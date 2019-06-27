Ты опять набрал полный рот и плюнул...
В сторону оппонентов.
Оклеветал насчёт метод чек; солгал, что трудно найти начавшего вопрос форумчанина; збрехав, что есть сложности с идентификацией.
Если голословишь, то без этого тебе никак.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:22
Ты опять набрал полный рот и плюнул...
В сторону оппонентов.
Оклеветал насчёт метод чек; солгал, что трудно найти начавшего вопрос форумчанина; збрехав, что есть сложности с идентификацией.
Если голословишь, то без этого тебе никак.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:23
…На презентації вищезгаданої карти Голодомору колишній директор Українського інституту національної пам’яті академік НАН України Ігор Юхновський (його на цій посаді змінив якийсь неокомуніст), зокрема, розповів про те як у Верховній Раді приймався закон про визнання Голодомору геноцидом. Частина депутатів з Партії регіонів проголосувала за цей закон (на його прохання), а частина – ні. То були депутати з місць, заселених росіянами... - Ігорю Рафаїловичу, це ж не єдине голосування, де проявляється ставлення цих людей до країни, у якій вони живуть. Була безліч інших важливих голосувань, це і громадська думка, і народне волевиявлення, це й відповідне ставлення до української мови й культури, до української історії. Це формування негативного іміджу країни за кордоном. Це виховання нового покоління українських росіян у дусі неповаги до власної держави... Пан Юхновський сказав таке: - Справді, те, що ці люди були переселені, впливає на їхнє ставлення до України як до держави. Люди по-різному поводяться на чужій землі. Але вони приїхали на чужу землю від імені держави, яка їх послала, і вони підтримуватимуть ту державу, яка їх послала. Вони самі цього можуть і не усвідомлювати… - Отже, ми приречені на те, що частина людей в Україні - нащадки тих переселенців - весь час тяжітимуть до Росії, відповідно голосуватимуть на виборах, виявлятимуть неповагу до української мови й культури та виховуватимуть у цьому дусі своїх дітей? - Минає час, і кожна земля «робить» націю… Неукраїнці асимілюються, стають українцями, і це не залежить від свідомості людей чи від директив влади. Так само чужоземці стають поляками на польській землі, французи - на французькій землі, німці - на німецькій. Час усе виправить… Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років…
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:25
Re: Політичні дискусії
Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави: Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:25
В США из Москвы устраивали гонку вооружений и строили средства ПВО, сбивавшие американских летчиков во Вьетнаме. Для маргинальных украинских националистов этого было бы с головой, чтобы дерусифицировать и декоммунизировать все на свете. Но американцы умнее вышли И понимают, что американские москвичи - это свои, а не чужие!
Не говоря уже о том, что английский язык они не объявляли языком агрессора во время и после войны за независимость
Да, и скажи - кого из Москвы прислали в УССР, чтобы устроить голодомор! Фамилии в студию!
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:28
Re: Політичні дискусії
в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як
На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.
що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:35
– Донецька область входить у десятку областей, які найбільше постраждали під час Голодомору і репресій періоду «Великого терору». Це робили зумисно. Задокументовано, що вимерли десятки сіл від голоду, які потім заселили вихідці з Росії. Наприклад, у 1933 році на залізничну станцію прибуло 147 ешелонів з людьми, а також перевезли худобу і цілі колгоспи. 28 грудня 1933 року на станцію в Донецьку, тоді Сталіно, приїхали 44 ешелони, де розміщувались 3538 селянських родин. Це я лише навела дані про два етапи з ешелонами, з цього можна робити висновок, яким масовим був потік постголодоморного заселення Донеччини.
– І це були люди, які нічого не знали про Голодомор.
– Так, тому, коли сьогодні жінки чи чоловіки у селах Донеччини чи Луганщини говорять, що моя мама нічого не розповідала про Голодомор, але вона і не могла про нього знати, бо поселилась у готову хату і ніколи не цікавилась, хто жив там до неї, вона просто не пережила голод.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 17:40, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:35
И это относится к моему вопросу... Да никак не относится.
Зови другого оператора, этот совсем плавает. Даже в истории.
Английский язык был им родным. В отличие от Украины, которую захватили восточные ымперцы.
Двойка по истории.
Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников:
Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 28 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:44
Re: Політичні дискусії
На початку XVIII століття українські козаки і селяни вже повністю домінували в освоєнні Причорномор’я і Приазов’я й остаточно зробили цей край частиною української етнічної території, на якій з’явилася густа мережа запорозьких зимівників, паланок, слобід та містечок. Спроби витіснити українське населення або асимілювати його з російським у царські часи були не надто успішними. У 1794 році частка росіян на Правобережній Україні становила лише 0,1 %, на Лівобережній — 5,2 %. За даними перепису 1897-го, на українській етнографічній території проживало вже 3,8 млн росіян на 27,8 млн всього населення, тобто 11,7 %. За переписом 1926-го, на території УРСР проживало 4,2 млн росіян (12,1 % всього населення), а в 1939-му — 2,7 млн (9,2 %).
На початку 1920-х років більшість населення Донбасу становили українці — 64 %, росіяни були другою за чисельністю етнічною групою, питома вага якої складала 26 %.
....
В процесі «генетичного переформатування» перемелювалося також автохтонне українське населення Донбасу, яке позбавляли рідної мови і культури, права на свою землю, і дуже часто і самого життя. До цього слід додати, що найбільш масові переселення здійснювалися в 30-ті роки минулого століття, в період войовничого атеїзму, колективізації, Голодомору, сталінського терору і нещадної індустріалізації на крові і кістках мільйонів людей, що призводило не тільки до втрати усіх традиційних людських цінностей, а й до перетворення людей в заляканих рабів.
Незважаючи на позірну інтернаціональну політику КПРС, між російськими переселенцями й українським корінним населенням Донбасу постійно тривало соціально-побутове напруження. Зокрема, українізація 1920-х у середовищі російського населення Донбасу сприймалася вкрай негативно, що призводило до конфліктів на мовному ґрунті. У 1920-х — на початку 1930-х років росіяни виявляли небажання інтегруватися в українську культуру. Після завершення короткого періоду українізації багатьох людей, які брали в ній активну участь, було репресовано. Це свідчить про те, що так звана українізація мала на меті виявлення українських націонал-патріотів, щоб згодом їх знищити.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:46
Ох уж это "кацапское отребье" на Донбассе. Сложно даже представить тогда, кто населяет Тернопольскую, Франковскую и Ровенскую области
PS: перестань разжигать! Хотя бы в День Конституции не нарушай ее!
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:46
Ну да)))
Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.
Которые потом поставили на должность президента Янека.
Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.
Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.
З.Ы. это зашквар.
Страницы назад давать материал о слабости пересичного и задачах элиты, а теперь копипастить противоположное.
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