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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3350335133523353> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:22 flyman написав: причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi

Ты опять набрал полный рот и плюнул...

В сторону оппонентов.



Оклеветал насчёт метод чек; солгал, что трудно найти начавшего вопрос форумчанина; збрехав, что есть сложности с идентификацией.



Если голословишь, то без этого тебе никак. Ты опять набрал полный рот и плюнул...В сторону оппонентов.Оклеветал насчёт метод чек; солгал, что трудно найти начавшего вопрос форумчанина; збрехав, что есть сложности с идентификацией.Если голословишь, то без этого тебе никак. detroytred

Повідомлень: 21939 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:23 zРадио написав: flyman написав: причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi причому один квакне, а трое пiдспiвають, а ти спробуй вгадай хто з тих "трьох с ларца, одинаковых с лица" першим дурню квакнув, вони ж на одне рило, тому й пушеться "ледів-зедів-тедів" бо працюють по однiй методицчцi



Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофилов



Что касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми! Да-да... сказал надрывный кликуша, через минуту прибегающий на зов своих друзей порохофиловЧто касается "ледів-зедів-детів" - когда в качестве "методичек" используешь законы Украины, сайт Госстата и аудированные отчетности компаний, то нет ничего удивительного, что аналитика, выданная на гора, будет во многом пересекаться с таковой, подготовленной другими грамотными людьми!

https://www.unian.ua/common/391313-pereselennya-rosiyan-v-ukrajinu-stalo-naslidkom-golodomoru-1933-roku.html



…На презентації вищезгаданої карти Голодомору колишній директор Українського інституту національної пам’яті академік НАН України Ігор Юхновський (його на цій посаді змінив якийсь неокомуніст), зокрема, розповів про те як у Верховній Раді приймався закон про визнання Голодомору геноцидом. Частина депутатів з Партії регіонів проголосувала за цей закон (на його прохання), а частина – ні. То були депутати з місць, заселених росіянами... - Ігорю Рафаїловичу, це ж не єдине голосування, де проявляється ставлення цих людей до країни, у якій вони живуть. Була безліч інших важливих голосувань, це і громадська думка, і народне волевиявлення, це й відповідне ставлення до української мови й культури, до української історії. Це формування негативного іміджу країни за кордоном. Це виховання нового покоління українських росіян у дусі неповаги до власної держави... Пан Юхновський сказав таке: - Справді, те, що ці люди були переселені, впливає на їхнє ставлення до України як до держави. Люди по-різному поводяться на чужій землі. Але вони приїхали на чужу землю від імені держави, яка їх послала, і вони підтримуватимуть ту державу, яка їх послала. Вони самі цього можуть і не усвідомлювати… - Отже, ми приречені на те, що частина людей в Україні - нащадки тих переселенців - весь час тяжітимуть до Росії, відповідно голосуватимуть на виборах, виявлятимуть неповагу до української мови й культури та виховуватимуть у цьому дусі своїх дітей? - Минає час, і кожна земля «робить» націю… Неукраїнці асимілюються, стають українцями, і це не залежить від свідомості людей чи від директив влади. Так само чужоземці стають поляками на польській землі, французи - на французькій землі, німці - на німецькій. Час усе виправить… Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років… …На презентації вищезгаданої карти Голодомору колишній директор Українського інституту національної пам’яті академік НАН України Ігор Юхновський (його на цій посаді змінив якийсь неокомуніст), зокрема, розповів про те як у Верховній Раді приймався закон про визнання Голодомору геноцидом. Частина депутатів з Партії регіонів проголосувала за цей закон (на його прохання), а частина – ні. То були депутати з місць, заселених росіянами... - Ігорю Рафаїловичу, це ж не єдине голосування, де проявляється ставлення цих людей до країни, у якій вони живуть. Була безліч інших важливих голосувань, це і громадська думка, і народне волевиявлення, це й відповідне ставлення до української мови й культури, до української історії. Це формування негативного іміджу країни за кордоном. Це виховання нового покоління українських росіян у дусі неповаги до власної держави... Пан Юхновський сказав таке: - Справді, те, що ці люди були переселені, впливає на їхнє ставлення до України як до держави. Люди по-різному поводяться на чужій землі. Але вони приїхали на чужу землю від імені держави, яка їх послала, і вони підтримуватимуть ту державу, яка їх послала. Вони самі цього можуть і не усвідомлювати… - Отже, ми приречені на те, що частина людей в Україні - нащадки тих переселенців - весь час тяжітимуть до Росії, відповідно голосуватимуть на виборах, виявлятимуть неповагу до української мови й культури та виховуватимуть у цьому дусі своїх дітей? - Минає час, і кожна земля «робить» націю… Неукраїнці асимілюються, стають українцями, і це не залежить від свідомості людей чи від директив влади. Так само чужоземці стають поляками на польській землі, французи - на французькій землі, німці - на німецькій. Час усе виправить… Я позаздрила оптимізмові пана Юхновського. Скільки ж іще має минути часу, аби росіяни стали українцями? Напевно, що не менш як сотня років… В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:25 Re: Політичні дискусії Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави: Австралія, Андорра, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:25 Sommer написав: zРадио написав: airmax78 написав: Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы? Пошло поехало: мышебратья и одиннарот. Не дадим в обиду московский проспект! Осталось памятники Ленину взад расставить - и заживем. Да, малороссы?



Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.

Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.



И в США устраивали Голодомор из Москвы? Аннексировали территорию по командам из Москвы? Или сейчас воюют по командам из Москвы? И в США устраивали Голодомор из Москвы? Аннексировали территорию по командам из Москвы? Или сейчас воюют по командам из Москвы?



В США из Москвы устраивали гонку вооружений и строили средства ПВО, сбивавшие американских летчиков во Вьетнаме. Для маргинальных украинских националистов этого было бы с головой, чтобы дерусифицировать и декоммунизировать все на свете. Но американцы умнее вышли И понимают, что американские москвичи - это свои, а не чужие!



Не говоря уже о том, что английский язык они не объявляли языком агрессора во время и после войны за независимость



Да, и скажи - кого из Москвы прислали в УССР, чтобы устроить голодомор! Фамилии в студию! В США из Москвы устраивали гонку вооружений и строили средства ПВО, сбивавшие американских летчиков во Вьетнаме. Для маргинальных украинских националистов этого было бы с головой, чтобы дерусифицировать и декоммунизировать все на свете. Но американцы умнее вышлиИ понимают, что американские москвичи - это свои, а не чужие!Не говоря уже о том, что английский язык они не объявляли языком агрессора во время и после войны за независимостьДа, и скажи - кого из Москвы прислали в УССР, чтобы устроить голодомор! Фамилии в студию! zРадио

Повідомлень: 2686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:28 Re: Політичні дискусії в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:35 ЛАД написав: airmax78 написав: После этого у украинцев государственность закончилась. Ее населили рабами, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать. После этого у украинцев государственность закончилась. Ее, типа вас, которыми москальские ставленники плеткой помыкали и продолжают помыкать.

Когда это Украину " населили рабами"?

И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

Когда это Украину "рабами"?И откуда их завезли? Из Африки, как в США?

https://galinfo.com.ua/news/donbas__spravzhniy_ukrainskyy_region_ale_u_20mu_stolitti_yogo_masovo_zaselyly_rosiyanamy__etnograf_191045.html



– Донецька область входить у десятку областей, які найбільше постраждали під час Голодомору і репресій періоду «Великого терору». Це робили зумисно. Задокументовано, що вимерли десятки сіл від голоду, які потім заселили вихідці з Росії. Наприклад, у 1933 році на залізничну станцію прибуло 147 ешелонів з людьми, а також перевезли худобу і цілі колгоспи. 28 грудня 1933 року на станцію в Донецьку, тоді Сталіно, приїхали 44 ешелони, де розміщувались 3538 селянських родин. Це я лише навела дані про два етапи з ешелонами, з цього можна робити висновок, яким масовим був потік постголодоморного заселення Донеччини.



– І це були люди, які нічого не знали про Голодомор.



– Так, тому, коли сьогодні жінки чи чоловіки у селах Донеччини чи Луганщини говорять, що моя мама нічого не розповідала про Голодомор, але вона і не могла про нього знати, бо поселилась у готову хату і ніколи не цікавилась, хто жив там до неї, вона просто не пережила голод. – Донецька область входить у десятку областей, які найбільше постраждали під час Голодомору і репресій періоду «Великого терору». Це робили зумисно. Задокументовано, що вимерли десятки сіл від голоду, які потім заселили вихідці з Росії. Наприклад, у 1933 році на залізничну станцію прибуло 147 ешелонів з людьми, а також перевезли худобу і цілі колгоспи. 28 грудня 1933 року на станцію в Донецьку, тоді Сталіно, приїхали 44 ешелони, де розміщувались 3538 селянських родин. Це я лише навела дані про два етапи з ешелонами, з цього можна робити висновок, яким масовим був потік постголодоморного заселення Донеччини.– І це були люди, які нічого не знали про Голодомор.– Так, тому, Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 17:40, всього редагувалось 2 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:35 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.

Разжигаешь? В США 20 населенных пунктов с названием Москва и еще 15 Санкт-Петербургов.



И в США устраивали Голодомор из Москвы? Аннексировали территорию по командам из Москвы? Или сейчас воюют по командам из Москвы? И в США устраивали Голодомор из Москвы? Аннексировали территорию по командам из Москвы? Или сейчас воюют по командам из Москвы?



В США из Москвы устраивали гонку вооружений и строили средства ПВО, сбивавшие американских летчиков во Вьетнаме.

В США из Москвы устраивали гонку вооружений и строили средства ПВО, сбивавшие американских летчиков во Вьетнаме.



И это относится к моему вопросу... Да никак не относится.



Зови другого оператора, этот совсем плавает. Даже в истории.



zРадио написав: Не говоря уже о том, что английский язык они не объявляли языком агрессора во время и после войны за независимость

Не говоря уже о том, что английский язык они не объявляли языком агрессора во время и после войны за независимость



Английский язык был им родным. В отличие от Украины, которую захватили восточные ымперцы.



Двойка по истории.



zРадио написав: Да, и скажи - кого из Москвы прислали в УССР, чтобы устроить голодомор! Фамилии в студию! Да, и скажи - кого из Москвы прислали в УССР, чтобы устроить голодомор! Фамилии в студию!



Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_организаторов_голодомора_(СБУ) И это относится к моему вопросу... Да никак не относится.Зови другого оператора, этот совсем плавает. Даже в истории.Английский язык был им родным. В отличие от Украины, которую захватили восточные ымперцы.Двойка по истории.Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников:Список_организаторов_голодомора_(СБУ) Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 28 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:44 Re: Політичні дискусії http://bintel.com.ua/uk/article/11-18-Donbass/



На початку XVIII століття українські козаки і селяни вже повністю домінували в освоєнні Причорномор’я і Приазов’я й остаточно зробили цей край частиною української етнічної території, на якій з’явилася густа мережа запорозьких зимівників, паланок, слобід та містечок. Спроби витіснити українське населення або асимілювати його з російським у царські часи були не надто успішними. У 1794 році частка росіян на Правобережній Україні становила лише 0,1 %, на Лівобережній — 5,2 %. За даними перепису 1897-го, на українській етнографічній території проживало вже 3,8 млн росіян на 27,8 млн всього населення, тобто 11,7 %. За переписом 1926-го, на території УРСР проживало 4,2 млн росіян (12,1 % всього населення), а в 1939-му — 2,7 млн (9,2 %).



На початку 1920-х років більшість населення Донбасу становили українці — 64 %, росіяни були другою за чисельністю етнічною групою, питома вага якої складала 26 %.



....





В процесі «генетичного переформатування» перемелювалося також автохтонне українське населення Донбасу, яке позбавляли рідної мови і культури, права на свою землю, і дуже часто і самого життя. До цього слід додати, що найбільш масові переселення здійснювалися в 30-ті роки минулого століття, в період войовничого атеїзму, колективізації, Голодомору, сталінського терору і нещадної індустріалізації на крові і кістках мільйонів людей, що призводило не тільки до втрати усіх традиційних людських цінностей, а й до перетворення людей в заляканих рабів.



Незважаючи на позірну інтернаціональну політику КПРС, між російськими переселенцями й українським корінним населенням Донбасу постійно тривало соціально-побутове напруження. Зокрема, українізація 1920-х у середовищі російського населення Донбасу сприймалася вкрай негативно, що призводило до конфліктів на мовному ґрунті. У 1920-х — на початку 1930-х років росіяни виявляли небажання інтегруватися в українську культуру. Після завершення короткого періоду українізації багатьох людей, які брали в ній активну участь, було репресовано. Це свідчить про те, що так звана українізація мала на меті виявлення українських націонал-патріотів, щоб згодом їх знищити . Спроби витіснити українське населення або асимілювати його з російським у царські часи були не надто успішними. У 1794 році частка росіян на Правобережній Україні становила лише 0,1 %, на Лівобережній — 5,2 %. За даними перепису 1897-го, на українській етнографічній території проживало вже 3,8 млн росіян на 27,8 млн всього населення, тобто 11,7 %. За переписом 1926-го, на території УРСР проживало 4,2 млн росіян (12,1 % всього населення), а в 1939-му — 2,7 млн (9,2 %).На початку 1920-х років більшість населення Донбасу становили українці — 64 %, росіяни були другою за чисельністю етнічною групою, питома вага якої складала 26 %.....В процесі «генетичного переформатування» перемелювалося також автохтонне українське населення Донбасу, яке позбавляли рідної мови і культури, права на свою землю, і дуже часто і самого життя. До цього слід додати, що найбільш масові переселення здійснювалися в 30-ті роки минулого століття, в період войовничого атеїзму, колективізації, Голодомору, сталінського терору і нещадної індустріалізації на крові і кістках мільйонів людей, що призводило не тільки до втрати усіх традиційних людських цінностей, а й до перетворення людей в заляканих рабів.Незважаючи на позірну інтернаціональну політику КПРС, між російськими переселенцями й українським корінним населенням Донбасу постійно тривало соціально-побутове напруження. Зокрема, українізація 1920-х у середовищі російського населення Донбасу сприймалася вкрай негативно, що призводило до конфліктів на мовному ґрунті. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 17:47, всього редагувалось 2 разів. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:46 flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"



Ох уж это "кацапское отребье" на Донбассе. Сложно даже представить тогда, кто населяет Тернопольскую, Франковскую и Ровенскую области







PS: перестань разжигать! Хотя бы в День Конституции не нарушай ее! Ох уж это "кацапское отребье" на Донбассе. Сложно даже представить тогда, кто населяет Тернопольскую, Франковскую и Ровенскую областиPS: перестань разжигать! Хотя бы в День Конституции не нарушай ее! zРадио

Повідомлень: 2686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:46 flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.





З.Ы. это зашквар.

Страницы назад давать материал о слабости пересичного и задачах элиты, а теперь копипастить противоположное. Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.З.Ы. это зашквар.Страницы назад давать материал о слабости пересичного и задачах элиты, а теперь копипастить противоположное. detroytred

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