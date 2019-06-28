RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33513352335333543355 ... 3357>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:49

  detroytred написав:
  flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як

На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.

що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))

Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.
Которые потом поставили на должность президента Янека.

Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.
Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.


Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.

Это все делал кто-то другой, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 07.04.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:50

zРадио
А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21940
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:54

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як

На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.

що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))

Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.
Которые потом поставили на должность президента Янека.

Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.
Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.


Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.

Это все делал кто-то другой, да?

Это уже было следствием.
И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.

Речь была о причине.

Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.
Абы потроллить?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21940
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:55

  Sommer написав:
Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_организаторов_голодомора_(СБУ)


Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!

2. Винокуров - украинец (Днепр)
4. Балицкий - украинец (Днепр)
5. Прокофьев - украинец (Киев)
9. Миронов - украинец (Пирятин)
13. Каминский - украинец (Николаев)
16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 02.05.18
Подякував: 729 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:18

  detroytred написав:zРадио
А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...


Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 28 чер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 02.05.18
Подякував: 729 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_организаторов_голодомора_(СБУ)

Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!
2. Винокуров - украинец (Днепр)
4. Балицкий - украинец (Днепр)
5. Прокофьев - украинец (Киев)
9. Миронов - украинец (Пирятин)
13. Каминский - украинец (Николаев)
16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский)
Тобто 13 з 19 - не українці...
Я бачу ти також молодець...
Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням
Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21097
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:22

  zРадио написав:
  detroytred написав:zРадио
А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...


Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...")

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
Во время Оранжевой революции на Украине 2004 года сепаратистские настроения выразились в нереализованном проекте создания Юго-Восточной Автономной Украинской Республики.

нікогда не било і а5 ! (с)


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15849
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:27

  budivelnik написав:Тобто 13 з 19 - не українці...
Я бачу ти також молодець...
Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням
Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.


С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.

И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.

Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 02.05.18
Подякував: 729 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:30

  budivelnik написав:

Щоб мене спростувати
Знайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне?


Тут и искать не стоит.
Достаточно Вам вспомнить, что несмотря на всю критику и концентрацию внимания на проблемах, я не раз озвучивал своё такое мнение - все буде добре, Украина давно состоялась, как государство и ничего с ней страшного не станется, развивается и будет развиваться (хоть и потехеньку-потехеньку, если не будут предприняты можновладцями иные действия, чем лишь иммитация-штукатурка реформ).

Куда уж позитивнее?!
Для имеющейся ситуации.

Так что генерьте с потолка и дальше свои ....
В принципе, почти))) половина дискуссий состоит в их опровержении!!!!
Вам хочется уколоть оппонента, Вы генерите с потолка вымыслы, ложь и вовсе клевету. Вас опровергают.

Лихо устроились :lol: :lol: :lol:
Напишите, что я генерил в Ваш адрес.
И сравните со своими объемами.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21940
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:33

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Тобто 13 з 19 - не українці...
Я бачу ти також молодець...
Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням
Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.
С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.
И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.
Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности!
Ще раз для зрадофіла
1 В голодоморі загинуло від 3 млн українців
2 СБУ підтвердило , що склад тих хто приймав участь в організації голодомору в Україні , на 16/19=84,2% складався з не українців....
То вина 16% по твоєму більша ніж вина 84%
Чи вина 16%=84% - ЦЕ ЯКЕСЬ НОВЕ ВІЯННЯ В СТАТИСТИЦІ І МАТЕМАТИЦІ - і напевно це віяння непогано оплачується фондами російської педерації.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21097
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33513352335333543355 ... 3357>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan, stm, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6952)
28.06.2019 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.