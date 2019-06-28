Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як
На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.
що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"
Ну да)))
Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко. Которые потом поставили на должность президента Янека.
Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева. Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.
Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.
Это все делал кто-то другой, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як
На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.
що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"
Ну да)))
Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко. Которые потом поставили на должность президента Янека.
Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева. Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.
Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.
Это все делал кто-то другой, да?
Это уже было следствием. И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.
Речь была о причине.
Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали. Абы потроллить?
detroytred написав:zРадио А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...
Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 28 чер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Sommer написав:Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_организаторов_голодомора_(СБУ)
Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине! 2. Винокуров - украинец (Днепр) 4. Балицкий - украинец (Днепр) 5. Прокофьев - украинец (Киев) 9. Миронов - украинец (Пирятин) 13. Каминский - украинец (Николаев) 16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский)
Тобто 13 з 19 - не українці... Я бачу ти також молодець... Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
budivelnik написав:Тобто 13 з 19 - не українці... Я бачу ти також молодець... Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.
С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.
И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.
Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности!
Щоб мене спростувати Знайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне?
Тут и искать не стоит. Достаточно Вам вспомнить, что несмотря на всю критику и концентрацию внимания на проблемах, я не раз озвучивал своё такое мнение - все буде добре, Украина давно состоялась, как государство и ничего с ней страшного не станется, развивается и будет развиваться (хоть и потехеньку-потехеньку, если не будут предприняты можновладцями иные действия, чем лишь иммитация-штукатурка реформ).
Куда уж позитивнее?! Для имеющейся ситуации.
Так что генерьте с потолка и дальше свои .... В принципе, почти))) половина дискуссий состоит в их опровержении!!!! Вам хочется уколоть оппонента, Вы генерите с потолка вымыслы, ложь и вовсе клевету. Вас опровергают.
Лихо устроились Напишите, что я генерил в Ваш адрес. И сравните со своими объемами.
budivelnik написав:Тобто 13 з 19 - не українці... Я бачу ти також молодець... Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.
С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены. И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР. Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности!
Ще раз для зрадофіла 1 В голодоморі загинуло від 3 млн українців 2 СБУ підтвердило , що склад тих хто приймав участь в організації голодомору в Україні , на 16/19=84,2% складався з не українців.... То вина 16% по твоєму більша ніж вина 84% Чи вина 16%=84% - ЦЕ ЯКЕСЬ НОВЕ ВІЯННЯ В СТАТИСТИЦІ І МАТЕМАТИЦІ - і напевно це віяння непогано оплачується фондами російської педерації.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69