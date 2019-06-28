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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3353335433553356 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:12 Sommer написав: Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех. Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.



И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?

Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.

Так что все сделали сами И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.Так что все сделали сами Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1496 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17 budivelnik написав: zРадио написав: Во-первых, ты тот еще стрелочник Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6). Во-первых, ты тот еще стрелочникКак ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6). маючи числовий ряд

19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно маючи числовий ряд19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно

Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.

Поэтому как никогда верно выражение:



Дурень як не соврет, так збреше (с) (budivelnik) Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.Поэтому как никогда верно выражение:(с) ( yanyura Повідомлень: 4746 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17 zРадио написав: Sommer написав: Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.



Извивается, как змея вместе с линией партии. Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.Извивается, как змея вместе с линией партии.



Нагло лжешь! Я дал тех, кто родился в Украине, а не тех, кого прислали из Москвы в Украину!

Нагло лжешь! Я дал тех, кто родился в Украине, а не тех, кого прислали из Москвы в Украину!



О, опять извивается. Ты писал про что? Про присылали из Москвы.



Чего ты переключился на место рождения? О, опять извивается. Ты писал про что? Произ Москвы.Чего ты переключился на место рождения? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:17 zРадио написав: budivelnik написав: В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі... В 2014,2015,2016 - такий собі коломойський отримував по 50 млрд грн в рік просто шантажуючи владу тим що зупинить платежі... Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского

Подельнички они, подельнички! Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель КоломойскогоПодельнички они, подельнички! Спочатку Гонтарєва за відкат Приват в коломойського відібрала , а тепер коломойша її шугає по Лондонах

У вас методички по фінансам пише одна і та сама людина чи педерація на стільки багата,що може найняти колектив в якому писаки з ольгіно1 не в курсі про писак з ольгіно2 zРадио написав: И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!

Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса... И национализация банка - это тоже кооперация Порошенко и Коломойского, потому что по состоянию на 2017-й из Привата с помощью НБУ (а без него это сделать невозможно) вывели все ликвидные активы, оставив одни пассивы и проблемную задолженность. Ну и кому за это отвечать - не Коломойскому же! Пусть ответят налогоплательщики, еще раз рефинансировавшие банк за свой счет!Они разыгрывает для тебя шоу - а ты веришь, как дети в Санта-Клауса... Все булоб так,якби не особисті поручительства Боголюбова і Коломойського що вони відповідають своїм майном по цим кредитам...

Тепер бідаки не знають що робити , бо ті сотні мільярдів нам МВФ дав,а вони не люблять коли їх кидають - от і проблемки в коломойського на всіх фронтах і відразу. Спочатку Гонтарєва за відкат Приват в коломойського відібрала , а тепер коломойша її шугає по ЛондонахУ вас методички по фінансам пише одна і та сама людина чи педерація на стільки багата,що може найняти колектив в якому писаки з ольгіно1 не в курсі про писак з ольгіно2Все булоб так,якби не особисті поручительства Боголюбова і Коломойського що вони відповідають своїм майном по цим кредитам...Тепер бідаки не знають що робити , бо ті сотні мільярдів нам МВФ дав,а вони не люблять коли їх кидають - от і проблемки в коломойського на всіх фронтах і відразу. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:18 shapo написав: Sommer написав: Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех. Как интересно переобувается критикус, прям на ходу. Сначала пытается рассказать, что из Москвы никого не присылали, а теперь оказывается, что присылали, но не всех.



И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?

Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.

Так что все сделали сами И что бы нашли присланные из Москвы или из областного центра у крестьян без помощи их соседей?Из одного села активист ходил в соседнее село и там выгребал зерно, а навстречу шел такой же с той же целью.Так что все сделали сами



Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?



Как не хочешь? Ну-ну. А не хочешь такую же логику применить про свой любимый Израиль: что не один теракт не случился бы без помощи евреев?Как не хочешь? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:20 Жити по-новому!

https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.



Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Скромный президент, не то что папередник.Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4313 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:21 yanyura написав: budivelnik написав: zРадио написав: Во-первых, ты тот еще стрелочник Как ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6). Во-первых, ты тот еще стрелочникКак ловко ты сменил тему, запутавшись в элементарных расчетах (19 - 6). маючи числовий ряд

19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно маючи числовий ряд19-13-6 , описатись використавши 19-16 ,замість 19-13 - міг хто завгодно Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.

Поэтому как никогда верно выражение:

Дурень як не соврет, так збреше (с) (budivelnik) Запутаться в двузначном числе действительно, может любой, но только не строитель построивший 2 дома (иначе они бы уже развалились) и владелец магазина и кафе (иначе он давно бы разорился), тем более постоянно оперирующего цифрами в своих постах.Поэтому как никогда верно выражение:(с) ( 1 Я навіть не зможу назвати дурнем людину.яка думає , що будівельники проекти на форумах пишуть і цифри навантажень не перевіряють...

2 Проекти взагалі роблять проектні організації

3 В мене що в магазині ,що в кафе ,стоїть програмка зваяжена мною на макросах в екселі ,яка перевіряє правильність внесення інформації ,при чому закрити внесення накладної просто підігнавши цифірки-не можна,треба зробити так,щоб контрольні точки зійшлись.

Тому така проста автоматизація дозволяє мені вже 27 років обходитись без бухгалтера. 1 Я навіть не зможу назвати дурнем людину.яка думає , що будівельники проекти на форумах пишуть і цифри навантажень не перевіряють...2 Проекти взагалі роблять проектні організації3 В мене що в магазині ,що в кафе ,стоїть програмка зваяжена мною на макросах в екселі ,яка перевіряє правильність внесення інформації ,при чому закрити внесення накладної просто підігнавши цифірки-не можна,треба зробити так,щоб контрольні точки зійшлись.Тому така проста автоматизація дозволяє мені вже 27 років обходитись без бухгалтера. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:21 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского Гениально - Гонтарева за откат выписывала рефинанс на десятки миллиардов, которым Приват на межбанке обваливал курс гривны, но это Порошенко - укротитель Коломойского

Подивись коли Приват отримав рефінанс і кто тоді був головою НБУ.

Вата реально міркує що ніхто нічого не пам'ятає і не знає?

Можна будь яку ахінею нести? Подивись коли Приват отримав рефінанс і кто тоді був головою НБУ.Вата реально міркує що ніхто нічого не пам'ятає і не знає?Можна будь яку ахінею нести? komp 1 Повідомлень: 7881 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2038 раз. Подякували: 3055 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:27 innamax2008 написав: budivelnik написав: zРадио написав: Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Таким образом ответственность украинцев за голодомор украинцев составляет 32%. Остальные 68% ответственности несут представители других республик СССР, среди которых - россияне, белорусы, грузин и латыш Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Тобто те що ти зараз говориш не Державною і поливаєш помиями Державу в якій живеш - не твоя відповідальність? а моя? Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається! Людина, яка мешкає в країні має право критично відноситись до своєї батьківщини. В Україні зараз іде геноцид населення. Тільки офіційно воно зменшилось на 10 мільйонів чоловік з 52 до 42 мільйонів. Ви вважаєте, що в нас все добре, якщо українці тікають з країни? З незалежного Ізраїлю не тікають, а з України тікають. То може щось не те в країні відбувається! Давайте полегше з термінами

1 Геноцид - це коли в населення зерно забирають ,а більше їм їсти нічого

2 Якщо населення при збільшенні тривалості життя зменшується тому що це ж населення стало менше займатись сексом, або в них стало більше грошей на презервативи - це не геноцид ,це лінь,яка притаманна якраз відносно багатшим суспільствам... Давайте полегше з термінами1 Геноцид - це коли в населення зерно забирають ,а більше їм їсти нічого2 Якщо населення при збільшенні тривалості життя зменшується тому що це ж населення стало менше займатись сексом, або в них стало більше грошей на презервативи - це не геноцид ,це лінь,яка притаманна якраз відносно багатшим суспільствам... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21096 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:28 Sommer написав: Скромный президент, не то что папередник.

https://news.liga.net/politics/news/v-stile-loft-za-300-mln-kakim-budet-ofis-zelenskogo

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит здание Администрации главы государства на улице Банковая, уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн.



Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение. Скромный президент, не то что папередник.Как он заботится о простих виборцях... Просто заглядение.

Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда ))) Но вот деньги хотят взять не из бюджета, а по грантам. Но об этом мы ведь не будем писать, правда ))) stm

Повідомлень: 1825 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3353335433553356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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