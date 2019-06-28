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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
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6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
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0
Свобода
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9
Сила і честь
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2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:57

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш
Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?

Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:57

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Ну да)))

Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.
Которые потом поставили на должность президента Янека.

Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.
Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.


Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.

Это все делал кто-то другой, да?

Это уже было следствием.
И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.

Речь была о причине.

Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.
Абы потроллить?


Хорошо, и чем отличается причина для углекопа от причины для харьковского или днепропетровского... ну скажем рабочего?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:59

От “Слуги народа” в Киеве баллотируется любовница олигарха Хмельницкого

https://informator.news/ot-sluhy-naroda ... -nytskoho/
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 18:59

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_организаторов_голодомора_(СБУ)


Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!

2. Винокуров - украинец (Днепр)
4. Балицкий - украинец (Днепр)
5. Прокофьев - украинец (Киев)
9. Миронов - украинец (Пирятин)
13. Каминский - украинец (Николаев)
16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский)


Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.

Извивается, как змея вместе с линией партии. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш
Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя?
Во-первых, ты тот еще стрелочник :mrgreen: Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6).
маючи числовий ряд
19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно
  zРадио написав:Ну а во-вторых, в 2013-м хваленый тобой Порошенко точно также "поливав помиями Державу", как и я сейчас - поднимал острые и неудобные для власти вопросы!
На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям
Порошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...
Ти критикуєш і при цьому бреше в 80% своєї критики
Коли ти буде виправляти ,тобто допомагати своїй Державі виправити те що ти критикуєш?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:03

  zРадио написав:
  detroytred написав:zРадио
А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...


Да. Если крымчане с глубоких 90-х считали себя свободными от власти Киева, то на Донбассе этого и близко не было, пока не начали разжигать идиотскими частушками ("спасибо жителям Донбасса...") и проецировать ненависть к Януковичу на простых людей


И опять он нас обманывает.
https://112.ua/statji/proekt-dnr-respublika-desyat-let-nazad-223313.html
уже 6 декабря 2005 г. в Донецке была официально зарегистрирована городская организация с названием "Донецкая республика" (учредители – уже упомянутые Цуркан, Пургин, а также Олег Фролов, являвшийся лидером "Русского движения в Украине", в 2015-м – один из депутатов первого "временного совета ДНР", с июня воюет в рядах "ополчения"). А 9 декабря – уже областная организация "Донецкая республика" (учредители Цуркан, Пургин, Геннадий Прытков, скончавшийся в 2008 году) с символикой, ставшей базовой в нынешней "ДНР". В это же время в других областях юго-востока Украины регистрировались аналогичные организации.

И уже 9 февраля 2006 года в Донецке была создана Межрегиональная федерация общественных организаций "Донецкая федеративная республика" во главе с тем же Цурканом.

А спустя неделю, 15 ноября, все те же на центральной площади города организовали информационный пикет и начали сбор подписей для инициирования проведения референдума о придании независимости Донецкой области и еще ряду регионов Украины для последующего создания автономной "Донецкой федеративной республики".


Ничему вы не учитесь, блин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:04

  budivelnik написав:В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...


Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Подельнички они, подельнички!

И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!

Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:06

  budivelnik написав:
  innamax2008 написав:Порошило тоже на рыжего работал создание им НКРЕ только чего стоило и населению и промышленности. Весь кэш от тарифов ушел не на модернизацию, а в карман ахметова.
1 Якщо хтось забув
В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі...
Як думаєте- без зовнішньої підтримки з сторони
а - МВФ
б - внутрішніх олігархів
Чи зміг би Порошенко відігнати коломойського від привату?

В колимаги фіг що забереш. В нього стоматолог хотів аеросвіт забрати, що с того сталося? Нема аеросвіту. Якби у вас банк хотіли віджати то ви б напевно віддали в найкращому вигляді? Колимага вивів з банку всі кошти і віддав, як то кажуть кушайтє нє обляпайтєсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:10

  budivelnik написав:e]На відміну від тебе ,після того як в 2013 .влада обісравшисьь по повні - розбіглась по росіям
Порошенко прийшовши до влади виправив море помилок які він же і критикував...


Это какие ошибки он исправил, свои, когда которые сделал работая министром экономики у Азарова?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:10

  Sommer написав:Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.

Извивается, как змея вместе с линией партии. :mrgreen:


Нагло лжешь! Я дал тех, кто родился в Украине, а не тех, кого прислали из Москвы в Украину! Специально же подписал города рождения! Так что на сковородке извиваешься ты!

Причем, что еще важно отметить - это все список организаторов, не исполнителей! Если повозиться со списком исполнителей, процент там будет не 32%, он шокирует своей близостью к 100%!
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