ничего не должен, каждый сам и т.д. detroytred

Повідомлень: 21933 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:57 flyman написав: yanyura написав: Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности? Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности?

"опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання

.....(бала)бол.

Где и когда "лед/зед/дет" устанавливали рейтинги?

Этим, вроде, занимаются не конкретные люди, а достаточно солидные организации. .....(бала)бол.Где и когда "лед/зед/дет" устанавливали рейтинги?Этим, вроде, занимаются не конкретные люди, а достаточно солидные организации. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13494 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 15:58 flyman написав: yanyura написав: Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности? Надеюсь, к кому применяется термин "опущенный" вы знаете (и их место в помещении с другими людьми), поэтому, пожалуйста, поподробнее, где, когда и кто "опустил" ПЕС в общем и Порошенко в частности?

"опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання "опущений" нижче 5% в уявних рейтингах лед/зед/дет , а не те що ти подумав, хоча чого дивуватися, кожен зрозумiв згiдно свого рiвня виховання

Брехло, дай хоть одну цитату, где я говорил об этих *уявних рейтингах*. Брехло, дай хоть одну цитату, где я говорил об этих *уявних рейтингах*. detroytred

Повідомлень: 21933 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:11 flyman написав:

для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше

Сбрехал... Сбрехал... detroytred

Повідомлень: 21933 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:21 detroytred написав: flyman написав: для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше Сбрехал... Сбрехал... А в мене стійке враження,що по цьому питанню - скоординовано бреше три персонажі

лед-зед-дет +волгарь

вони ніби й декларують що хочуть щоб все було добре..

Але декларують тихенько-низенько

а помиями обливають голосно і у весь ріст, при чому всіх.. від князя Ігора до Зеленського А в мене стійке враження,що по цьому питанню - скоординовано бреше три персонажілед-зед-дет +волгарьвони ніби й декларують що хочуть щоб все було добре..Але декларують тихенько-низенькоа помиями обливають голосно і у весь ріст, при чому всіх.. від князя Ігора до Зеленського в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21087 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3347334833493350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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