И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?
Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.
Так что все сделали сами
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:12
И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?
Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.
Так что все сделали сами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17
Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.
Поэтому как никогда верно выражение:
Дурень як не соврет, так збреше (с) (budivelnik)
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17
О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали из Москвы.
Чего ты переключился на место рождения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17
Спочатку Гонтарєва за відкат Приват в коломойського відібрала , а тепер коломойша її шугає по Лондонах
У вас методички по фінансам пише одна і та сама людина чи педерація на стільки багата,що може найняти колектив в якому писаки з ольгіно1 не в курсі про писак з ольгіно2
Все булоб так,якби не особисті поручительства Боголюбова і Коломойського що вони відповідають своїм майном по цим кредитам...
Тепер бідаки не знають що робити , бо ті сотні мільярдів нам МВФ дав,а вони не люблять коли їх кидають - от і проблемки в коломойського на всіх фронтах і відразу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:18
Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?
Как не хочешь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:20
Жити по-новому!
Скромный президент, не то что папередник.
Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:21
1 Я навіть не зможу назвати дурнем людину.яка думає , що будівельники проекти на форумах пишуть і цифри навантажень не перевіряють...
2 Проекти взагалі роблять проектні організації
3 В мене що в магазині ,що в кафе ,стоїть програмка зваяжена мною на макросах в екселі ,яка перевіряє правильність внесення інформації ,при чому закрити внесення накладної просто підігнавши цифірки-не можна,треба зробити так,щоб контрольні точки зійшлись.
Тому така проста автоматизація дозволяє мені вже 27 років обходитись без бухгалтера.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:21
Re: Політичні дискусії
Подивись коли Приват отримав рефінанс і кто тоді був головою НБУ.
Вата реально міркує що ніхто нічого не пам'ятає і не знає?
Можна будь яку ахінею нести?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:27
Давайте полегше з термінами
1 Геноцид - це коли в населення зерно забирають ,а більше їм їсти нічого
2 Якщо населення при збільшенні тривалості життя зменшується тому що це ж населення стало менше займатись сексом, або в них стало більше грошей на презервативи - це не геноцид ,це лінь,яка притаманна якраз відносно багатшим суспільствам...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:28
Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда )))
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