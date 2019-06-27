Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:2013-й средняя зарплата 420 долларов, стоимость Гкал тепла 21 доллар.__м2 900$ 2019-й средняя зарплата 380 долларов, стоимость Гкал тепла 60 долларов.__м2 700$
1 1993 рік - середня зарплата 3 долари__2019 рік - середня зарплата380 доларів 2 В якій ще країні середня зарплата виросла в 130 разів за 26 років ? 3 Саме тому я й називаю ледів-задів-тедів зрадофілами на зарплаті у педерації ,що вони а - не пропонують жодних шляхів виходу з ситуації (пропозицію всіх розігнати ми проходили в 1917 і до сьогодні оговтуємось від неї) б - всі їх повідомлення нашпиговані тільки негативом(такий собі канал1+1 перед виборами по відношенню до Порошенка , але в нашому випадку негативне відношення до всієї України,всіх її лідерів)
Щоб мене спростувати Знайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне?
Вы, как обычно, исказили, как Вам удобно. Точнее солгали.
В анализе-разборе проблем в нашей стране от меня звучит что? Какая цель? Что нужно решать проблемы, озвученные недостатки. Зачем? Для процветания, развития Украины и украинского общества. Других мотивов нет!!!
Объясняю: раз Вы генерируете негатив в адрес оппонента, то именно Вы должны его аргументировать. А не ставить оппонента в положение оправдывающегося на Ваши *домыслы*, как Вам захотелось уколоть оппонента.
1. Не предлагают решений? Ложь. Вам уже многократно указывалось на изобретенные велосипеды. Проблема в реализации. Только в реализации. Рычаги реализации у кого? Правильно у власть имущих, начиная с президента. Поэтому и основная претензия к ним. А не к дворнику, плохоубравшему. Потому что над дворником, полицейским и пр. есть куча контролирующих и начальников, которые за эту СВОЮ РАБОТУ -ФУНКЦИЮ в обществе, государстве получают зарплату. См. обязанности ...начиная с президента.
2. Всех розигнаты... 17-й год. Ложь. Я ни разу не упоминал о розигнаты... Все изменения согласно Законам.
Короче -попробуйте всё же не с потолка и взагали, а конкретно и аргументированно. Я понимаю, хочется Но одного этого мало.
flyman написав:для ледів-зедів-тедів чим краще вна Украiнi, тим iм на iх бридкiй душi гiрше
Сбрехал...
А в мене стійке враження,що по цьому питанню - скоординовано бреше три персонажі лед-зед-дет +волгарь вони ніби й декларують що хочуть щоб все було добре.. Але декларують тихенько-низенько а помиями обливають голосно і у весь ріст, при чому всіх.. від князя Ігора до Зеленського
Что значит скоординовано?
Помиями -- это Ваше утрирование. Ваше. Посмотрите рейтинги, посмотрите реалии -- проблем валом. Поднимать их необходимо. Нужно. И это никак не может быть плохим для Украины.
Для Вас может быть (Вы так воспринимает оппонентов. ваше личная проблема)), но не для Украины.
flyman написав:в По виборець стабiльний та давно визначився
Тогда почему Порошенко срочно понадобилось "идти в народ"? Что-то раньше, вплоть до окончания утверждения результатов выборов, такого за ним не замечалось, а сейчас вместе с женой и в Интерсити ездить начал, и в кафешке плов пластиковой ложкой из пластиковой тарелки ест, может еще и в метро или трамвае можно будет встретить?
Вообще-то он до окончания утверждения результатов выборов был президентом страны.
К которому выдвигаются достаточно высокие требования по безопасности.
Ищите зраду пореальнее.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський прямо звинуватив Клімкіна у тому, що його дії "можуть прямо поставити під загрозу повернення наших моряків". Ось що зробив Клімкін у ноті МЗС України: не визнав провину українських моряків, не визнав правомірність судового процесу над ними за російськими законами та не втрапив у пастку, за якою Україна фактично визнавала б Крим під юриздикцією Росії. Виникає запитання, а що ж пропонує президент Зеленський, якщо його не влаштувала відповідь МЗС? І далі у промові ми чуємо: "Я готовий і хочу чіплятися будь за що, щоб повернути хлопців додому". Тобто, іншими словами, президент України Зеленський був готовий погодитися на пропозицію Росії, що була висловлена у ноті.
Якщо вірити іншим постам, Зе обміняв моряків на ПАРЄ.
Faceless написав:Давайте ще раз вдумаємося у те, що сталося. Президент Зеленський під приводом звільнення полонених був готовий визнати Крим російським. Визнання Криму російським це не лише втрата території України. Це сигнал до наших західних партнерів, що Україна більше не бореться за себе. І що не потрібно боротися за Україну. Це кінець.
Повернення РФ в ПАРЄ - це якраз такий сигнал.
"Ви ж хотіли світу і договорів - ось вам місце для договорів"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Після створення Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Московська тоталітарна влада спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм.
Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком цього...
Після того, як українські села вимерли, в СССР в серпні 1933 року було створено Всесоюзний переселенський комітет, який мав набрати на заселення в села України селян з інших країн, які могли б працювати на землі. Були також обрані і території, звідки мали вести вербування. Це центральна чорноземна область Російської Федерації, західна область, нині це Смоленська область і окремі райони інших сусідніх областей, Іванівська область, Горківський край, а також Білорусь. Білорусь від голодомору так не постраждала, як Україна. Там теж був голод, який, як і в Росії, був пов’язаний з неправильною аграрною політикою радянської влади, але голодомору — цілеспрямованого заходу, щоб убити певну частину населення, не було.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi
Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофилов
Что касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми!
Після створення Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Московська тоталітарна влада спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм.
Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком цього...
Є перепис населення до Голодомору і після, там добре видно який "русский" Донбас був в 1920-х.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
flyman написав:причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi
Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофилов
Что касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми!
О. Посоветуй своему другому оператору аккаунта использовать те же правдивые источники. А то он слишком часто и явно лажает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.