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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33493350335133523353> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:32 budivelnik написав: zРадио написав: 2013-й средняя зарплата 420 долларов, стоимость Гкал тепла 21 доллар. __м2 900$

2019-й средняя зарплата 380 долларов, стоимость Гкал тепла 60 долларов. __м2 700$ 2013-й средняя зарплата 420 долларов, стоимость Гкал тепла 21 доллар.2019-й средняя зарплата 380 долларов, стоимость Гкал тепла 60 долларов.

1 1993 рік - середня зарплата 3 долари__2019 рік - середня зарплата380 доларів

2 В якій ще країні середня зарплата виросла в 130 разів за 26 років ?

3 Саме тому я й називаю ледів-задів-тедів зрадофілами на зарплаті у педерації ,що вони

а - не пропонують жодних шляхів виходу з ситуації (пропозицію всіх розігнати ми проходили в 1917 і до сьогодні оговтуємось від неї)

б - всі їх повідомлення нашпиговані тільки негативом(такий собі канал1+1 перед виборами по відношенню до Порошенка , але в нашому випадку негативне відношення до всієї України,всіх її лідерів)



Щоб мене спростувати

Знайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне? 1 1993 рік - середня зарплата 3 долари__2019 рік - середня зарплата380 доларів2 В якій ще країні середня зарплата виросла в 130 разів за 26 років ?3 Саме тому я й називаю ледів-задів-тедів зрадофілами на зарплаті у педерації ,що вониа - не пропонують жодних шляхів виходу з ситуації (пропозицію всіх розігнати ми проходили в 1917 і до сьогодні оговтуємось від неї)б - всі їх повідомлення нашпиговані тільки негативом(такий собі канал1+1 перед виборами по відношенню до Порошенка , але в нашому випадку негативне відношення до всієї України,всіх її лідерів)Щоб мене спростуватиЗнайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне?

Вы, как обычно, исказили, как Вам удобно.

Точнее солгали.



В анализе-разборе проблем в нашей стране от меня звучит что?

Какая цель?

Что нужно решать проблемы, озвученные недостатки.

Зачем?

Для процветания, развития Украины и украинского общества.

Других мотивов нет!!!



Объясняю: раз Вы генерируете негатив в адрес оппонента, то именно Вы должны его аргументировать.

А не ставить оппонента в положение оправдывающегося на Ваши *домыслы*, как Вам захотелось уколоть оппонента.



1. Не предлагают решений?

Ложь.

Вам уже многократно указывалось на изобретенные велосипеды.

Проблема в реализации. Только в реализации.

Рычаги реализации у кого?

Правильно у власть имущих, начиная с президента.

Поэтому и основная претензия к ним.

А не к дворнику, плохоубравшему.

Потому что над дворником, полицейским и пр. есть куча контролирующих и начальников, которые за эту СВОЮ РАБОТУ -ФУНКЦИЮ в обществе, государстве получают зарплату.

См. обязанности ...начиная с президента.



2. Всех розигнаты... 17-й год.

Ложь.

Я ни разу не упоминал о розигнаты...

Все изменения согласно Законам.



Короче -попробуйте всё же не с потолка и взагали, а конкретно и аргументированно.

Я понимаю, хочется

Но одного этого мало. Вы, как обычно, исказили, как Вам удобно.Точнее солгали.В анализе-разборе проблем в нашей стране от меня звучит что?Какая цель?Что нужно решать проблемы, озвученные недостатки.Зачем?Для процветания, развития Украины и украинского общества.Других мотивов нет!!!Объясняю: раз Вы генерируете негатив в адрес оппонента, то именно Вы должны его аргументировать.А не ставить оппонента в положение оправдывающегося на Ваши *домыслы*, как Вам захотелось уколоть оппонента.1. Не предлагают решений?Ложь.Вам уже многократно указывалось на изобретенные велосипеды.Проблема в реализации. Только в реализации.Рычаги реализации у кого?Правильно у власть имущих, начиная с президента.Поэтому и основная претензия к ним.А не к дворнику, плохоубравшему.Потому что над дворником, полицейским и пр. есть куча контролирующих и начальников, которые за эту СВОЮ РАБОТУ -ФУНКЦИЮ в обществе, государстве получают зарплату.См. обязанности ...начиная с президента.2. Всех розигнаты... 17-й год.Ложь.Я ни разу не упоминал о розигнаты...Все изменения согласно Законам.Короче -попробуйте всё же не с потолка и взагали, а конкретно и аргументированно.Я понимаю, хочетсяНо одного этого мало. detroytred

Повідомлень: 21939 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:41 budivelnik написав: detroytred написав: flyman написав: для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше Сбрехал... Сбрехал... А в мене стійке враження,що по цьому питанню - скоординовано бреше три персонажі

лед-зед-дет +волгарь

вони ніби й декларують що хочуть щоб все було добре..

Але декларують тихенько-низенько

а помиями обливають голосно і у весь ріст, при чому всіх.. від князя Ігора до Зеленського А в мене стійке враження,що по цьому питанню - скоординовано бреше три персонажілед-зед-дет +волгарьвони ніби й декларують що хочуть щоб все було добре..Але декларують тихенько-низенькоа помиями обливають голосно і у весь ріст, при чому всіх.. від князя Ігора до Зеленського

Что значит скоординовано?



Помиями -- это Ваше утрирование.

Ваше.

Посмотрите рейтинги, посмотрите реалии -- проблем валом.

Поднимать их необходимо. Нужно. И это никак не может быть плохим для Украины.



Для Вас может быть (Вы так воспринимает оппонентов. ваше личная проблема)), но не для Украины. Что значит скоординовано?Помиями -- это Ваше утрирование.Ваше.Посмотрите рейтинги, посмотрите реалии -- проблем валом.Поднимать их необходимо. Нужно. И это никак не может быть плохим для Украины.Для Вас может быть (Вы так воспринимает оппонентов. ваше личная проблема)), но не для Украины. detroytred

Повідомлень: 21939 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:02 yanyura написав: flyman написав: в По виборець стабiльний та давно визначився в По виборець стабiльний та давно визначився

Тогда почему Порошенко срочно понадобилось "идти в народ"? Что-то раньше, вплоть до окончания утверждения результатов выборов, такого за ним не замечалось, а сейчас вместе с женой и в Интерсити ездить начал, и в кафешке плов пластиковой ложкой из пластиковой тарелки ест, может еще и в метро или трамвае можно будет встретить?

Тогда почему Порошенко срочно понадобилось "идти в народ"? Что-то раньше, вплоть до окончания утверждения результатов выборов, такого за ним не замечалось, а сейчас вместе с женой и в Интерсити ездить начал, и в кафешке плов пластиковой ложкой из пластиковой тарелки ест, может еще и в метро или трамвае можно будет встретить?



Вообще-то он до окончания утверждения результатов выборов был президентом страны.



К которому выдвигаются достаточно высокие требования по безопасности.



Ищите зраду пореальнее. Вообще-то он до окончания утверждения результатов выборов был президентом страны.К которому выдвигаются достаточно высокие требования по безопасности.Ищите зраду пореальнее. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:06 Faceless написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027



Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1857057754394202&id=100002699869027Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті.



Якщо вірити іншим постам, Зе обміняв моряків на ПАРЄ.



Faceless написав: Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.

Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.



Повернення РФ в ПАРЄ - це якраз такий сигнал.



"Ви ж хотіли світу і договорів - ось вам місце для договорів" Якщо вірити іншим постам, Зе обміняв моряків на ПАРЄ.Повернення РФ в ПАРЄ - це якраз такий сигнал."Ви ж хотіли світу і договорів - ось вам місце для договорів" Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:07 ЛАД написав: airmax78 написав: kalinavalera1 написав:

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?



После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину " населили рабами"?

И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?Когда это Украину "рабами"?И откуда их завезли? Из Африки, как в США?



Нет, из Снигерии. Нет, из Снигерии. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:11 zРадио написав: airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?



Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.

Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.



И в США устраивали Голодомор из Москвы? Аннексировали территорию по командам из Москвы? Или сейчас воюют по командам из Москвы? И в США устраивали Голодомор из Москвы? Аннексировали территорию по командам из Москвы? Или сейчас воюют по командам из Москвы? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:15 Sommer

ЛАД написав: airmax78 написав: kalinavalera1 написав:

Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то еще

кроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил. Учите историю. Единственный украинскмй гетман, у котрого было время на что-то ещекроме войны - Мазепа - много чего построил и восстановил.

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?



После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину " населили рабами"?

И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

Может, потому, что у запорожцев основная задача и была война?Когда это Украину "рабами"?И откуда их завезли? Из Африки, как в США?



Нет, из Снигерии.

========



Як після голодомору рускіх переселяли на Донбас

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=938255.0



У 1933 році росіяни селилися в хати українців, де ще лежали тiла,

https://hromadske.radio/podcasts/na-svizhu-golovu/u-1933-roci-rosiyany-selylysya-v-haty-ukrayinciv-de-shche-lezhaly-tila-istoryk



Після створення Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Московська тоталітарна влада спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм.



Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком цього...





Після того, як українські села вимерли, в СССР в серпні 1933 року було створено Всесоюзний переселенський комітет, який мав набрати на заселення в села України селян з інших країн, які могли б працювати на землі. Були також обрані і території, звідки мали вести вербування. Це центральна чорноземна область Російської Федерації, західна область, нині це Смоленська область і окремі райони інших сусідніх областей, Іванівська область, Горківський край, а також Білорусь. Білорусь від голодомору так не постраждала, як Україна. Там теж був голод, який, як і в Росії, був пов’язаний з неправильною аграрною політикою радянської влади, але голодомору — цілеспрямованого заходу, щоб убити певну частину населення, не було. Нет, из Снигерии.========Як після голодомору рускіх переселяли на ДонбасУ 1933 році росіяни селилися в хати українців, де ще лежали тiла,Після створення Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Московська тоталітарна влада спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм.Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком цього...Після того, як українські села вимерли, в СССР в серпні 1933 року було створено Всесоюзний переселенський комітет, який мав набрати на заселення в села України селян з інших країн, які могли б працювати на землі. Були також обрані і території, звідки мали вести вербування. Це центральна чорноземна область Російської Федерації, західна область, нині це Смоленська область і окремі райони інших сусідніх областей, Іванівська область, Горківський край, а також Білорусь. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:17 flyman написав: причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi



Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофилов



Что касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми! Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофиловЧто касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми! zРадио

Повідомлень: 2686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:18 flyman написав: Як після голодомору рускіх переселяли на Донбас

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=938255.0



У 1933 році росіяни селилися в хати українців, де ще лежали тiла,

https://hromadske.radio/podcasts/na-svizhu-golovu/u-1933-roci-rosiyany-selylysya-v-haty-ukrayinciv-de-shche-lezhaly-tila-istoryk



Після створення Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Московська тоталітарна влада спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм.



Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком цього... Як після голодомору рускіх переселяли на ДонбасУ 1933 році росіяни селилися в хати українців, де ще лежали тiла,Після створення Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Московська тоталітарна влада спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм.Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком цього...



Є перепис населення до Голодомору і після, там добре видно який "русский" Донбас був в 1920-х. Є перепис населення до Голодомору і після, там добре видно який "русский" Донбас був в 1920-х. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:20 zРадио написав: flyman написав: причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi



Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофилов



Что касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми! Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофиловЧто касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми!



О. Посоветуй своему другому оператору аккаунта использовать те же правдивые источники. А то он слишком часто и явно лажает. О. Посоветуй своему другому оператору аккаунта использовать те же правдивые источники. А то он слишком часто и явно лажает. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33493350335133523353> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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