Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш
Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?
Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається!
zРадио написав:Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш
Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?
Во-первых, ты тот еще стрелочник Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6).
маючи числовий ряд 19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно
zРадио написав:Ну а во-вторых, в 2013-м хваленый тобой Порошенко точно также "поливав помиями Державу", как и я сейчас - поднимал острые и неудобные для власти вопросы!
На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям Порошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував... Ти критикуєш і при цьому бреше в 80% своєї критики Коли ти буде виправляти ,тобто допомагати своїй Державі виправити те що ти критикуєш?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:zРадио А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...
Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей
уже 6 декабря 2005 г. в Донецке была официально зарегистрирована городская организация с названием "Донецкая республика" (учредители – уже упомянутые Цуркан, Пургин, а также Олег Фролов, являвшийся лидером "Русского движения в Украине", в 2015-м – один из депутатов первого "временного совета ДНР", с июня воюет в рядах "ополчения"). А 9 декабря – уже областная организация "Донецкая республика" (учредители Цуркан, Пургин, Геннадий Прытков, скончавшийся в 2008 году) с символикой, ставшей базовой в нынешней "ДНР". В это же время в других областях юго-востока Украины регистрировались аналогичные организации.
И уже 9 февраля 2006 года в Донецке была создана Межрегиональная федерация общественных организаций "Донецкая федеративная республика" во главе с тем же Цурканом.
А спустя неделю, 15 ноября, все те же на центральной площади города организовали информационный пикет и начали сбор подписей для инициирования проведения референдума о придании независимости Донецкой области и еще ряду регионов Украины для последующего создания автономной "Донецкой федеративной республики".
Ничему вы не учитесь, блин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
budivelnik написав:В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...
Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского
Подельнички они, подельнички!
И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!
Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса...
innamax2008 написав:Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова.
1 Якщо хтось забув В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі... Як думаєте- без зовнішньої підтримки з сторони а - МВФ б - внутрішніх олігархів Чи зміг би Порошенко відігнати коломойського від привату?
В колимаги фіг що забереш. В нього стоматолог хотів аеросвіт забрати, що с того сталося? Нема аеросвіту. Якби у вас банк хотіли віджати то ви б напевно віддали в найкращому вигляді? Колимага вивів з банку всі кошти і віддав, як то кажуть кушайтє нє обляпайтєсь.