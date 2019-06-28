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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 335233533354335533563357> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:33 flyman написав: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5

Во время Оранжевой революции на Украине 2004 года сепаратистские настроения выразились в нереализованном проекте создания Юго-Восточной Автономной Украинской Республики.



нікогда не било і а5 ! (с) Во время Оранжевой революции на Украине 2004 года сепаратистские настроения выразились в нереализованном проекте создания Юго-Восточной Автономной Украинской Республики.нікогда не било і а5 ! (с)



Я прекрасно помню те события - кроме Северодонецкого съезда ничего не было. А сам съезд был показательным шоу для Юли, угрожавшей политикам-противникам майдана уголовным преследованием. Население Донбасса в этот процесс вовчелено не было - это были верхнеуровневые разборки Я прекрасно помню те события - кроме Северодонецкого съезда ничего не было. А сам съезд был показательным шоу для Юли, угрожавшей политикам-противникам майдана уголовным преследованием. Население Донбасса в этот процесс вовчелено не было - это были верхнеуровневые разборки zРадио

Повідомлень: 2694 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:36 Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна

П'ятниця, 28 червня 2019, 11:40

...

10 днів тому, під час візитів Зеленського до Парижа та Берліна, українському президентові дали зрозуміти, що на поступки доведеться йти, і Україна не має іншої опції, як із цим змиритися.



За цим планом, Захід повертає Росії повноваження у ПАРЄ без жодних, навіть найменших виняткiв. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків та допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. І, звісно – але України це вже не дуже стосується – Москва відновлює платежі до бюджету РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 мільйонів євро.



Володимир Зеленський був чесним на брифінгу у четвер, коли заявив, що рішення про повернення РФ до ПАРЄ Захід ухвалив ще до його приходу на посаду.



За даними ЄП, сигнали про такий пакет надходили до українських дипломатів ще наприкінці президентства Порошенка, але у якості "ультиматуму", чи то "пропозиції, від якої не можна відмовитися", Меркель та Макрон поставили його перед українською стороною лише зараз, пiд час візитів президента України до Парижа та Берліна. "Нам продають те, про що вони вже домовилися із Росією", - зауважив тоді один зі співрозмовників ЄП, поінформований про хід перемовин.



Щоби зняти різночитання, відразу зауважу:



згоди Зеленського на цю оборудку Макрон та Меркель не отримали.

...

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 8/7097869/ yanyura Повідомлень: 4746 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:36 zРадио написав: budivelnik написав: Тобто 13 з 19 - не українці...

Я бачу ти також молодець...

Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням

Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. Тобто 13 з 19 - не українці...Я бачу ти також молодець...Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженнямТаким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні.



С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.



И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.



Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности!

не ми, а ви

https://znaj.ua/history/chornyj-den-dlya-kyyeva-richnycya-nebachenogo-teroru

Коли з Харкова до Києва перебралося керівництво УРСР, старі більшовики були шоковані масштабами репресій. Трупи лежали просто на вулицях, в парках і скверах. Виявилося, що за наказом Муравйова місто труїли газами. Він зробив неможливе, здивувавши своєю жорстокістю навіть товаришів по партії, зазвичай до сантиментів не схильних.



Більш того, масштабами різанини був вражений навіть сам Фелікс Дзержинський. Уже в квітні 1918 року він напише:

«Найгірший ворог не міг би нам стільки шкоди принести, скільки він приніс своїми жахливими розправами, розстрілами, наданням солдатам права грабежу міст і сіл. Все це він робив від імені нашої радянської влади, відновлюючи проти нас все населення. Грабіж і насильство - це була свідома військова тактика, яка, даючи нам швидкоплинний успіх, несла в результаті поразку і ганьбу».



Кат і зрадник



Варто трохи детальніше зупинитися на постаті самого Михайла Муравйова. Це був колишній царський офіцер і учасник Російсько-японської та Першої світової війн. Революціонером він став досить пізно, встиг послужити Тимчасовому уряду, потім приєднався до лівих есерів. Після того, як до влади прийшли більшовики, Муравйов запропонував свої послуги і їм.

Червоній армії не вистачало своїх офіцерів, а брати на службу колишніх царських масово за наказом Льва Троцького почнуть набагато пізніше. Так що спочатку Муравйов здавався червоним цінним надбанням.



Незважаючи на регулярну зміну господарів, Муравйов залишався прихильником ідеї «Росії Єдиної і Неподільної» та російським шовіністом. Українців він ненавидів, називав «жидомазепинцями» і «австрійськими шпигунами». Тому під маховик його терору в Києві потрапляли не тільки за класовою ознакою, а й по всякому. Українець - винен.



Власне кажучи, більшовики не могли про це не знати. Тому, посилаючи Муравйова завойовувати Україну, чудово розуміли, що ненависть цієї людини до українців призведе до небувалої різанині. І все ж, на цей крок вони пішли. А потім просто зіпхнули відповідальність за кров невинних на безпосереднього виконавця - самого Муравйова. Обурення Дзержинського, судячи з усього, глибоко удаване. не ми, а виКоли з Харкова до Києва перебралося керівництво УРСР, старі більшовики були шоковані масштабами репресій. Трупи лежали просто на вулицях, в парках і скверах. Виявилося, що за наказом Муравйова місто труїли газами. Він зробив неможливе, здивувавши своєю жорстокістю навіть товаришів по партії, зазвичай до сантиментів не схильних.Більш того, масштабами різанини був вражений навіть сам Фелікс Дзержинський. Уже в квітні 1918 року він напише:«Найгірший ворог не міг би нам стільки шкоди принести, скільки він приніс своїми жахливими розправами, розстрілами, наданням солдатам права грабежу міст і сіл. Все це він робив від імені нашої радянської влади, відновлюючи проти нас все населення. Грабіж і насильство - це була свідома військова тактика, яка, даючи нам швидкоплинний успіх, несла в результаті поразку і ганьбу».Кат і зрадникВарто трохи детальніше зупинитися на постаті самого Михайла Муравйова. Це був колишній царський офіцер і учасник Російсько-японської та Першої світової війн. Революціонером він став досить пізно, встиг послужити Тимчасовому уряду, потім приєднався до лівих есерів. Після того, як до влади прийшли більшовики, Муравйов запропонував свої послуги і їм.Червоній армії не вистачало своїх офіцерів, а брати на службу колишніх царських масово за наказом Льва Троцького почнуть набагато пізніше. Так що спочатку Муравйов здавався червоним цінним надбанням.Незважаючи на регулярну зміну господарів, Муравйов залишався прихильником ідеї «Росії Єдиної і Неподільної» та російським шовіністом. Українців він ненавидів, називав «жидомазепинцями» і «австрійськими шпигунами». Тому під маховик його терору в Києві потрапляли не тільки за класовою ознакою, а й по всякому. Українець - винен.Власне кажучи, більшовики не могли про це не знати. Тому, посилаючи Муравйова завойовувати Україну, чудово розуміли, що ненависть цієї людини до українців призведе до небувалої різанині. І все ж, на цей крок вони пішли. А потім просто зіпхнули відповідальність за кров невинних на безпосереднього виконавця - самого Муравйова. Обурення Дзержинського, судячи з усього, глибоко удаване. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15849 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:38 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: Тобто 13 з 19 - не українці...

Я бачу ти також молодець...

Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженням

Таким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. Тобто 13 з 19 - не українці...Я бачу ти також молодець...Чи ти вважаєш що тільки у випадку коли 100% не українці-це буде підтвердженнямТаким чином по твоїй логіці Зеленський не президент... його повноваження підтвердило тільки 13 з 19 виборців взявших участь в голосуванні. С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с Sommer-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.

И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.

Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! С логикой у тебя явно не все в порядке. Вы с-ом утверждаете, что за Голодомор в ответе не-украинцы. Я же НЕ считаю наоборот - т.е. что за Голодомор в ответе украинцы. Я считаю, что за Голодомор (и другие преступления СССР) в ответе его руководство, в котором украинцы были широко представлены.И эта оценка, 6 из 19, примерно и соответствует украинскому участия в политической жизни СССР.Поэтому за все хорошее и за все плохое, что происходило в СССР, мы несем свою немалую долю заслуг и ответственности! Ще раз для зрадофіла

1 В голодоморі загинуло від 3 млн українців

2 СБУ підтвердило , що склад тих хто приймав участь в організації голодомору в Україні , на 16/19=84,2% складався з не українців....

То вина 16% по твоєму більша ніж вина 84%

Чи вина 16%=84% - ЦЕ ЯКЕСЬ НОВЕ ВІЯННЯ В СТАТИСТИЦІ І МАТЕМАТИЦІ - і напевно це віяння непогано оплачується фондами російської педерації. Ще раз для зрадофіла1 В голодоморі загинуло від 3 млн українців2 СБУ підтвердило , що склад тих хто приймав участь в організації голодомору в Україні , на 16/19=84,2% складався з не українців....То вина 16% по твоєму більша ніж вина 84%Чи вина 16%=84% - ЦЕ ЯКЕСЬ НОВЕ ВІЯННЯ В СТАТИСТИЦІ І МАТЕМАТИЦІ - і напевно це віяння непогано оплачується фондами російської педерації.



Открытие века! 19 - 6 = 16



Ну как так можно тупить! 13 / 19 = это 68%. Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Открытие века! 19 - 6 = 16Ну как так можно тупить! 13 / 19 = это 68%. Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш zРадио

Повідомлень: 2694 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:42 https://censor.net.ua/photo_news/3134736/gerus_rasschityvaet_chto_novaya_rada_snizit_zelenye_tarify_v_dva_raza_foto

Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза. Чергова спроба маніпуляцій від зекоманди....

Використано словосполучення

тарифи -зменшені в два рази

те що це

а -поки що хотєлка

б - те що це зелені тарифи

в - те що величина зелених тарифів зменшена в два рази дай бог щоб зменшила тариф для населення хоча б на 5 копійок (3-5%)

Ніде не говориться

При цьому умовою виконання цієї обіцянки є прохання проголосувати так щоб в раді було мінімум 200 голосів від зеК.....



Так само працюють і наші леди-зеди-теди і примкнувший до них волгарь

Оголошують ніби й правильну річ-і потім критикують з усіх сторін що вона не зроблена...

Наприклад

Порошенко не привів в порядок судову систему...

При цьому

Якщо через 30 днів судова система почала масово приймати рішення проти як Порошенка так і політики Порошенка - то розумному ясно ,що Порошенко був найбільш зацікавленою особою щоб навести там порядок-просто структура судів така,що там не дуже то вже й порядок наведеш. Чергова спроба маніпуляцій від зекоманди....Використано словосполученнятарифи -зменшені в два разите що цеа -поки що хотєлкаб - те що це зелені тарифив - те що величина зелених тарифів зменшена в два рази дай бог щоб зменшила тариф для населення хоча б на 5 копійок (3-5%)Ніде не говоритьсяПри цьому умовою виконання цієї обіцянки є прохання проголосувати так щоб в раді було мінімум 200 голосів від зеК.....Так само працюють і наші леди-зеди-теди і примкнувший до них волгарьОголошують ніби й правильну річ-і потім критикують з усіх сторін що вона не зроблена...НаприкладПорошенко не привів в порядок судову систему...При цьомуЯкщо через 30 днів судова система почала масово приймати рішення проти як Порошенка так і політики Порошенка - то розумному ясно ,що Порошенко був найбільш зацікавленою особою щоб навести там порядок-просто структура судів така,що там не дуже то вже й порядок наведеш. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:44 zРадио написав: Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:48 budivelnik написав: zРадио написав: Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?

так, бо не заткнув йому писок так, бо не заткнув йому писок В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15849 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:49 detroytred написав: flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.





З.Ы. это зашквар.

Страницы назад давать материал о слабости пересичного и задачах элиты, а теперь копипастить противоположное. Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.З.Ы. это зашквар.Страницы назад давать материал о слабости пересичного и задачах элиты, а теперь копипастить противоположное.

Такое впечатление, что майдан финансировал ахметов. Избавившись от яныка, выжив из страны колымагу рыжий стриг капусту со всей страны при помощи быдла в раде, которое принимало законы исключительно в его интересах. Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова. Такое впечатление, что майдан финансировал ахметов. Избавившись от яныка, выжив из страны колымагу рыжий стриг капусту со всей страны при помощи быдла в раде, которое принимало законы исключительно в его интересах. Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова. innamax2008

Повідомлень: 303 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:56 innamax2008 написав: Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова. Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова. 1 Якщо хтось забув

В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...

Як думаєте- без зовнішньої підтримки з сторони

а - МВФ

б - внутрішніх олігархів

Чи зміг би Порошенко відігнати коломойського від привату? 1 Якщо хтось забувВ 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...Як думаєте- без зовнішньої підтримки з сторониа - МВФб - внутрішніх олігархівЧи зміг би Порошенко відігнати коломойського від привату? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:56 budivelnik написав: zРадио написав: Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?



Во-первых, ты тот еще стрелочник Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6).



Ну а во-вторых, в 2013-м хваленый тобой Порошенко точно также "поливав помиями Державу", как и я сейчас - поднимал острые и неудобные для власти вопросы! Во-первых, ты тот еще стрелочникКак ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6).Ну а во-вторых, в 2013-м хваленый тобой Порошенко точно также "поливав помиями Державу", как и я сейчас - поднимал острые и неудобные для власти вопросы! zРадио

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