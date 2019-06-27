Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як
На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.
що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"
Ну да)))
Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко. Которые потом поставили на должность президента Янека.
Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева. Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.
Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.
Это все делал кто-то другой, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як
На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.
що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"
Ну да)))
Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко. Которые потом поставили на должность президента Янека.
Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева. Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.
Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.
Это все делал кто-то другой, да?
Это уже было следствием. И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.
Речь была о причине.
Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали. Абы потроллить?