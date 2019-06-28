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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33513352335333543355 ... 3357> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:49 detroytred написав: flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.

Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.



Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.



Это все делал кто-то другой, да? Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.Это все делал кто-то другой, да? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:50 zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... detroytred

Повідомлень: 21940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:54 Sommer написав: detroytred написав: flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.

Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.



Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.



Это все делал кто-то другой, да? Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.Это все делал кто-то другой, да?

Это уже было следствием.

И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.



Речь была о причине.



Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.

Абы потроллить? Это уже было следствием.И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.Речь была о причине.Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.Абы потроллить? detroytred

Повідомлень: 21940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:55 Sommer написав:

Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_организаторов_голодомора_(СБУ) Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников:Список_организаторов_голодомора_(СБУ)



Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!



2. Винокуров - украинец (Днепр)

4. Балицкий - украинец (Днепр)

5. Прокофьев - украинец (Киев)

9. Миронов - украинец (Пирятин)

13. Каминский - украинец (Николаев)

16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!2. Винокуров - украинец (Днепр)4. Балицкий - украинец (Днепр)5. Прокофьев - украинец (Киев)9. Миронов - украинец (Пирятин)13. Каминский - украинец (Николаев)16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) zРадио

Повідомлень: 2695 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:18 detroytred написав: zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...



Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 28 чер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2695 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:21 zРадио написав: Sommer написав: Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_организаторов_голодомора_(СБУ) Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников:Список_организаторов_голодомора_(СБУ)

Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!

2. Винокуров - украинец (Днепр)

4. Балицкий - украинец (Днепр)

5. Прокофьев - украинец (Киев)

9. Миронов - украинец (Пирятин)

13. Каминский - украинец (Николаев)

16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!2. Винокуров - украинец (Днепр)4. Балицкий - украинец (Днепр)5. Прокофьев - украинец (Киев)9. Миронов - украинец (Пирятин)13. Каминский - украинец (Николаев)16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) Тобто 13 з 19 - не українці...

Я бачу ти також молодець...

Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням

Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. Тобто 13 з 19 - не українці...Я бачу ти також молодець...Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженнямТаким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21097 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:22 zРадио написав: detroytred написав: zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...



Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...")

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5

Во время Оранжевой революции на Украине 2004 года сепаратистские настроения выразились в нереализованном проекте создания Юго-Восточной Автономной Украинской Республики.



нікогда не било і а5 ! (с)





https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96





На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались. Во время Оранжевой революции на Украине 2004 года сепаратистские настроения выразились в нереализованном проекте создания Юго-Восточной Автономной Украинской Республики.нікогда не било і а5 ! (с)На підтримування псевдо-сепаратистських настроїв (насправді — проросійських іредентистських) були направлені технології окремих українських політиків часів незалежної України, які дозволяли в умовах «поділу України по Дніпру» боротися за владу та реалізовувати корупційні схеми пограбування держави. При цьому низький рівень життя українців на сході пояснювали тим, що «Схід годує Захід; Донбас порожняк не гонить», а на заході — тим, що «Схід заробляє для держави валюту, тому його треба підтримувати дотаціями». При цьому дотації, які направлялись на схід, розкрадались. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15849 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:27 budivelnik написав: Тобто 13 з 19 - не українці...

Я бачу ти також молодець...

Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням

Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. Тобто 13 з 19 - не українці...Я бачу ти також молодець...Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженнямТаким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.



С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.



И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.



Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! zРадио

Повідомлень: 2695 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:30 budivelnik написав:



Щоб мене спростувати

Знайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне? Щоб мене спростуватиЗнайдіть в своїх повідомленнях хоч щось позитивне?



Тут и искать не стоит.

Достаточно Вам вспомнить, что несмотря на всю критику и концентрацию внимания на проблемах, я не раз озвучивал своё такое мнение - все буде добре, Украина давно состоялась, как государство и ничего с ней страшного не станется, развивается и будет развиваться (хоть и потехеньку-потехеньку, если не будут предприняты можновладцями иные действия, чем лишь иммитация-штукатурка реформ).



Куда уж позитивнее?!

Для имеющейся ситуации.



Так что генерьте с потолка и дальше свои ....

В принципе, почти))) половина дискуссий состоит в их опровержении!!!!

Вам хочется уколоть оппонента, Вы генерите с потолка вымыслы, ложь и вовсе клевету. Вас опровергают.



Лихо устроились

Напишите, что я генерил в Ваш адрес.

И сравните со своими объемами. Тут и искать не стоит.Достаточно Вам вспомнить, что несмотря на всю критику и концентрацию внимания на проблемах, я не раз озвучивал своё такое мнение - все буде добре, Украина давно состоялась, как государство и ничего с ней страшного не станется, развивается и будет развиваться (хоть и потехеньку-потехеньку, если не будут предприняты можновладцями иные действия, чем лишь иммитация-штукатурка реформ).Куда уж позитивнее?!Для имеющейся ситуации.Так что генерьте с потолка и дальше свои ....В принципе, почти))) половина дискуссий состоит в их опровержении!!!!Вам хочется уколоть оппонента, Вы генерите с потолка вымыслы, ложь и вовсе клевету. Вас опровергают.Лихо устроилисьНапишите, что я генерил в Ваш адрес.И сравните со своими объемами. detroytred

Повідомлень: 21940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:33 zРадио написав: budivelnik написав: Тобто 13 з 19 - не українці...

Я бачу ти також молодець...

Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням

Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. Тобто 13 з 19 - не українці...Я бачу ти також молодець...Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженнямТаким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.

И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.

Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! Ще раз для зрадофіла

1 В голодоморі загинуло від 3 млн українців

2 СБУ підтвердило , що склад тих хто приймав участь в організації голодомору в Україні , на 16/19=84,2% складався з не українців....

То вина 16% по твоєму більша ніж вина 84%

Чи вина 16%=84% - ЦЕ ЯКЕСЬ НОВЕ ВІЯННЯ В СТАТИСТИЦІ І МАТЕМАТИЦІ - і напевно це віяння непогано оплачується фондами російської педерації. Ще раз для зрадофіла1 В голодоморі загинуло від 3 млн українців2 СБУ підтвердило , що склад тих хто приймав участь в організації голодомору в Україні , на 16/19=84,2% складався з не українців....То вина 16% по твоєму більша ніж вина 84%Чи вина 16%=84% - ЦЕ ЯКЕСЬ НОВЕ ВІЯННЯ В СТАТИСТИЦІ І МАТЕМАТИЦІ - і напевно це віяння непогано оплачується фондами російської педерації. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21097 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33513352335333543355 ... 3357> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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