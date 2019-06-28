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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 33533354335533563357> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:57 budivelnik написав: zРадио написав: Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?

Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається! Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається! innamax2008

Повідомлень: 303 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:57 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав: Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.

Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.



Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.



Это все делал кто-то другой, да? Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.Это все делал кто-то другой, да?

Это уже было следствием.

И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.



Речь была о причине.



Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.

Абы потроллить? Это уже было следствием.И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.Речь была о причине.Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.Абы потроллить?



Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего? Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:59



https://informator.news/ot-sluhy-naroda ... -nytskoho/ От “Слуги народа” в Киеве баллотируется любовница олигарха Хмельницкого Ethereum Повідомлень: 576 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:59 zРадио написав: Sommer написав:

Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_организаторов_голодомора_(СБУ) Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников:Список_организаторов_голодомора_(СБУ)



Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!



2. Винокуров - украинец (Днепр)

4. Балицкий - украинец (Днепр)

5. Прокофьев - украинец (Киев)

9. Миронов - украинец (Пирятин)

13. Каминский - украинец (Николаев)

16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!2. Винокуров - украинец (Днепр)4. Балицкий - украинец (Днепр)5. Прокофьев - украинец (Киев)9. Миронов - украинец (Пирятин)13. Каминский - украинец (Николаев)16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский)



Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.



Извивается, как змея вместе с линией партии. Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.Извивается, как змея вместе с линией партии. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:02 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Во-первых, ты тот еще стрелочник Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6). Во-первых, ты тот еще стрелочникКак ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6). маючи числовий ряд

19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно

zРадио написав: Ну а во-вторых, в 2013-м хваленый тобой Порошенко точно также "поливав помиями Державу", как и я сейчас - поднимал острые и неудобные для власти вопросы! Ну а во-вторых, в 2013-м хваленый тобой Порошенко точно также "поливав помиями Державу", как и я сейчас - поднимал острые и неудобные для власти вопросы! На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям

Порошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...

Ти критикуєш і при цьому бреше в 80% своєї критики

Коли ти буде виправляти ,тобто допомагати своїй Державі виправити те що ти критикуєш? маючи числовий ряд19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодноНа відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіямПорошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...Ти критикуєш і при цьому бреше в 80% своєї критикиКоли ти буде виправляти ,тобто допомагати своїй Державі виправити те що ти критикуєш? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:03 zРадио написав: detroytred написав: zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...



Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей



И опять он нас обманывает.

https://112.ua/statji/proekt-dnr-respublika-desyat-let-nazad-223313.html

уже 6 декабря 2005 г. в Донецке была официально зарегистрирована городская организация с названием "Донецкая республика" (учредители – уже упомянутые Цуркан, Пургин, а также Олег Фролов, являвшийся лидером "Русского движения в Украине", в 2015-м – один из депутатов первого "временного совета ДНР", с июня воюет в рядах "ополчения"). А 9 декабря – уже областная организация "Донецкая республика" (учредители Цуркан, Пургин, Геннадий Прытков, скончавшийся в 2008 году) с символикой, ставшей базовой в нынешней "ДНР". В это же время в других областях юго-востока Украины регистрировались аналогичные организации.



И уже 9 февраля 2006 года в Донецке была создана Межрегиональная федерация общественных организаций "Донецкая федеративная республика" во главе с тем же Цурканом.



А спустя неделю, 15 ноября, все те же на центральной площади города организовали информационный пикет и начали сбор подписей для инициирования проведения референдума о придании независимости Донецкой области и еще ряду регионов Украины для последующего создания автономной "Донецкой федеративной республики".





Ничему вы не учитесь, блин. И опять он нас обманывает.Ничему вы не учитесь, блин. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:04 budivelnik написав: В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...

В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...



Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского



Подельнички они, подельнички!



И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!



Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса... Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель КоломойскогоПодельнички они, подельнички!И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса... zРадио

Повідомлень: 2694 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:06 budivelnik написав: innamax2008 написав: Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова. Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова. 1 Якщо хтось забув

В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...

Як думаєте- без зовнішньої підтримки з сторони

а - МВФ

б - внутрішніх олігархів

Чи зміг би Порошенко відігнати коломойського від привату? 1 Якщо хтось забувВ 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...Як думаєте- без зовнішньої підтримки з сторониа - МВФб - внутрішніх олігархівЧи зміг би Порошенко відігнати коломойського від привату?

В колимаги фіг що забереш. В нього стоматолог хотів аеросвіт забрати, що с того сталося? Нема аеросвіту. Якби у вас банк хотіли віджати то ви б напевно віддали в найкращому вигляді? Колимага вивів з банку всі кошти і віддав, як то кажуть кушайтє нє обляпайтєсь. В колимаги фіг що забереш. В нього стоматолог хотів аеросвіт забрати, що с того сталося? Нема аеросвіту. Якби у вас банк хотіли віджати то ви б напевно віддали в найкращому вигляді? Колимага вивів з банку всі кошти і віддав, як то кажуть кушайтє нє обляпайтєсь. innamax2008

Повідомлень: 303 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:10 budivelnik написав: e]На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям

Порошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...

e]На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіямПорошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...



Это какие ошибки он исправил, свои, когда которые сделал работая министром экономики у Азарова? Это какие ошибки он исправил, свои, когда которые сделал работая министром экономики у Азарова? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1496 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:10 Sommer написав: Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.



Извивается, как змея вместе с линией партии. Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.Извивается, как змея вместе с линией партии.



Нагло лжешь! Я дал тех, кто родился в Украине, а не тех, кого прислали из Москвы в Украину! Специально же подписал города рождения! Так что на сковородке извиваешься ты!



Причем, что еще важно отметить - это все список организаторов, не исполнителей! Если повозиться со списком исполнителей, процент там будет не 32%, он шокирует своей близостью к 100%! Нагло лжешь! Я дал тех, кто родился в Украине, а не тех, кого прислали из Москвы в Украину! Специально же подписал города рождения! Так что на сковородке извиваешься ты!Причем, что еще важно отметить - это все список организаторов, не исполнителей! Если повозиться со списком исполнителей, процент там будет не 32%, он шокирует своей близостью к 100%! zРадио

Повідомлень: 2694 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 33533354335533563357> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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